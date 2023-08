UNI: la patience a ses limites!

Je veux simplement ajouter, une autre fois, mon grain de sel aux opinions du lecteur de Réjean McGraw (jeudi) et de Valois Robichaud (vendredi) dans ce journal.

Comment une entreprise (UNI) si bien ancrée en Acadie ne réussit-elle pas, après toutes les plaintes reçues de ses membres, à trouver des solutions viables aux problèmes récurrents que nous vivons?

Par exemple, aujourd’hui (jeudi), ma conjointe a téléphoné à UNI pour avoir une réponse à un problème donné. Elle a attendu 1h30 avant de parler avec quelqu’un.

J’ai essayé moi aussi d’appeler quelques semaines passées, mais après au moins 90 minutes d’attente à écouter leur thème musical répétitif plate et ennuyant, j’ai raccroché!

Ma sœur qui vit en Alberta n’a pas d’autres choix que d’essayer de parler avec quelqu’un pour tenter d’avoir des réponses à ses problèmes. Tout récemment, elle a attendu plus de deux heures et n’en pouvait plus… très frustrant! Je n’ai pas encore entendu personne de mon entourage dire qu’on avait répondu rapidement à leurs doléances.

Comment se fait-il que les dirigeants d’UNI ne prennent pas des mesures plus efficaces afin de gérer plus efficacement ces difficultés que rencontrent leurs clients? Une organisation sérieuse qui se respecte ne devrait-elle pas trouver des solutions lorsque de tels problèmes surgissent et se perpétuent?

À maintes reprises, dans des situations similaires avec des organisations soucieuses de leur clientèle, on nous propose de laisser un numéro de rappel. Et ça fonctionne sans la frustration de devoir attendre et attendre! Comment se fait-il que chez UNI, on semble insensible à ce niveau et que l’on continue de frustrer la clientèle? Serait-ce que dans leur tour d’ivoire à Caraquet, nos dirigeants sont maintenant immunisés et ne perçoivent plus ces problèmes?

À leur bénéfice par contre, j’avoue qu’il y a eu du progrès avec l’application web qui donne accès à notre profil. Il reste du chemin à faire, mais au moins, elle fonctionne maintenant relativement bien. Je ne peux malheureusement pas en dire autant de l’application mobile! Cette dernière a vraiment besoin d’une «bonne dose d’amour»! Quel beau cadeau pour les Acadiens et les Acadiennes si leurs «frustrations» étaient remplacées par «satisfaction» à l’occasion de notre Fête nationale.

Viateur Viel

Moncton