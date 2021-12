Le Noël de Zina Aljaratli

NDLR: À compter d’aujourd’hui, l’Acadie Nouvelle publie une série de textes sur des gens qui passeront un Noël différend.

Zina Aljaratli, Syrienne de confession musulmane, fête Noël avec sa famille et ses amis à Moncton. Cette mère le fait avec d’autant plus de naturel qu’elle avait l’habitude de célébrer cette journée en Syrie, où 10% de la population est chrétienne.

«En Syrie, on ne peut pas séparer les gens en fonction de leur religion, explique la trentenaire originaire d’un État se voulant laïc. Tout le monde fréquente l’école et l’université ensemble. Et presque tout le monde célèbre les fêtes de tout le monde!»

Les réceptions d’amis, les repas, les échanges de cadeaux et le son des cloches à la fin décembre, Mme Aljaratli connaît depuis longtemps. La graphiste, arrivée à Moncton en 2018 comme travailleuse sélectionnée par le Nouveau-Brunswick, emprunte en revanche des traditions à son nouveau pays.

«L’année dernière, j’ai cuisiné une dinde avec de la farce, de la sauce brune, de la purée et de la sauce de canneberge, raconte Mme Aljaratli. Ma meilleure amie d’ici, Cindy Comeau, m’a apporté des chaussettes à suspendre à la cheminée. Et toute la famille s’habille avec le même pyjama. Je trouve ça extrêmement amusant!»

Cette année, la femme rayonnante se rendra à deux dîners auxquels ses amis l’ont invitée, le 24 et le 25 décembre, si les règles sanitaires l’y autorisent. Chez elle, un grand sapin décoré donne à son salon l’ambiance de la saison et la renforce dans l’esprit de ses petits.

«Mes enfants croient encore au papa Noël, s’amuse-t-elle à propos de son garçon âgé de 9 ans et de sa fille âgée de 3 ans. Mon fils commence à s’interroger, mais dans cette période de l’année, il y croit fort à cause des cadeaux!»

La musulmane s’exclame que ses enfants célèbrent Noël à l’école et à la garderie. Elle remarque que ça les amuse beaucoup. Celle qui vient d’un pays où se côtoient sunnites, alaouites, chrétiens et Druzes (dans une guerre civile depuis 2011), en attend toutefois davantage des institutions scolaires au Nouveau-Brunswick.

«Je célèbre les fêtes de toutes les religions, détaille la croyante œcuménique. Mais l’école n’enseigne pas toutes les célébrations, ici. Si nous attendons davantage d’immigration dans la province, il doit y avoir davantage d’éducation pour qu’aucun enfant ne se sente isolé, quelles que soient ses traditions.»

Mme Aljaratli fait valoir que les fêtes représentent des occasions pour les enfants d’associer des cultures étrangères à des moments de joie et de bonheur. Elle espère qu’ils deviendront ainsi des adultes capables de vivre en paix et en harmonie.

Renaissance

La Syrienne originaire d’Alep, une ville ravagée par la guerre, se réjouit néanmoins de vivre au Canada, un pays qu’elle qualifie de stable, sécuritaire, inclusif, varié et où elle se sent acceptée. Un pays où elle a eu le sentiment de renaître. Un pays où elle aimerait maintenant amener ses parents, qui vivent encore en Syrie.

«C’est un fardeau énorme, exprime-t-elle à propos de ses inquiétudes pour son père et sa mère. Je pense toujours à eux.»

En même temps qu’elle travaille à les faire venir, elle s’investit derrière un grand écran d’ordinateur pour sa petite entreprise de graphisme baptisée Surreal Design Studio, dont le bureau épuré noir et blanc se trouve au rez-de-chaussée de sa maison.

«Je gagne suffisamment d’argent, mais c’est tellement de travail, lance l’entrepreneuse qui a des clients au Canada ainsi qu’au Moyen-Orient, en Chine et en Europe. Le fait d’être étrangère m’aide beaucoup parce que j’ai une expérience différente. Je suis capable de saisir le goût de tous les publics.»

Et si pour tout le monde, les affaires bénéficiaient de la même chose que les fêtes: la diversité.