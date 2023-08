Un moment mal choisi

Pour faire suite à une émission sur l’environnement que j’ai écoutée à la radio de Radio-Canada, le jeudi 10 août pour être précis, je dois écrire ces quelques commentaires.

Premièrement, ça ne m’étonne pas du tout. Deuxièmement, depuis le 1er juillet, nous payons maintenant deux taxes sur le carbone. Il ne faut pas se demander pourquoi on paie 1,80$ et plus pour un litre d’essence. Et l’hiver s’en vient; surveillez la hausse du prix du carburant sur l’huile à chauffage.

Troisièmement, le moment d’imposer cette taxe est très mal choisi. Le prix de la nourriture ne cesse d’augmenter et selon mon humble opinion, cette augmentation est dû principalement à cette taxe, car le transport d’alimentation ne cesse d’augmenter.

Les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde comptent environ 3,3 milliards d’habitants environ et il est là principalement le problème des gaz à effets de serre. Le Canada en compte 40 millions.

Tout un chacun doit faire sa part pour l’environnement et moi le premier. On doit le faire quotidiennement aussi et faire certain que les générations à venir en soient conscients.

Mais s’il vous plaît, monsieur le premier ministre du Canada et monsieur le ministre de l’environnement, laissez-nous vivre. À 72 ans, je ne prends pas d’alcool et de tabac depuis très longtemps, mais je vous dois quand même un gros merci. Depuis que vous avez légalisé le pot, en bon jardinier, j’ai mes plants.

En terminant, j’espère que vous lirez mon opinion monsieur le premier ministre, et étant donné que vous avez vu le film Barbie, j’espère que vous allez augmenter la paye de vieillesse.

Léo Cormier

North Tetagouche