Point de vue sur UNI

Les membres ont perdu depuis longtemps le contrôle de leur caisse. Cela s’est intensifié avec l’arrivée de Camille Thériault, 18 ans passés. Il a commencé par rapatrier de plus en plus de pouvoir au quartier général de la Fédération des caisses populaires. Puis ce fut le début de la fermeture de certaines caisses. Finalement, ce fut le remplacement du nom de Caisses populaires acadiennes par UNI. Voyant une controverse, celui-ci a démissionné pour être remplacé par Robert Moreau afin de terminer cette tâche de rapatriement des pouvoirs vers la Fédération ainsi que la fermeture de plusieurs autres caisses. Enfin ce fiasco de séparation avec Desjardins et cette mise en œuvre hâtive d’un nouveau système informatique et cela sans impliquer les membres dès le début. Nous voici à la case départ avec le retour de Camille Thériault qui dit que les membres ainsi que les employés sont sa priorité. Peut-on le croire, lui qui en quelque sorte ne s’est pas soucié des membres pendant les 12 ans qu’il était PDG?

Je croyais que le nom UNI voulait dire «travaillons ensemble et en collaboration» et non en vase clos comme le fait la Fédération depuis plusieurs années. Oui, UNI appuie les localités et les entreprises francophones, mais est-ce vraiment le cas pour toutes les localités? Quand on parle de fermeture de caisses, on parle de plusieurs emplois perdus dans la localité, donc de l’argent qui n’y est pas investi. Quant UNI dit qu’il est un moteur de développement économique, prend-il en considération les pertes pour ces petites localités qui se sont fait une fierté d’appartenance à leur caisse?

Revenons sur la séparation d’avec Desjardins. Je me demande pour quelle raison celui-ci ne peut plus nous offrir le même service qu’auparavant. Du point de vue du système informatique, je ne vois pas le problème. Est-ce plutôt que nous avons coupé les ponts de façon cavalière avec cette institution et qu’elle ne veut pas s’associer au présent fiasco?

Le PDG ainsi que le président du conseil d’administration vont se baser sur les fils d’attente aux caisses afin de juger de la satisfaction des membres. Pensez-vous que cela va résoudre les différents problèmes futurs et même présents? Par exemple, le nouvel outil Mon Profil n’est vraiment pas adapté pour les membres. Ceux-ci vont probablement s’y habituer avec le temps, mais vont-ils être vraiment satisfaits? J’en doute. Avant, en un clic, on pouvait voir ce qui nous était important, mais maintenant il faut se rendre à plusieurs endroits. Il y a aussi des fonctions (actif, passif) qui ont peu de valeur pour les membres et qui portent plus à confusion qu’autre chose.

J’espère que le nouveau PDG va respecter sa parole de mettre les membres à l’avant-plan afin de rétablir la confiance. Beaucoup de travail reste à faire et une telle situation ne va pas se résoudre facilement d’autant plus qu’à chaque nouveau changement, de nouveaux problèmes peuvent surgir.

Michel Frenette

Beresford