On récolte ce que l’on sème.

La Municipalité régionale de Tracadie est à la croisée des chemins. Quelle direction prendra-t-elle?

C’est à nous les citoyen(ne)s d’y voir en nous préparant dès maintenant en vue de la prochaine élection municipale.

Nous savons tous que notre maire, Denis Losier, ne prévoit pas solliciter un autre mandat. À son deuxième mandat, il fait toujours face autour de la table du Conseil à des embûches de la part de certains élus, ce qui en aurait découragé plus d’un.

Nous n’avons qu’à écouter les vidéos des réunions pour constater des comportements inadéquats, du manque de respect envers le maire, entre élus et envers certains citoyen(ne)s qui osent prendre la parole. Sans parler du manque de connaissances en matière de gouvernance de certains élus.

On constate une obstruction constante envers toutes initiatives ainsi qu’envers le leadership du maire.

Il y a actuellement une guerre de pouvoir pour destituer ce dernier et une course pour ce poste, trois ans avant les élections prévues.

Les plaintes, pour en avoir fait, se multiplient envers certains élus, mais peu de conséquences en découlent. Comme citoyens, nos attentes sont que le maire ait une influence sur son conseil afin de faire avancer sa municipalité.

Toutefois, il est difficile pour la population de comprendre qu’en réalité le maire n’a aucun pouvoir. Il est à la merci de son conseil.

Alors si son conseil est dysfonctionnel, il est difficile de faire progresser des projets d’envergures. Les guerres intestines sont prépondérantes.

Néanmoins, le maire a tout de même réussi à stabiliser les finances et à garder un bon taux d’endettement qui permet des projets d’importance.

Sur une note plus positive, on constate que la municipalité est entre bonnes mains avec une équipe de gestion opérationnelle renouvelée et des plus compétentes.

La municipalité est à un point tournant et son futur dépend de la qualité et des compétences des futurs candidat(e)s aux prochaines élections.

Il est de la responsabilité de chaque quartier de recruter des candidat(e)s qui sont avant-gardistes, ayant une vision commune, de l’expérience en matière de saine gouvernance ainsi que par rapport à des projets d’envergures.

Le succès de notre municipalité est conditionnel à la qualité des candidat(e)s que les quartiers vont choisir pour les représenter.

On récolte ce que l’on sème.

Norma McGraw

Petit-Tracadie