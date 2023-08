Le Conseil d’administration d’UNI a fait la bonne chose en remerciant le PDG, Robert Moreau. Certainement une décision pénible et longuement débattue. D’autant plus qu’il n’est pas facile de trouver quelqu’un au pied levé vu la situation présente. Se tourner vers son prédécesseur, Camille Thériault, un homme d’expérience, à titre de PDG désigné, pour compléter la transition, semble être une sage décision à prendre dans les circonstances.

Par ce geste, le Conseil d’administration d’UNI démontre qu’il a compris, qu’il ne craint pas de prendre les décisions difficiles pour redresser la barque, qu’il prend ses responsabilités et qu’il assume son leadership avec la plus grande institution financière acadienne qui nous appartienne.

Je ne croyais jamais qu’UNI aurait le courage de le faire, j’en suis heureusement surprise.

Avec ce geste, l’institution envoie un message fort que, malgré la tempête, il a compris et est en train de stabiliser le bateau.

Il nous démontre qu’on peut dorénavant lui faire confiance à la suite de la période de turbulence intense qui est en train de se terminer.

Avec ce geste, ce n’est pas seulement UNI qui se redresse, mais c’est aussi le peuple acadien qui peut redresser l’échine et se dire que l’Acadie est plus forte, plus fière et plus capable en ces lendemains de Fête nationale.

Unis-nous sommes, unis-nous resterons!

Bravo UNI pour avoir démontré de la résilience et du courage pour prendre les décisions qui s’imposaient!

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet