UNI: le désarroi ou la confiance

Lorsque je recevais en juin un ensemble d’enveloppes d’UNI, j’étais loin de penser que j’aurais devant moi ces directives à suivre pour récupérer mes comptes avec UNI. Je réfléchissais au nom de toutes les personnes à la fois retraitées, ceux et celles qui ne sont pas à la hauteur de la technologie et je me disais ceci: «Il faudrait un baccalauréat en informatique pour me démêler dans cette embrouille de mots de passe d’une part, de codes d’activation d’autre part, et j’en passe.»

Quoi qu’il en soit, à l’exemple de Réjean McGraw de Tracadie (Opinion du lecteur, mercredi 9 août) qui faisait allusion au temps d’attente, et bien, je ne suis pas le seul qui ait eu à attendre des longues minutes qui se résumaient en demi-heure, voire une heure d’attente avant de parler à un agent.

Le dernier appel qui m’a tout simplement déçu fut une réceptionniste de Montréal, travaillant me dit-elle pour UNI et après une vérification en attente, elle me dirigeait à un autre bureau ou service.

Vous pouvez imaginer que j’étais très loin d’une institution qui s’appelait pour moi, la coopération, l’attention à ses membres ou encore la confiance.

Les dirigeants n’ont pas su mesurer l’impact social et culturel en prenant la décision, dans le temps des vacances, d’entreprendre un tel virage technologique.

Je suis bien entendu très déçu de la tournure des événements et de l’anxiété que tout cela a pu causer à l’endroit de nos aînés. Je veux toutefois remercier et reconnaître la qualité des services auprès des employé(e)s de première ligne qui accompagnent toujours les clients.

Pour ma part, j’ai dû prendre de difficiles décisions quant à mon avenir avec UNI. J’écris en solidarité et en pleine conscience de ce que je porte. Je n’oublierai pas les images des files d’attente de personnes retraitées et âgées, au regard interrogateur, qui attendaient assises sur les chaises pour que l’on leur explique le comment ou le pourquoi!

Non, les dirigeants d’UNI n’ont pas su mesurer les conséquences à moyen et à long terme de leur décision stratégique de quitter Desjardins!

Je ne doute pas de leur analyse, mais je mets un grand bémol sur toute la pédagogie qui aurait dû accompagner, dans le temps, un tel mouvement social d’être chez-nous, avec notre institution.

Oui, un bac en informatique pour les usagers d’UNI, car seuls et laissés à eux-mêmes, comment pouvions-nous espérer que la population néo-brunswickoise allait par elle-même opérer ces changements? Il n’est pas étonnant que les lignes téléphoniques soient saturées et que la fameuse phrase entendue pendant de longues minutes, «lorsqu’un agent sera disponible…», résonne encore lorsque l’on appelle le numéro pour une assistance quelconque.

Confiance va avec espérance, et j’ajouterais ceci que la confiance va aussi avec la qualité relationnelle, l’attention personnalisée, d’où l’idée de Réjean McGraw d’avoir un message téléphonique qui prenne en compte le nom et le numéro du client pour qu’un service de retour d’appel se fasse dans les meilleurs délais.

Valois Robichaud

Caraquet