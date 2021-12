Wilfred LeBouthillier: un Noël sous le signe de l’amour

Après avoir vécu une année plutôt éprouvante, Wilfred LeBouthillier s’apprête à vivre une période des Fêtes bien spéciale avec sa nouvelle fiancée Jézabel Drolet qui prend du mieux.

«Je te dirais que c’est un Noël qui va faire du bien parce qu’à cette même période-ci l’an passé, Jézabel venait d’avoir son diagnostic de cancer. Ç’a été un Noël assez difficile. Ç’a été le moins joyeux de tous», a confié l’auteur-compositeur-interprète acadien âgé de 43 ans, en entrevue, entre deux spectacles de la grande tournée des Gars du Nord.

Sa fiancée, qui a subi plusieurs traitements contre un cancer du sein, est maintenant en rémission. Wilfred LeBouthillier raconte qu’elle a vécu des moments très durs au cours de la dernière année. L’ex-lauréat de Star Académie ne voulait surtout pas que le couple termine l’année 2021 sur une note triste. Il a donc demandé en mariage sa douce moitié avec qui il partage sa vie depuis six ans. C’est au sommet d’une montagne qu’il a fait sa grande demande.

«Depuis que l’on se connaît, on a une montagne qu’on monte tout le temps. Quand ça va moins bien, on grimpe la montagne et on observe juste l’horizon, c’est notre place de «reset» si on veut. Cette journée-là, je l’ai amenée sur cette fameuse montagne et je lui avais écrit une lettre […]. Pour moi, c’était important de lui dire que je n’allais pas lui laisser finir l’année de la façon qu’elle a commencée. C’est à ce moment-là que la demande s’est faite.»

Ce sera donc leur premier Noël en tant que fiancés. La date du mariage n’est pas encore fixée, mais c’est prévu pour septembre 2022. Celui qui embrasse la vie après une année difficile souligne qu’ils ont quand même appris de belles choses à travers les épreuves.

«Cette année, c’est ça qu’on va célébrer dans le temps des Fêtes. Ça va être un beau moment.»

En tournée avec les Gars du Nord, Wilfred LeBouthillier donnera son dernier spectacle le 23 décembre à Moncton. Dès le lendemain, soit la veille de Noël, il reprendra la route vers Terrebonne au Québec afin d’aller rejoindre son amoureuse.

«Mon gars aussi va être avec moi à Noël. On va célébrer en famille. On est limité à 10, mais c’est bien en masse», a affirmé l’artiste qui n’est pas du genre à sortir sa guitare dans les fêtes de famille, précisant qu’il laisse le travail de côté quand vient le temps des vacances.

Des retrouvailles attendues

Depuis huit ans, le mois décembre signifie pour le chanteur, natif de Tracadie, le retour de la tournée du temps des Fêtes avec ses amis et complices musicaux de longue date: Danny Boudreau, Maxime McGraw et Jean-Marc Couture. Même si la tournée a subi des soubresauts en raison du resserrement des mesures sanitaires, elle se poursuit jusqu’au 23 décembre. Le groupe tenait à trouver des solutions pour accommoder tous les détenteurs de billets même si la capacité d’accueil des salles est réduite de moitié. Par exemple, à Moncton où la représentation affichait presque complet, ils donnent trois concerts au lieu d’un seul pour pouvoir répondre à la demande.

Wilfred LeBouthillier admet que les défis sont nombreux, mais pas question de rester les bras croisés en se disant que ça ne fonctionnera peut-être pas.

«Chaque fois que décembre arrive, c’est un beau moment pour moi, mais aussi pour chacun de nous. Du moment qu’on est ensemble, nos carrières solos sont sur pause et on devient les Gars du Nord pour se promener de ville en ville et aller à la rencontre des gens.»

Selon lui, le public a développé un sentiment d’appartenance à l’égard de ce concert.

«On nous a souvent dit que ça leur prenait un show des Gars du Nord pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes.»

«Ça nous fait du bien de voir que les gens participent comme ça en grand nombre et que année après année, ce sont les mêmes personnes qui reviennent remplir nos salles. Ce sont des moments magiques. On sent vraiment beaucoup d’amour.»

Cette année, la tournée de Noël des Gars du Nord a fait escale aux Îles-de-la-Madeleine et dans dix villes du Nouveau-Brunswick. Le groupe a deux albums à son actif.