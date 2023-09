Évitons la souffrance

J’étais fort heureux que l’Acadie Nouvelle aborde la question d’obtenir le vaccin contre le Zona gratuit pour les aînés de la province.

Au cours du dernier mois, mon épouse et moi avons fait un rendez-vous dans une pharmacie de Moncton afin d’être vaccinés pour le Zona.

Ce n’est pas un vaccin gratuit, je vous l’assure. C’est une pharmacienne qui nous a administré le vaccin. Et ce vaccin est donné en deux doses. Il faut donc se rendre à la pharmacie à deux reprises.

Nous avons eu des amis.es et même de la parenté qui ont été atteints du zona. Nous avons vu combien ils et elles ont souffert. Nos ancêtres avaient une expression pour décrire une condition souffrante. Ils disaient: «Ils ont souffert l’enfer». Le zona peut être très douloureux. Certains souffrent plus que d’autres.

J’espère que le premier ministre ne soit pas atteint du zona un jour. Il serait alors convaincu que surtout les aînés devraient être admissibles à ce vaccin gratuitement. À l’heure actuelle, il faut payer pour obtenir le vaccin et ce n’est pas donné.

En fait, tous les partis politiques de la province devraient appuyer une proposition du gouvernement ou d’un député pour un vaccin gratuit qui protégerait les aînés d’une condition qui cause énormément de souffrances.

Marcel Arseneau

Moncton