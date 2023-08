L’inflation et ses conséquences sur les étudiants

Avec l’augmentation constante du coût de la vie et cela dans la plupart des domaines, on peut hélas facilement prévoir que le rendement académique de nos jeunes, au niveau universitaire ou collégial, risque d’être négativement affecté, et ce, surtout chez les moins nantis de la société.

Par cette très courte lettre, à titre d’exemple, je veux louer l’aide fournie par de nombreuses personnes qui offrent bénévolement des services aux écoles afin de diminuer la faim chez les jeunes.

D’autres vont lire et encouragent la lecture chez les jeunes enfants.

Par contre, je ne comprends pas encore pourquoi notre gouvernement provincial préfère accumuler des surplus budgétaires au lieu de consacrer davantage de fonds à la cause éducative afin de mieux éliminer la misère qui est de plus en plus omniprésente et croissante.

Avouons-le franchement, il y a actuellement de plus grands risques que nos jeunes ne réussissant pas leurs études, qu’ils soient tentés d’abandonner leur milieu éducatif et ainsi augmenter le nombre de pauvres et de chômeurs dans nos rues et nos communautés.

Alcide F. LeBlanc

Moncton