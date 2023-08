Longue vie à l’Acadie Nouvelle!

Depuis longtemps, je ne comprends pas encore les raisons qui expliquent le refus de plusieurs Acadiens et Acadiennes à ne pas prendre l’habitude de lire notre seul quotidien francophone de la province.

Est-ce que ces gens sont en train de perdre leur identité, leur langue et leur culture? Je prends un seul exemple. Certains des nôtres, quittant notre planète pour leur dernier rendez-vous, font publier les avis de décès uniquement dans le journal anglophone. Tout probablement, ils ne liront pas le contenu de cette courte lettre, car l’Acadie Nouvelle n’a pas encore accès à leurs demeures.

Et bien, me voici sur un tout autre sujet. Chaque jour, je jouis d’une immense satisfaction en lisant ce quotidien, car il enrichit mon vocabulaire, me tient au courant de l’actualité sur un ensemble de sujets comme l’éducation, qui a été et demeure ma plus grande passion.

Il me permet de me tenir au courant des quatre coins de la province, de notre pays et de l’ensemble de la planète.

Sans vouloir abaisser moindrement la valeur de l’excellent éditorialiste que constitue monsieur François Gravel ou encore l’immense valeur de tous les journalistes, des chroniqueurs et des chroniqueuses, je dois vous révéler le nom de mon favori. Il s’agit du chroniqueur Marc Poirier. Grâce à ses recherches et à ses écrits, je connais beaucoup mieux l’histoire de notre peuple, ses souffrances, son héroïsme et son courage.

De temps en temps, pourquoi le personnel enseignant ne mentionnerait-il pas aux élèves la valeur de notre seul quotidien francophone ainsi que celle des autres médias francophones?

Alcide F. LeBlanc

Moncton