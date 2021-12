Une expédition en bus pour les résidants du Foyer le Village de Campbellton

Limité dans sa capacité d’accueillir la communauté dans son enceinte pendant la période des Fêtes en raison, bien entendu, de la pandémie de la COVID-19, le Foyer de soins Village de Campbellton a décidé de faire l’inverse: apporter ses clients dans la communauté.

Une trentaine de résidents du Foyer des soins Village ont sillonné le Restigouche à bord d’un minibus afin d’admirer les décorations de Noël installées un peu partout dans la région.

La randonnée est d’une durée de tout près de deux heures. Ses organisateurs ne se limitent pas seulement à Campbellton. Le bus roulera à l’intérieur d’autres communautés, comme Dalhousie et Val-d’Amour.

«Tous nos résidents ne proviennent pas de Campbellton, alors on va un peu plus loin que les frontières de cette communauté», explique Wayne MacWilliams, directeur général du foyer.

L’idée selon lui avec cette initiative est d’apporter Noël à ses clients qui n’ont pas la chance de profiter de sorties durant les Fêtes.

«On veut les mettre dans l’ambiance en leur montrant ce qui se fait à l’extérieur de nos murs. Et tout ça se fait dans le confort de notre minibus, dans une bulle sécuritaire, sans contact avec des gens de l’extérieur», indique M. MacWilliams.

Cette formule, le foyer de soins la proposait à ses résidents il y a quelques années. Abandonnée, elle a été renouvelée cet hiver par le département des activités du foyer.

«Il y a des résidents qui n’ont vraiment pas beaucoup la chance de sortir du foyer, et encore plus depuis le début de la COVID-19. Ça casse la routine. C’est un petit geste qui rend nos résidents très heureux», souligne le directeur.

Une première randonnée a eu lieu le 13 décembre, la seconde était prévue lundi. Une quinzaine de résidents prenaient place dans le minibus à chacune des sorties.

Selon M. MacWilliams, les résidents ont adoré leur sortie la semaine dernière et ceux qui devaient y aller lundi étaient impatients. Le succès de l’activité lui fait dire qu’elle risque fort bien d’être au menu pour l’an prochain également.

De la visite à Noël

La période des Fêtes plutôt morne en 2020 fait place à des célébrations un brin plus permissives en 2021. Du moins pour l’instant.

En dépit de la présence persistante du virus de la COVID-19 – et de son plus récent variant Omicron, réputé plus contagieux –, le foyer de soins Village permet en effet les visites pour les familles des résidents, ce qui n’était pas le cas l’an dernier.

«Il y a plus de latitude au niveau des visites, et on est très content parce que c’est nécessaire pour le bien-être de nos résidents, pour leur santé mentale. Et c’est également le cas pour les membres de leur famille. Ça permet à tout le monde d’avoir un semblant de temps des Fêtes, ce qui a cruellement manqué l’an dernier en dépit de nos efforts pour égayer cette période de l’année pour nos résidents», indique le directeur.

Les visiteurs doivent par contre montrer patte blanche avant de franchir l’enceinte du bâtiment, question de ne pas permettre au virus de s’y frayer un chemin. La pleine vaccination des visiteurs est exigée ainsi qu’un test rapide à la porte.

«Personne ne se plaint de passer un test rapide. C’est un bien moindre mal pour avoir la chance de visiter un proche que l’on aime», souligne M. MacWilliams.

Ce qui aide beaucoup également à rendre les visites admissibles, c’est que la très grande majorité des résidents ont reçu leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. Bien que les mesures ne soient pas infaillibles, elles réconfortent.

«Nous n’avions pas accès à la vaccination ni aux tests de dépistage rapides l’an dernier. Ces outils de protection nous permettent plus de flexibilité. Car l’an dernier, c’était triste de devoir refuser les visites», indique M. MacWilliams.

Cette flexibilité n’est toutefois pas garantie à long terme, et cela, le directeur en est conscient. Le spectre d’un confinement plane toujours sur le foyer. La semaine dernière en est un bon exemple alors qu’un employé a obtenu un résultat positif suite à un test rapide. Immédiatement, les visites au foyer ont été annulées par mesure de précautions. Finalement, il ne s’agissait que d’une fausse alerte, un test PCR (plus précis) a permis de déterminer que l’employé n’avait pas contracté le virus.

Cet épisode démontre néanmoins l’extrême volatilité de la situation. Si présentement les visites sont permises, rien n’est moins certain d’ici la nouvelle année.