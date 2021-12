Le Noël de Kelsey Tessier

Ängelholm, Karlskrona, Umeå, Vienne, Västerås et Nauheim. Des lieux plusieurs fois centenaires. Plus antique encore pour certains, où d’importantes pages d’histoire tirent leur origine.

Ce sont aussi les endroits où Kelsey Tessier a célébré Noël depuis qu’il a décidé, en 2013, d’aller poursuivre sa carrière de hockeyeur sur le Vieux Continent.

Mis à part une permanence de trois ans dans la capitale autrichienne, le Dieppois a changé d’adresse d’une année à l’autre.

L’année 2021 ne fait pas exception. C’est à Rouen qu’il va fêter la Nativité avec sa famille. La Ville aux cent clochers, dont le vécu restera à jamais associé aux derniers jours de la célèbre Jeanne d’Arc.

Les festivités de cette année sont d’autant plus spéciales que Kelsey va pouvoir les vivre avec son père Richard et sa mère Louise. Quelque chose dont il n’a pas eu droit depuis 2009. Une éternité.

«Mes parents sont arrivés il y a quelques semaines et ils sont ici jusqu’au 27. Ça va être spécial de fêter avec eux. Mes enfants (Luna et Arlo) sont d’ailleurs excités de pouvoir vivre ça pour la première fois avec leurs grands-parents. En fait, ma fille, qui n’est âgée que de 4 ans, capote», raconte l’athlète âgé de 31 ans en riant.

Ils ont évidemment profité de l’occasion pour aller visiter quelques endroits réputés de Rouen.

«Il y a beaucoup d’histoires ici. Linda et moi avons visité plusieurs endroits depuis que nous sommes installés à Rouen. Je pense entre autres à la cathédrale Notre-Dame. C’est non seulement énorme, mais c’est vraiment très beau. Le Gros-Horloge est un autre monument qui m’a fortement impressionné», dit-il.

Grâce à sa conjointe Linda, qui est originaire de Suède, la fête de Noël est quelque peu différente de celles que Kelsey a connues en Acadie.

«Pour moi, Noël c’est maintenant un mélange suédois et canadien, affirme Kelsey. Quand j’étais petit, la coutume voulait que nous ouvrions nos cadeaux le 25 au matin. En Suède, le père Noël vient donner les cadeaux le 24 tout de suite après le souper. Cette année, c’est l’un de mes coéquipiers des Dragons qui se va se trouver sous le costume du père Noël et qui doit aller visiter toutes les maisons des gars qui ont une petite famille.»

«Et au lieu de la grosse dinde avec de la farce, les Suédois sont plus portés vers le poisson. Le hareng, le saumon fumé et les anchois sont souvent au menu. C’est servi avec des patates et une crème au fromage», confie-t-il.

Celui qui a disputé toute sa carrière junior avec les Remparts de Québec – outre 15 petites parties avec les Wildcats de Moncton – est cependant fier de dire que cette année, sans doute en raison de la présence de ses parents, une dinde a été ajoutée au menu.

Le 24 décembre, outre les parents de Kelsey, deux coéquipiers des Dragons se joindront aussi à eux, dont l’ancien du Titan d’Acadie-Bathurst David Gilbert. L’autre est l’ex-porte-couleurs du Drakkar de Baie-Comeau, Sacha Guimond.

Au niveau des cadeaux offerts aux enfants, l’exercice comprend aussi une leçon de vie. Ainsi, pour que de nouveaux jouets fassent leur entrée dans la maison, d’autres doivent être offerts à des organismes qui s’occupent de les refiler ensuite à des enfants vivant dans des familles moins aisées.

«Nous essayons de ne pas trop donner de cadeaux à nos enfants et ils doivent donner leurs plus vieux jouets à des organismes. C’est important pour nous que nos enfants sachent donner», souligne Kelsey.

Outre le repas, ils prévoient boire un peu d’alcool, bien sûr, ainsi que jouer aux cartes et à des jeux de société, tout en écoutant de la musique de Noël. Kelsey prévoit aussi parler à son frère Zach et sa conjointe via FaceTime.

«L’important c’est de se sentir bien ensemble, indique Kelsey. Pour tout dire, le gros party a lieu le 25, où tous les joueurs de l’équipe vont se réunir avec leur épouse (ou blonde) et les enfants.»

On ne pouvait pas terminer l’entretien sans lui demander quel était son plus beau souvenir de Noël.

«Quand nous étions petits, mon frère Zach et moi, notre fun était d’essayer de trouver nos cadeaux qui étaient cachés ici et là dans la maison avant d’être enveloppés et mis sous l’arbre. Je me souviens d’avoir trouvé un bâton de hockey. Je devais avoir aux environs de 8 ans. J’étais tellement excité. Je me rappelle aussi de mes premiers patins. C’est pourquoi j’aime tellement regarder la réaction de mes enfants quand ils ouvrent leurs cadeaux», termine celui qui a été un choix de 4e ronde de l’Avalanche du Colorado en 2008.