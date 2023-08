Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain

J’ai suivi dans les médias, comme beaucoup d’entre vous, les problèmes qui ont affligé UNI suite à sa décision de faire cavalier seul et mettre un terme à leur collaboration avec Desjardins.

Je ne doute pas des bonnes intentions d’UNI, mais il faut reconnaître que la transition aurait certainement pu être plus facile pour les membres. Personnellement, je n’ai pas vécu autant de turbulences que certains membres. Je compatis avec eux et je comprends leur frustration.

Je trouve cependant difficile d’entendre que des gens ont décidé de partir vers d’autres institutions financières. Personnellement, quand je fais face à une telle situation, je me fais toujours deux listes pour m’aider à prendre une décision. Une avec les «pour» et une deuxième avec les «contre». Ensuite je compare les deux listes et cela m’aide à y voir plus clair. Simple, mais efficace.

Dans le cas d’UNI la décision a été très facile. Dans la liste des «contre» se trouve seulement leur dernière décision. D’autres auront peut-être une plus longue liste, mais pour moi, c’est le seul hic. La liste des «pour» est beaucoup plus longue. J’en cite quelques-uns:

– UNI est une coopérative appartenant à des gens de chez-nous.

– UNI est un excellent citoyen corporatif qui donne des milliers de dollars aux œuvres caritatives.

– UNI emploie des gens de chez-nous à 100% et contribue directement à l’économie locale.

– UNI a son siège social en Acadie, à Caraquet, où elle paye des taxes et contribue à l’économie locale. Et j’en passe.

UNI fait partie de notre histoire. Créé par nos ancêtres pour qu’on puisse enfin nous libérer des exploiteurs de l’époque qui gardaient les Acadiens dans la pauvreté afin de mieux les exploiter.

Petite anecdote. J’ai travaillé pour une coopérative pendant une bonne partie de ma carrière. À un moment donné, mon patron de l’époque m’a expliqué comment UNI (caisses populaires acadienne à l’époque) avait sauvé notre coopérative en lui prêtant de l’argent quand aucune autre institution financière ne voulait le faire. C’est ça la solidarité des coopératives. Aujourd’hui, Co-operators (la coopérative ou j’ai travaillé) est un fleuron de l’économie canadienne. Grâce à UNI.

Pour toutes ces raisons, je continue d’appuyer UNI. Comme disait un de mes anciens patrons: il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain.

Michel Frenette

Dieppe