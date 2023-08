Les ruines de Bathurst

Tout récemment, nous sommes revenus d’un séjour en Europe qui s’est terminé à Rome. Des architectures et des ruines qui remontent à plusieurs centaines d’années et même plus il y en a un très grand nombre.

Ayant passé tout récemment par Bathurst-Est et vu les décombres que la Smurfit-Stone a laissés en souvenir à cette portion de la ville, je me suis dit: me revoilà à Rome. Ayant pris de très nombreuses photos de sites historiques et de ruines à l’intérieur de cette ville, je me suis dit qu’il était temps d’arrêter les photos. Je crois que si ma caméra avait pu parler elle m’aurait suggéré la même chose.

Les citoyens de Bathurst qui se doivent de passer devant ces décombres de colonnes délabrées chaque jour n’ont pas l’option de changer de paysage comme je l’ai fait.

Plusieurs années passées, j’ai assisté à une présentation du promoteur maintenant décédé d’une maquette d’un plan de développement sur ce site, qui en passant ressemble présentement à une zone de guerre. Il est très dommage que ce développement ne se soit pas concrétisé, car cette partie de la ville aurait été un endroit très attrayant pour attirer des gens de l’extérieur qui en même temps aurait apporté une certaine dynamique au développement du centre-ville tout en aidant la ville côté fiscalité.

Il y a toujours la question des fonds nécessaires pour nettoyer ce site, au point où ce site en est rendu il pourrait être considéré comme un site historique.

Quand nous étions enfants, faire le voyage de Bas-Caraquet à Bathurst était toute une aventure, mais avoir vu ce paysage délabré en entrant dans la ville nous aurait probablement effrayés.

Notre chef de l’opposition connaît désormais très bien ce territoire et avec le député René Legacy (qui continue de se battre comme un diable dans l’eau bénite à l’Assemblée législative pour démontrer l’urgence de nettoyer ce site) pourront peut-être convaincre notre premier ministre et ses acolytes de la nécessité de nettoyer ce site.

Normand Plourde

Belle-Baie