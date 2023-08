Bravo Belle-Baie!

La lettre à l’opinion du lecteur de Carl Miller, Une situation regrettable, publiée dans l’édition du 28 août 2023 est un exemple parfait de l’incompréhension que certaines personnes ont de la situation linguistique au Nouveau-Brunswick.

M. Miller critique la politique linguistique récemment adoptée par Belle-Baie qui déclare, avec raison, le français comme la langue officielle de la municipalité. S’il s’était donné la peine de lire cette politique, il aurait constaté que celle-ci, malgré cette désignation, offre aux citoyens anglophones plus de droits à des services dans leur langue que ne le font toutes les municipalités anglophones de la province, y compris celles qui se disent bilingues.

M. Miller ne semble pas comprendre que le statut bilingue de la province du Nouveau-Brunswick ne garantit aucunement que toutes les municipalités de la province doivent offrir des services dans les deux langues officielles.

En effet, la Loi sur les langues officielles prévoit, à l’article 35, que seules les municipalités où la minorité linguistique atteint 20% de la population totale ainsi que les cités doivent adopter et publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles et offrir dans les deux langues certains services prévus par règlement. La municipalité de Belle-Baie ne rencontre ni l’un ni l’autre de ces critères et elle n’a donc aucune obligation d’offrir des services dans les deux langues officielles, comme c’est également le cas pour les municipalités de Belledune, Sussex, Sackville, Quispamsis, Woodstock et les autres municipalités anglophones.

Or, contrairement à ces villes anglophones, Belle-Baie accepte dans sa politique d’offrir des services dans les deux langues et aussi, comme le maire l’a indiqué dans une entrevue récente, les citoyens anglophones recevront lorsqu’ils le demanderont d’autres services non prévus dans la politique dans leur langue. Si les municipalités anglophones de la province en faisaient autant, ce serait un gain sur le plan des services dans les deux langues officielles.

M. Miller devrait féliciter la municipalité de Belle-Baie pour son initiative plutôt que la critiquer et encourager les municipalités anglophones de la province d’en faire autant. Le jour est encore très loin où cela sera le cas. Alors que les citoyens anglophones peuvent recevoir tous leurs services dans leur langue sur 99,9% du territoire provincial, on ose reprocher aux francophones de vouloir protéger leur langue même si en se faisant, ils acceptent de respecter les privilèges de leurs concitoyens anglophones.

J’invite donc M. Miller à prendre le temps de lire attentivement la politique linguistique de Belle-Baie et d’identifier une seule municipalité anglophone qui en fait autant pour sa communauté francophone sans avoir d’obligation de le faire en vertu de la Loi sur les langues officielles.

En terminant, je tiens encore une fois à féliciter la municipalité de Belle-Baie pour son initiative et j’encourage d’autres municipalités francophones à en faire autant.

Michel Doucet

Professeur émérite en droit

Moncton