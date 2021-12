La magie de Noël passe par Saint-Ignace

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Difficile de ne pas plonger dans l’ambiance des fêtes lorsqu’on se rend à Saint-Ignace, dans le comté de Kent. Depuis 12 ans, Geneva et Raymond Cormier transforment leur propriété en village de Noël durant cette période de l’année.

Le couple a vécu pendant 43 ans aux États-Unis avant de déménager à Saint-Ignace en 2006. Geneva Cormier a hérité de la propriété de ses parents. Le parterre est composé de différentes décorations. La particularité du décor, c’est qu’il est constitué d’une centaine de poupées habillées par Geneva Cormier. Elle en a partout, dans la balançoire extérieure, sur le VTT décoratif de la galerie, mais surtout dans quatre petites bâtisses représentant quatre différents tableaux de Noël.

«Mon père avait de vieux garages pour mettre ses trucks et véhicules. Mon mari ne voulait pas les utiliser. Moi j’ai décidé de mettre des décorations de Noël. C’est ça qui est arrivé», explique la propriétaire des lieux.

Lorsque le couple vivait à Waltham aux États-Unis, il décorait et remportait des prix. À leur retour au Canada, le décor a pris naissance par une simple poupée. La famille avait donné en cadeau une poupée à Denise, la fille de Geneva et Raymond Cormier. Une bonne journée, alors que la jeune fille ne s’amusait plus avec le jouet, Geneva a décidé de la décorer, d’y ajouter un traîneau pour Noël. À partir de là, la principale intéressée s’est mise à la recherche de poupées et d’ habits de neige.

«Mon père avait des renards parce qu’il vendait des fourrures. C’est là que se trouve la crèche dans la grange en arrière», explique la décoratrice. À proximité de cette grange se trouvent également des mini-maisons que la couple a achetées d’une dame de Collette, et quelques autres de Sainte-Marie de Kent. Même l’intérieur de ces mini-maisons est décoré, dont une avec le père Noël en train de dormir à l’intérieur.

«Ce que vous allez voir ici, vous ne l’avez jamais vu ailleurs», dit fièrement l’hôtesse lorsqu’on lui demande de décrire son village.

Le couple achète différents articles depuis 40 ans. Sur le parterre, le père Noël règne en roi. Il est partout. Sur de grands panneaux de bois découpés, il y a entre autres un cheval tirant le traîneau du père Noël fabriqué par Raymond, des rennes et des patineuses. Il y a aussi des jouets d’enfants occupés par des poupées, ainsi qu’une petite école.

Dans le premier garage, on retrouve des enfants en compagnie du père Noël. «Si vous tapez des mains, il va danser, mais il commence à être vieux», dit l’hôtesse en riant. Dans un autre abri, on retrouve des produits antiques avec des poupées bien sûr. Sur un autre tableau, il y a une patinoire avec des figurines en patins.

Depuis le 1er décembre, de 17h à 21h, tout le village est illuminé. En suivant le chemin Saint-Ignace, on ne peut pas manquer ce village de Noël entouré de chandelles décoratives, à quelques maisons après l’église située du même côté.

«Le 25 décembre au soir, après 9h, tout est fini», précise Geneva Cormier. À partir du 26 décembre au matin, elle et son mari Raymond ont besoin de trois journées complètes pour tout ramasser jusqu’à l’année prochaine.

Étant donné que le village de Noël est à l’extérieur, tout le monde est bienvenu. Toutefois, les chiens ne sont pas admis sur le terrain, de dire la propriétaire. Les gens peuvent marcher sur le terrain, prendre des photos. Certains attendent que les lumières s’allument à 17h.

L’amour de Noël

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Gevena et Raymond Cormier aiment Noël. L’intérieur de la maison est lui aussi entièrement décoré. Les couleurs de Noël sont partout, même sur le papier de toilette! «J’ai plus d’argent dans les décorations de Noël que j’en ai dans les poches», mentionne l’Acadienne.

Celle-ci peut compter sur l’appui entier de son mari, car il serait impossible de tout préparer seule. «On fait ça ensemble, sinon on deviendrait fous», dit-elle.