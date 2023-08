Notre che’nous sur les terres autochtones

Le premier ministre a demandé à ses fonctionnaires de cesser de le dire, mais nous vivons bel et bien sur des terres que les Premières Nations n’ont jamais cédées. Si la preuve du contraire existait, nous le saurions.

Nous nous comportons encore comme des colonialistes, comme le démontre ce décret du premier ministre. Un autre exemple est qu’il nous est impensable de revenir à l’ancien nom de la rivière qui représente l’identité et l’histoire des wolastoqewiyik, «le peuple du Wolastoq». Ce simple geste serait bon pour nos relations avec les autochtones, pour notre image et pour le tourisme. C’est notre homme qui l’a découverte et ses témoins sont ceux qui y vivaient déjà pendant des siècles.

Considérons également la réaction de notre gouvernement provincial face aux revendications des Premières Nations sur certaines terres de la Couronne. Déni, alarmisme et mépris. Comme si la question allait disparaître. Nous réglons ça maintenant ou nous le réglons plus tard à plus grands prix et peines.

Le public est aujourd’hui bien plus conscient des injustices commises à l’égard des Premières Nations par les envahisseurs britanniques et les colonialistes canadiens, mais nos relations politiques avec les nations n’ont pas changé.

Ici et ailleurs, les colons ont souvent squatté les terres des réserves, puis les législateurs retiraient les terres aux Premières Nations en disant qu’elles les «gaspillaient» parce qu’elles «n’y apportaient pas d’améliorations».

Maintenant que notre abus de la terre nous mène au désastre et à l’extinction, ne serait-ce pas une justice poétique si les Premières Nations devaient obtenir le contrôle de leurs terres avec le même argument: parce que nous l’avons «améliorée» à mort, en manquant à notre devoir de gardiens. Sans parler du fait que nous avons volé la terre.

Rosella Melanson

Fredericton