M. Gaëtan Thomas, dans votre texte sur le gaz naturel (La voix des affaire$, vendredi 1er septembre), ne parlez-vous pas du gaz de schiste?

À ma connaissance, c’est le seul dont on parle pour le Nouveau-Brunswick.

Vous parlez aussi de son empreinte carbone comparativement à celle du charbon.

Selon les différents articles que j’ai trouvés sur le gaz de schiste, il est indiqué que celui-ci produit au moins 20% plus de gaz à effets de serre que le charbon et que, sur une période de 20 ans, cela peut aller jusqu’à deux fois plus que le charbon.

De plus, son processus d’extraction est un important pollueur d’eau potable et contribue à l’augmentation de tremblements de terre.

Michel Frenette

Belle-Baie