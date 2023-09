Je suis partiellement d’accord avec la chronique de Madame Jessica Savoie du 2 septembre 2023 dans l’Acadie Nouvelle intitulée Un manque de solidarité.

Néanmoins j’aimerais apporter des rectifications.

Contrairement à ses affirmations, si on suit les réunions de sa ville et l’actualité dans les médias, le maire de Tracadie a dénoncé vivement la venue de bleuetières sur l’ancien champ de tir de Tracadie. Il a appuyé par divers moyens sa population qui ne veut plus de bleuetières sur son territoire. Voir le reportage du 5 février 2023 de l’Acadie Nouvelle où le maire a crié le slogan «Dehors les bleuets».

Tout dernièrement, avec le support de son conseil, il a demandé un re zonage récréotouristique de l’ensemble du territoire de l’ancien champ de tir afin de contrer l’implantation de bleuetières.

Il a réussi à avoir l’appui du forum des maires de la P.A. pour ce projet qui a été soumis au gouvernement, par un groupe de citoyen, comme alternative aux bleuetières. Le plan d’affaire de ce projet prévoyait de grandes retombées économiques non seulement pour Tracadie, mais pour l’ensemble de la Péninsule acadienne. Malheureusement le lobbying de l’industrie du bleuet étant plus fort, le gouvernement n’y a donc pas donné suite. Il faut souligner que notre député Keith Chiasson a aussi appuyé sa population.

J’avoue qu’il y a de l’amélioration considérable à faire en matière de solidarité péninsulaire. Il y a actuellement des démarches juridiques en cours de la part du forum des maires de la P.A. afin de conserver un palais de justice dans la Péninsule. Ceci est une étape importante vers ce but qu’on recherche qui est la solidarité. On ne devrait plus parler de rivalité Tracadie-Caraquet. Ces individus qui persistent d’en parler ne font qu’attiser la mésentente afin qu’elle perdure. Mais dans quel but?

J’espère que la nouvelle génération va changer cette perception, car nous sommes sœurs et frères acadiens. Soyons solidaires avec les manifestants qui luttent pour conserver et prévenir la déforestation de l’ancien champ de tir de Tracadie. Nous faisons partie de cet écosystème.

Norma McGraw

Petit Tracadie