Politique 713: la vie n’est pas un conte de fée

À en croire Blaine Higgs et sa garde rapprochée, tous les parents sont bienveillants envers leurs enfants et leur autorité est incontestable, un point c’est tout.

C’est vrai dans la majorité des cas, mais il y a des exceptions, malheureusement.

La vie n’est pas un conte de fée, n’en déplaise au premier ministre.

Le croire aussi naïf, c’est le déresponsabiliser d’une réalité qu’il choisit d’ignorer pour des raisons politico-religieuses, peu importe les conséquences.

Blaine Higgs sait que certains parents risquent de réagir très mal le jour où leur enfant annoncera qu’il ne se sent pas à l’aise dans son corps de garçon ou de fille et qu’il aimerait changer de genre.

Si cet enfant, déjà vulnérable à cause de sa différence, se sent incompris par ses parents, il en sera encore plus fragilisé.

Nous savons à quel point le besoin d’appartenance est important à l’adolescence. Si l’école ne peut pas elle non plus l’accepter tel qu’il est, il sera abandonné à lui-même, ce qui mettra sa santé mentale en danger, puisque ce qu’on lui demandera en réalité, c’est de se rejeter lui-même.

C’est ce qui va arriver si les changements à la politique 713 sont mis en application.

Le Défenseur des enfants, Kelly Lamrock, nous a averti que cela va mettre certains enfants en danger.

Si un seul enfant faisait l’objet de mépris de la part de ses parents à cause des changements la politique 713, ce serait un enfant de trop.

Si un enfant pense que ses parents ne sont pas prêts à entendre certaines choses qui relèvent de son identité de genre ou son orientation sexuelle, pourquoi ne pourrait-il pas choisir d’attendre un peu, tout en recevant le soutien des intervenants scolaires et en ayant le droit d’exprimer sa différence à l’école?

Cela pourrait lui permettre de se sentir accueilli dans sa différence au moins à l’école.

Le meilleur intérêt de l’enfant devrait toujours primer.

Bernadette Landry

Dieppe