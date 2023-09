Le gros bons sens

Le Parti conservateur du Canada tiendra son congrès cette fin de semaine à Québec et c’est sans doute pour cette raison que le Bonhomme Sept Heures a été convoqué d’urgence dans notre région.

Depuis plusieurs mois, sondage après sondage, les conservateurs de Poilievre sont en avance de huit à douze points dans presque toutes les régions du pays, sauf au Québec où la lutte est plutôt serrée entre le Bloc et le Parti libéral qui possède beaucoup de partisans dans la grande région de Montréal.

Le parti de Poilievre a une forte avance en Ontario, en Colombie-Britannique et vous savez où va le support de l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et même les Maritimes lui accordent de plus en plus d’appui.

J’en ai même vu un sondage qui donne les jeunes en faveur des conservateurs à 38% contre 15% pour les libéraux et 30% pour le NPD.

La prochaine élection peut survenir d’ici deux ans, mais possiblement avant, selon ce qu’en pensera le chef du NPD.

Et si Justin Trudeau ne démissionne pas le 29 février prochain, mais j’en doute, car il aime beaucoup trop le pouvoir, ça va être difficile pour ce parti.

La prochaine élection fédérale ne se fera pas sur la nécessité de ceci ou de cela, mais sur le gros bon sens. Et ce ne seront pas les sujets qui vont manquer comme le code d’éthique, la crise du logement, l’inflation, les taux d’intérêt, l’ingérence chinoise possible et j’en passe.

À mon âge, j’ai appris que tout peut arriver lors d’une élection, mais comme le dit si bien un de vos chroniqueurs, pour décrire une supposition d’un parti, ça sera bleu et pas à peu près.

C’était mon humble opinion.

Léo Cormier

North Tetagouche