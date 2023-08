La protection des forêts: un enjeu pour contrer les changements climatiques

Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement énergétique, au nom de Green Light NB Enviro Club Feu Vert et en tant que résidente rurale de la haute vallée de la rivière Saint-Jean, je vous écris en raison de mes préoccupations concernant la conservation des forêts au Nouveau-Brunswick.

Je vous écris puisque vous êtes le ministre responsable de la protection de l’environnement du N.-B. – qui comprend les terres forestières, les cours d’eau comme les rivières et leurs affluents, et les terres agricoles. Ces trois types d’environnements distincts sont interconnectés et font partie intégrante du système écologique de la vallée de la rivière Saint-Jean. Tous les trois sont attaqués en raison de la surexploitation; une conséquence directe de la coupe à blanc des forêts (privées et publiques) et des systèmes de gestion intensive des cultures industrielles qui favorisent de grandes étendues de terres en monoculture, en particulier la pomme de terre.

Un résultat évident de la coupe à blanc des forêts est la fonte accélérée des neiges qui met en danger les communautés le long du fleuve Saint-Jean chaque printemps. La surexploitation des terres agricoles accroît l’érosion, ce qui entraîne le déversement de tonnes de terre arable dans les cours d’eau et dans les rivières et les ruisseaux. En plus de la terre arable, les produits chimiques et les engrais utilisés dans la production de pommes de terre se retrouvent également dans le fleuve Saint-Jean et dans les sources d’eau des communautés le long du fleuve.

Je suis surprise que le gouvernement provincial ne parle pas plus des inondations. J’ai cherché dns internet pour voir ce que fait le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour lutter contre les changements climatiques – pour faire avancer cette province vers une gestion responsable de l’environnement.

J’ai trouvé l’infographie ci-bas sur le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Bien qu’à première vue, il puisse sembler que la province fait sa part pour assurer la conservation, elle est très en deçà de l’objectif de conservation du Canada, qui est la conservation de 30% des terres et des eaux du pays d’ici 2030. Cet objectif, en partie pour lutter contre le changement climatique, a été défini et approuvé par 55 pays qui font partie des Nations Unies. Cet objectif a été fixé pour garantir que les zones naturelles qui fournissent des avantages essentiels à l’humanité – la nourriture, l’eau propre, l’air pur et un climat stable – sont protégées.

Le grand public accepte enfin que le changement climatique soit une réalité. Les températures augmentent et nos forêts souffrent. Certaines espèces d’arbres ne survivront pas à la hausse des températures et à des conditions plus sèches, et nous avons besoin d’une variété d’espèces d’arbres pour garantir qu’au moins certaines d’entre elles survivront au changement climatique. Nous avons besoin d’un programme pour rétablir les forêts naturelles dans toute la province où vivent les gens; pas seulement dans les parcs isolés, ou le long des autoroutes pour camoufler la coupe à blanc des terres forestières.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a décidé que seulement 10% de l’environnement de la province doit être protégé. Des bandes étroites le long des routes et des lieux touristiques que le gouvernement juge dignes de protection. Cependant, les changements climatiques sont partout… pas seulement une bande étroite le long de l’autoroute Renous – Plaster Rock, pas seulement 10% de la province.

Si notre héritage est de protéger 10% de l’environnement de la province, cela signifie que 90% ne sont pas protégés. Il est surprenant de voir que la zone protégée choisie présente une énorme étendue non protégée – c’est-à-dire tout le système de la vallée de la rivière Saint-Jean qui s’étend d’Edmundston à Saint-Jean. Il est important de protéger les zones où les gens vivent réellement.

Voici une liste des mesures qui doivent être prises immédiatement pour atténuer le changement climatique:

1. Augmenter la cible de conservation à 30% des terres du Nouveau-Brunswick, conformément à la cible de conservation du Canada et des Nations Unies.

2. Des efforts immédiats pour protéger la santé des forêts, en particulier – l’identification des espèces d’arbres qui meurent à cause des changements climatiques.

3. La replantation de la forêt doit inclure une variété d’arbres indigènes – à la fois des conifères et des feuillus.

4. Pour ralentir la fonte printanière et prévenir d’érosion, les lois qui protègent les cours d’eau doivent être appliquées. Cela comprend l’application de l’interdiction d’abattage d’arbres dans la zone tampon de chaque côté des cours d’eau.

5. Des incitatifs financiers aux propriétaires fonciers privés pour préserver les boisés existants, en particulier les boisés qui ont une pente de 20% ou plus et/ou qui sont adjacents à des ruisseaux et des rivières.

6. Les cours d’eau sur les terres de la Couronne doivent également être protégés contre la récolte.

Nous ne pouvons pas traiter le changement climatique comme un exercice de façade le long des autoroutes au profit de l’industrie touristique alors que 90% du Nouveau-Brunswick – où vivent les citoyens du Nouveau-Brunswick – est laissé sans protection dans des régions agricoles industrielles toxiques, comme dans la région du haut Saint-Jean.

J’aimerais savoir ce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick fera pour protéger la biodiversité du Nouveau-Brunswick et le bien-être de nos citoyens. Les objectifs actuels ne suffisent tout simplement pas.

Floranne McLaughlin

Membre de Green Light NB Enviro Club Feu Vert

Grand-Sault