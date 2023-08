Tout un défi pour Camille Thériault

«Un changement au sommet d’UNI était devenu nécessaire», écrit l’éditorialiste François Gravel dans l’Acadie Nouvelle du 16 août. Et il affirme également que le changement aurait dû se faire plus tôt par le conseil d’administration.

À ma succursale d’UNI, pas très loin de ma demeure, à Moncton, j’ai vu des clients en colère, en grande colère, «parce qu’ils ne savaient où était rendu leur argent», l’argent qu’ils avaient durement gagné et déposé dans un lieu sûr.

Selon l’éditorial, on a foutu le PDG d’UNI, Robert Moreau, à la porte.

Selon moi, le conseil d’administration aurait dû agir plus rapidement. On a traîné la patte des jours et même des semaines avant d’agir. On a beau spéculer comme le dit l’éditorialiste de l’Acadie Nouvelle. Est-ce que Robert Moreau a tout simplement été mis à la porte ou est-il parti à la suite d’une entente avec le conseil d’administration de cet empire financier?

Depuis plus d’un siècle, les caisses populaires ont rendu de précieux services à des milliers d’Acadiens et d’Acadiennes qui ne pouvaient pas obtenir un prêt dans une banque.

On croyait à tort que les banques avaient été créées pour les riches et disons-le, pour les anglophones.

Camille Thériault, un ancien PDG d’UNI, a tout un défi pour remettre cette institution sur les rails et regagner l’appui de la population.

Marcel Arseneau

Moncton