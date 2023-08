Est-ce que je reste avec UNI?

Il est où le génie qui va résoudre les problèmes causés par UNI en ce qui concerne nos traitements bancaires et l’accès physique à nos succursales à cause de leur nouveau système informatique?

Je m’étais dit que je n’irais pas attendre en ligne à cet établissement afin d’avoir accès aux services dont nous avons besoin. Hélas, à la suite d’un virement indiqué sur mon compte d’un montant jamais vu auparavant et ne sachant pourquoi, j’ai dû m’y rendre à reculons.

Je savais que j’y passerais des heures à attendre et c’est justement ce qui s’est produit. J’en suis sortie deux heures et demie plus tard, sans réponse valable.

On m’a dit que ce sera vérifié par quelqu’un d’autre et qu’un appel suivra. Peut-être aujourd’hui peut-être pas et, en effet, il a fallu rappeler le lendemain et pas par l’intermédiaire du vieux numéro de la caisse (UNI), car nous savons tous qu’après une attente de deux heures ou trois heures les réponses ne viennent pas.

Quel service!

Nous voilà à l’entrée de la cinquième semaine d’opération avec ce nouveau système et les choses ne fonctionnent pas mieux qu’à la première.

L’achalandage y est important, de longues listes d’attente, à l’extérieur comme à l’intérieur, et pour la plupart des clients assis avec la caissière vingt minutes à une heure afin de finaliser les transactions.

Imaginez quand l’un d’eux est parti pour son heure de dîner et qu’il ne reste qu’une caissière. Ouf, ça devient long.

Cette situation fait penser aux urgences de nos hôpitaux quand on voit un patient se faire appeler de l’autre côté et une heure plus tard rien n’a encore bougé.

Est-ce que notre temps n’est pas important?

Et pour ceux qui ont dû se déplacer plusieurs fois dans la semaine et même par jour quand les chèques gouvernementaux n’avaient pas été déposés comme à l’habitude est-ce qu’un dédommagement ne serait pas de mise?

Le coût de l’essence est très élevé ces jours-ci.

Les hauts dirigeants doivent se rendre sur le terrain afin de voir comment les choses se déroulent. C’est nous les clients d’UNI qui vivons ce qui se passe.

Est-ce que c’est ça la nouvelle norme qu’UNI offre pour l’avenir?

Est-ce que je reste avec UNI ou je choisis de m’envoler vers une autre institution financière?

Voilà la question du jour.

Rachel Allain

Neguac