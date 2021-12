Passer le temps des Fêtes… dans une ambulance

Récemment diplômée du programme de Soins paramédicaux primaires, Amélie Gallant de Kedgwick passera la majeure partie de la période des Fêtes… en ambulance.

Retourner aux études à la mi-trentaine est un défi en soi. Lorsqu’en plus on souffre d’un trouble déficitaire de l’attention, ça ajoute au niveau de difficulté. Mais le faire avec trois enfants – deux ados et un jeune de cinq ans -, cela relève du tour de force.

C’est pourtant dans cette aventure rocambolesque que s’est lancée Amélie Gallant il y a deux ans.

«Quand j’étais jeune, je désirais être infirmière ou travailler dans le domaine de la santé. Le problème, c’est que je n’étais pas bonne à l’école. Je détestais même ça avec passion», raconte-t-elle.

Diplômée de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick, cette dernière a travaillé dans des foyers de soins, des magasins de ventes au détail, des restaurants et dans une sucrerie. Le décès de son père fut toutefois la motivation qu’il lui fallait pour retourner sur les bancs d’école.

Après avoir réfléchi à la question, Amélie a finalement jeté son dévolu sur le programme de Soins paramédicaux primaires offert au CCNB-Campbellton.

Près de deux ans plus tard, elle ressortit de l’établissement en juin avec son diplôme en poche. Elle a accepté un poste de paramédic à temps plein pour Ambulance NB dans sa communauté, à Kedgwick.

En poste depuis quelques semaines seulement, elle a eu son baptême du feu en pleine pandémie de COVID-19, qui plus est dans un automne chaud marqué par plusieurs éclosions dans la région du Restigouche-Ouest. Elle en sera également à sa première période des Fêtes à bord d’une ambulance… comme paramédic bien entendu.

«C’est une période qu’on passe généralement en famille, mais ça prend des gens dans les ambulances, tout comme dans les hôpitaux ou les restos. À vrai dire, je ne sais pas trop à quoi m’attendre, car ce sera ma première fois à ce poste durant le temps de Noël. On va se croiser les doigts que ça ne soit pas trop occupé, car ce n’est jamais plaisant de faire un tour en ambulance pendant les Fêtes… pour les clients on s’entend», souligne Amélie.

La soirée de Noël comme telle, elle ne sera pas sur la route. Celle-ci entend célébrer de façon plutôt sobre avec sa petite famille, car elle travaille par la suite.

«On s’entend qu’avec la COVID-19, ce n’est pas le temps d’organiser de gros partys de toute façon. Ça adonne donc très bien pour cette année», ajoute-t-elle

Pour sa part, son cadeau elle l’a déjà obtenu plus tôt cette année en obtenant son diplôme, un cadeau qu’elle s’est offert à elle-même.

«Ça ne me tentait vraiment pas de retourner aux études, mais je l’ai fait et je ne le regrette pas du tout. Encore aujourd’hui j’ai encore de la difficulté à réaliser que je suis une paramécie, que j’ai réussi à me rendre jusque là. Je flotte encore sur un nuage», dit Amélie.