Un devoir de l’enseignant

Je suis depuis quelque temps les développements portant sur la décision du gouvernement au sujet de la politique 713. Je m’accorde en général avec la position du Défenseur des enfants et de la jeunesse, Kelly Lamrock. Elle a été d’ailleurs soutenue en entrevue par l’une des deux personnes que je considère comme les experts par excellence au niveau de l’application de la Charte des droits et libertés en éducation, Wayne MacKay, l’autre étant Pierre Foucher.

Je voudrais cependant ajouter une autre dimension au débat à titre d’ancien enseignant, directeur d’école, représentant syndical et professeur du cours Aspects légaux en éducation à l’Université de Moncton pendant plus de vingt ans.

La Loi sur l’Éducation et ses règlements accorde aux enseignantes et enseignants le statut d’In loco parentis. Ce statut est plus précisément énoncé dans la clause qui dit: «L’enseignante ou l’enseignant doit agir comme un parent ferme, sensé et judicieux» dans l’exercice de ce statut particulier.

Si, comme enseignant ou directeur d’école j’avais des raisons de croire que le parent d’un enfant ne répond pas raisonnablement à cette définition, et que ces raisons me portent à croire que l’enfant pourrait subir un tort ou un préjudice quelconque suivant mes interventions auprès de ses parents, j’avais (et selon moi tous les intervenants dans le système l’ont toujours) un devoir de protéger cet enfant. Cela s’applique non seulement au niveau de la politique 713, mais aussi au niveau de la punition corporelle, qui n’est plus permise au niveau de la loi, ou à toute autre situation.

Les droits en vertu de la Charte sont tous sujets à certaines limites lorsqu’ils enfreignent les droits d’autres personnes. En ce sens, la Loi sur l’éducation et ses règlements viennent renforcer l’interprétation des experts.

Edouard Allain

Hanwell