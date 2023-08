Le fléau des textos au volant

Le fléau des personnes qui textent au volant semble prendre de l’ampleur à Dieppe et à Moncton. Il ne se passe pas une fois lorsque je fais une marche ou bien que je roule en voiture que je ne rencontre des personnes qui textent au volant ou qui lisent leurs messages.

Elles sont faciles à identifier: zigzaguant, retardant les autres automobilistes lorsque le feu tourne au vert, accidents ou accidents évités de justesse.

Tout récemment, il ne s’en est fallu de peu. Heureusement que j’étais vigilant et que je regardais dans mon rétroviseur puisqu’une jeune dame qui me suivait pitonnait de vive joie et n’avait pas remarqué que le feu avait changé au rouge. J’ai alors rapidement changé de voie en klaxonnant et elle a freiné juste à temps évitant de justesse d’emboutir une voiture.

Ces personnes mettent la vie des automobilistes et des piétons en danger.

Il semble bien que les campagnes de sensibilisation ne fonctionnent pas avec ces insoumis. Les forces policières se doivent d’appliquer rigoureusement la loi, et ce, avec des opérations fréquentes et publicisées.

Luc J. Doucet

Dieppe