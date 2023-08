Célébrer le 15 août partout au N.-B.

L’Acadie constitue un pilier important du Nouveau-Brunswick, que ce soit grâce à sa contribution au succès et à l’économie de la province, à ses traditions culturelles ou aux nombreuses destinations touristiques acadiennes retrouvées aux quatre coins de la province.

Les Acadiens et Acadiennes sont depuis bien longtemps installés dans les différentes régions du Nouveau-Brunswick. Ils ont contribué à tous les secteurs de la province, des ressources naturelles à la transformation de produits de la mer, en passant par les services et l’exportation – et ils continuent d’y œuvrer.

Au fil des ans, plusieurs grands Acadiens ont laissé leur empreinte au Nouveau-Brunswick. Louis Robichaud, premier Acadien élu à la tête de la province, est à l’origine de politiques fondamentales comme la Loi sur les langues officielles. L’adoption de cette loi a valu à notre province son statut de seule et unique province bilingue au Canada.

Antonine Maillet, une artiste, dramaturge et auteure de renom originaire de Bouctouche, a signé 26 romans et pièces de théâtre au cours de sa prolifique carrière, dont La Sagouine. L’actrice et ancienne sénatrice Viola Léger, qui est décédée cette année, a donné vie au personnage de La Sagouine, l’incarnant lors de nombreuses productions, ainsi que chaque été au Pays de la Sagouine, de 1993 à 2016.

L’histoire de l’Acadie et les traditions acadiennes sont exceptionnelles et uniques. Tout ce qui touche de près ou de loin à la culture acadienne se reconnaît à son côté incomparable. Le 15 août se veut une célébration de cette histoire et de ces traditions.

Le Tintamarre, qui ne passera certes pas inaperçu en cette Fête nationale de l’Acadie, en fait partie. Cette tradition dynamique réunit des communautés entières équipées de crécelles et d’instruments (improvisés ou non) dans un seul but: faire le plus de bruit possible. L’objectif de cette coutume, qui remonte au milieu du 20e siècle, ne se résume pas à faire du bruit pour le plaisir. Le tapage que produit un Tintamarre sert à rappeler au monde entier que le peuple acadien est bien vivant et qu’il compte le rester encore longtemps. Cet événement sonore a lieu un peu partout dans la province le jour de la Fête nationale de l’Acadie.

Pourquoi ne pas participer à un Tintamarre dans l’une des nombreuses destinations touristiques acadiennes du Nouveau-Brunswick? Le Pays de la Sagouine, à Grand-Bouctouche, en est une. On y retrouve les éléments les plus représentatifs de la culture acadienne, présentés par des personnages colorés, lors de prestations captivantes.

Tant que vous y êtes, ne manquez pas Akadi Lumina. Née de la collaboration entre le Pays de la Sagouine et l’entreprise montréalaise Moment Factory, cette aventure unique en son genre met en vedette musique, lumière et poésie en hommage à la vivacité et à la chaleur du peuple acadien.

Pour ceux qui souhaitent plutôt se pencher sur l’histoire de l’Acadie, le Village historique acadien, situé à Rivière-du-Nord, offre un aperçu de la vie d’autrefois. Les visiteurs qui désirent voir des bâtiments authentiques et découvrir le mode de vie des pionniers peuvent y passer une journée et peut-être en apprendre davantage sur la manière dont les Acadiens ont évolué et se sont adaptés depuis leur arrivée.

Ces deux sites représentent des destinations de choix en ce jour de la Fête nationale de l’Acadie. Il en existe cependant de nombreux autres. En effet, partout dans la province, les communautés célèbrent le 15 août. La Sortie branchée en Acadie, à Edmundston; les célébrations de la Fête nationale de l’Acadie, à Belle-Baie; le Festival acadien de Caraquet; Acadie Rock, à Moncton; ainsi que les activités du Centre communautaire Sainte-Anne, à Fredericton; du Centre Samuel-de-Champlain, à Saint John; du Carrefour Beausoleil à Miramichi; et du Lieu historique national du Monument-Lefebvre, à Memramcook, sont autant d’événements où célébrer la culture acadienne.

La Fête nationale de l’Acadie est l’occasion pour tous les visiteurs et les gens du Nouveau-Brunswick de célébrer l’Acadie, la famille, les amis, les traditions et la joie de vivre.

Peu importe où et comment vous choisirez de faire la fête, profitez de cette journée en toute sécurité! Joyeux 15 août!

Blaine Higgs

Premier ministre