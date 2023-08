L’été 2023 au Canada a été marqué par des incendies hors de contrôle d’un océan à l’autre, ce qui en fait la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée. Une ligne de défense contre l’aggravation des événements climatiques est un réseau de pompiers bénévoles qui se réduit chaque année.

Selon un rapport de 2022 de l’Association canadienne des chefs de pompiers, environ 90 000 des 126 000 pompiers du pays sont des pompiers bénévoles, soit plus de 70%. Selon l’Association des chefs de pompiers du Nouveau-Brunswick, sur les plus de 5000 pompiers environ 95% sont des bénévoles.

Alors que la menace de feux de forêt augmente, les municipalités comptent de plus en plus sur les pompiers pour aider à protéger les maisons. Les brasiers dans les zones forestières sont gérés par des équipes qui sont embauchées et dirigées à l’échelle provinciale.

Les pompiers municipaux de carrière et volontaires ne se joignent à la lutte que lorsqu’elle empiète sur une zone peuplée. Malgré des situations dangereuses, au Nouveau-Brunswick la plupart des pompiers bénévoles ne reçoivent rien ou quelques centaines de dollars par an pour couvrir leur kilométrage. S’ils atteignent suffisamment d’heures, ils peuvent également demander un crédit d’impôt fédéral de 3000$. Pour nos pompiers bénévoles, c’est aussi un gros engagement de temps juste pour se qualifier. Il faut compter au moins 100 heures pour suivre le cours de base pour devenir pompier volontaire au Nouveau-Brunswick. La plupart des membres doivent également s’engager à suivre une formation régulière, un à deux soirs par semaine, en plus de répondre aux appels. Selon un sondage national, le Canada a perdu 30 000 pompiers – de carrière ou volontaires – au cours des six dernières années.

Des solutions possibles? Rémunérer les pompiers volontaires pour chaque appel, augmenter le crédit d’impôt fédéral pour bénévolat de 3000$ à 10 000$ par année, revoir et réviser les 100 heures de cours exigées au Nouveau-Brunswick et une meilleure appréciation de leurs services par la population.

Emilio St-Cœur

Rivière-à-la-Truite