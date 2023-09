Les changements climatiques ne sont pas la fin du monde, mais je crois qu’il va falloir changer plusieurs de nos habitudes de consommation et RAPIDEMENT À PART ÇA! Apprendre à faire les choses autrement, immédiatement!

Mais concrètement, que peut-on faire?

D’après moi deux choses: être conscient et être résilient.

Être conscient? Constater et reconnaître les changements climatiques autour de nous et sur l’ensemble de la planète. Apprendre rapidement à changer plusieurs de nos habitudes quotidiennes, souvent inutilement «polluantes», les réduire, ou carrément les éliminer. Il faut agir immédiatement afin de réduire notre empreinte carbone.

Être résilient? Pouvoir bien résister aux chocs, aux changements, être ouvert d’esprit et accueillant aux nouvelles idées constructives, être capable d’affronter un stress INTENSE et s’y adapter.

J’ai l’impression qu’il nous faudra fournir un effort personnel considérable afin de nous adapter aux grands changements climatiques qui s’abattent déjà autour de nous et qui se rapprochent inlassablement de l’Atlantique.

Regardez les six derniers mois sur la planète. Ça brûle, ça déborde, ça transpire, et ce, sans parler des répercussions à venir. Comme… les mauvaises récoltes, les nouvelles maladies, la pourriture rose entre autres, ou les quotas de pêche diminués en raison de la rareté de la ressource, ressources qui migrent vers le Nord, vers des eaux plus fraîches, et ce, sans parler de l’acidification des océans.

Apprendre à faire les choses autrement. Décarboner certaines de nos activités jugées essentielles! Par exemple: éteindre les lumières lorsque l’on quitte une pièce, ne pas laisser couler les robinets inutilement, arrêter le moteur de sa voiture le plus souvent possible…

Les milliers de feux de forêt, les nouveaux records de température très chaude, les pluies erratiques plus généreuses que d’habitude, les revirements de températures en 12 et 24 heures sont-ils le début des changements à venir? Et l’été prochain? «On le prévoit déjà plus chaud! Gracieuseté d’El Niño. L’hiver aussi d’ailleurs!» Mais ça ne sera pas encore la fin du monde.

Bravo si vous me lisez toujours, je crois, sans prétention, que vous avez au moins une des deux qualités nécessaires à votre survie.

N’oubliez surtout pas l’arrivée des réfugiés climatiques, qui fuient les chaleurs suffocantes de l’Équateur, les guerres ou les famines et qui cherchent une qualité de vie respectable. Ils y ont droit autant que nous, n’est-ce pas?

Je ne suis pas un prophète de malheur, mais simplement et sans prétention, bien informé de sources fiables sur la question. Vous pourriez facilement l’être vous aussi. L’information climatique «crédible» est disponible en ligne de sources directes et fiables: GIEC, Post Carbon Institute, AFP, SRC, CBC, The Gardian, The Economist, l’Acadie Nouvelles, entre autres.

N’oubliez surtout pas, il faut trois sources fiables pour confirmer une nouvelle.

Et j’affirme tout ça, sans parler de l’érosion grandissante, pour ne pas dire envahissante, de nos côtes mangées par la mer! Que dire des océans qui sont de plus en plus chauds «Un record absolu a ainsi été atteint le 30 juillet avec 20,96°C et, pour l’ensemble du mois, la température de surface a été de 0,51°C au-dessus de la moyenne (1991-2020).»

Il faut savoir, entre autres, que l’eau chaude prend plus de place que l’eau froide, et qu’elle nourrit, ici, en Atlantique, généreusement, les ouragans venant du sud.

Je défie quiconque bien informé de me démontrer le contraire.

Mais… ce n’est pas encore la fin du monde, c’est plutôt «le début d’un temps nouveau!»

Merci!

PS: Je vous invite à consulter un rapport très révélateur publié récemment par Post Carbone Institute, Welcome to the great unravelling.

Marc H Savoie

Moncton