Le Noël de Janice Maillet-Arsenault

Avec les années, Janice Maillet-Arsenault s’est habituée à l’horaire rotatif de son mari, Émile, qui travaille actuellement au Nunavut, mais certains moments sont toujours plus éprouvants que d’autres. Être loin de l’autre durant le temps des Fêtes n’est jamais facile.

Même après avoir travaillé en Alberta et au Labrador, le mari de Janice a toujours eu un horaire qui lui a permis d’être chez lui, à Shediac, pour célébrer Noël avec sa famille et ses proches. Cette année sera différente. Il s’est envolé pour le Nunavut le 14 décembre où il travaille dans une mine de minerai de fer. Il sera seulement de retour à la fin décembre ou au début janvier.

«Il est parti, mais ça fait partie de notre cheminement. C’est la première année qu’il ne sera pas ici à Noël. Avant il était en rotation aux trois semaines, mais l’horaire a été changé pour que ce soit aux deux semaines.»

Comme plusieurs milliers de gens au Nouveau-Brunswick, Janice et Émile vivent avec la réalité du travail en rotation, qui demande à des travailleurs et travailleuses de s’exiler quelques semaines à la fois pour le travail avant de profiter de plusieurs journées de congé consécutives, avant que le tout recommence.

Si cette vie demande déjà beaucoup de sacrifices de la part des familles des travailleurs, la situation est particulièrement frustrante depuis le début de la pandémie. Jusqu’en juin 2021, les règlements sur la quarantaine des travailleurs non essentiels obligeait le couple de Shediac de s’isoler pendant 14 jours.

L’arrivée des vaccins et l’assouplissement de certaines mesures gouvernementales leur ont permis de respirer un peu plus.

«Comme il a ses deux vaccins, quand il revient, il n’a pas à s’isoler. On n’est pas des gens qui sortent tant que ça non plus, on aime surtout être dehors. On aime la nature.»

Au train où vont les choses présentement, Mme Maillet-Arsenault craint, comme plusieurs d’entre nous, que l’explosion du nombre de cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick occasionne une nouvelle série de mesures sévères, dont sur les voyages et les déplacements entre les provinces.

«À cause de la pandémie, je ne sais pas si mes filles, qui habitent en Nouvelle-Écosse, seront capables de venir. Elles n’ont pas pu être ici l’an dernier. J’espère qu’ils ne vont pas fermer les frontières entre les provinces, mais c’est difficile de prédire ce qui nous attend. Entre la COVID et mon mari qui fait du travail en rotation, ce n’est pas évident.»