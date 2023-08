L’université des Acadiens

Qui pense au Colonel Monckton quand on prend la route vers Moncton? On penserait plutôt à la ville qui continue à grandir et qui se trouve au beau milieu des provinces maritimes. Le nom de la ville remonte à la conquête des Anglais après l’expulsion, voire la déportation des Acadiens par ce colonel qui fut majestueusement décoré par l’Angleterre. Ce qui fut fait est fait et ce qui est écrit est écrit.

La création de l’Université de Moncton s’est faite dans des circonstances particulières par le premier ministre Louis J. Robichaud et le Père Clément Cormier en 1963. La colère de beaucoup d’Anglais à l’égard des Acadiens existait toujours 200 ans après la conquête anglaise. À Fredericton, le gouvernement de M. Robichaud essayait d’établir l’équilibre et l’équité dans ce monde en pleine effervescence. Ce n’était pas facile.

Une petite province comme le Nouveau-Brunswick pouvait-elle se permettre quatre universités d’expression française? Des grandes études ont démontré que c’était mieux de les fusionner, surtout qu’elles étaient en voie de devenir non plus classiques chez les religieux et religieuses, mais bien publiques sous l’autorité du gouvernement.

L’Université fut créée sur un assez grand terrain dans la ville de Moncton. On abandonnait l’Université Saint-Joseph, autrefois de Memramcook, et le premier ministre Robichaud fit des universités de Bathurst, d’Edmundston et de Shippagan des collèges affiliés à l’Université de Moncton. Aujourd’hui, le Collège de Bathurst est un collège communautaire qui englobe les écoles techniques et les autres sont des campus universitaires de Moncton à Edmundston et à Shippagan.

Il y a un désir chez beaucoup d’Acadiens et d’Acadiennes de vouloir changer le nom de notre université. Des anciens qui détiennent leurs diplômes ne préféreraient pas. D’autres estiment important de «ne pas réveiller l’ours qui dort». Et ça coûterait cher.

Des Anglais sont pourtant éveillés à l’idée que les Acadiens, le tiers de la population du Nouveau-Brunswick, ont droit à l’autonomie qui leur revient. La dualité dans l’éducation, l’enchâssement des lois sur les langues officielles et sur l’égalité des deux communautés de langues officielles illustrent bien qu’environ 80% des Néo-Brunswickois le reconnaissent. Même la ville de Moncton est officiellement bilingue.

Les Anglais ont bien vu l’avantage du bilinguisme pour la province par la création des multiples centres d’appel entre autres. À cause des Acadiens et de ses francophones, le Nouveau-Brunswick est reconnu à travers le monde. Son gouvernement est participant, comme le Québec, au sein de l’Agence de la Francophonie.

L’Université de Moncton fournira toujours de bons avantages économiques et sociaux, intellectuels et artistiques. On l’identifie par la ville où elle est située. Cependant, si on en a les moyens on pourrait changer les noms des campus universitaires de Shippagan et d’Edmundston. Même s’ils restent affiliés à l’Université de Moncton, ces milieux du savoir pourraient être nommés d’après là où ils sont situés. L’Université du Madawaska à Edmundston et pourquoi pas l’Université d’Acadie à Shippagan ou l’Université de Shippagan. Des exceptions existent toujours. Plus besoin de limiter le titre à campus universitaire de Moncton. De plus, rien ne devrait empêcher ces universités d’Edmundston et de Shippagan d’atteindre les niveaux doctoraux dans l’avenir si la population continue de croître ou si ces universités attirent plus d’étudiants et de professeurs.

Le recours classique de notre culture et de notre langue doit rester une option essentielle si nous voulons qu’elles demeurent au cœur de ce que nous sommes, c’est-à-dire des descendants de colons français. Nous ne devrions pas oublier notre histoire et les valeurs que nous ont laissées nos ancêtres. Ne laissons pas passer le temps sans garder précieusement la littérature qui nous a nourris, qui assure la richesse de notre pensée, qui nous fait évoluer en français, chez nous, ici au Nouveau-Brunswick.

Mais la langue anglaise est dominante. L’Acadie de nos cœurs n’est plus ce qu’elle était avant l’arrivée des nouvelles technologies. La pression est forte aujourd’hui sur les Acadiens pour le travail, les échanges et les amitiés. Pourtant, nous ne voulons pas que le bateau acadien continue à couler dans l’océan anglophone.

L’Université de Moncton restera l’université d’Acadie. La ville de Moncton en est le siège. Au-delà des spécialités de formation, c’est l’université qui nous reste comme idéal pour veiller sur notre langue et notre culture. Sa distinction est acadienne.

Laissons dormir en paix les sages qui ont fondé l’Université de Moncton, Louis J. Robichaud et Clément Cormier. Laissons briller l’étoile de celui qui créa le drapeau acadien et qui fonda Rogersville, Mgr Marcel-François Richard.

Eldred Savoie

Moncton