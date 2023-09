En réponse au commentaire de votre chroniqueuse Jessica Savoie dont j’apprécie la pertinence des sujets traités et la justesse de ses analyses, je voudrais apporter certaines clarifications quant aux propos qui me sont attribués dans un reportage d’un journaliste d’un autre média dont je questionne parfois la démarche journalistique.

Sur ce, ma position et celle de la ville de Caraquet sur le dossier du camp militaire est la suivante:

Bernard Thériault supportera toute initiative qui fera consensus dans la Péninsule Acadienne sur le dossier du camp militaire.

Bernard Thériault condamne l’approche coercitive du gouvernement provincial dans sa décision d’accorder une partie des terres du camp à la production de bleuets et ce devant l’absence d’acceptabilité sociale de la population.

Bernard Thériault et la ville de Caraquet ont soutenu avec enthousiasme le projet récréotouristique proposé par le regroupement pour l’utilisation du camp militaire.

Bernard Thériault et son conseil suivra, et accompagnera la ville de Tracadie et celle des Hautes Terres dans leur volonté de définir un usage acceptable pour l’ensemble de la population.

La position de la ville de Caraquet reposera toujours sur le principe de non-ingérence/non – indifférence, où comme c’est le cas pour le pont de Shippagan ou tout autres initiatives régionales, nous laisserons aux acteurs de proximité le choix de définir la stratégie.

Solidaire avec les autres municipalités, engagé dans une Péninsule forte et dynamique!

Bernard Thériault

Maire de Caraquet