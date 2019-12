Ils nous ont quittés en 2019

L’année 2019 tire à sa fin et laisse le souvenir de nombreuses personnalités de différents milieux qui ont disparu au cours des derniers mois. Afin de souligner leur mémoire et se rappeler de leurs contributions, l’Acadie Nouvelle vous présente aujourd’hui un survol sommaire de quelques-unes d’entre elles.

Jocelyne Roy-Vienneau

1956-2019

La 31e lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick, Jocelyne Roy-Vienneau, a été emportée par le cancer le 2 août à l’âge de 63 ans. De nombreux dignitaires lui ont rendu hommage lors de funérailles d’État dans sa ville natale de Robertville, au nord de Bathurst. Mme Roy-Vienneau a été la première Acadienne à occuper le poste de vice-rectrice de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, la première femme à diriger un collège communautaire francophone au Nouveau-Brunswick et une des premières femmes à obtenir un diplôme d’ingénierie industrielle à l’Université de Moncton.

Robert Pichette

1936-2019

Robert Pichette a été emporté par le cancer le 24 octobre à l’âge de 83 ans. Créateur du drapeau de la province, architecte de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, homme de lettres, l’Acadien aura laissé sa marque.

Originaire d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, Robert Pichette a commencé une carrière à la radio et à la télévision, mais a rapidement été attiré par la fonction publique. Il a été chef de cabinet et sous-ministre dans le gouvernement de Louis J. Robichaud. Il a aussi publié plusieurs livres sur l’histoire acadienne et néo-brunswickoise et travaillé comme journaliste au Telegraph-Journal au Nouveau-Brunswick, éditorialiste de L’Acadie Nouvelle et chroniqueur au Globe and Mail.

Gilbert Doucet

1931-2019

Le bâtisseur acadien Gilbert Doucet est décédé le 14 mai après un combat contre le cancer. Il avait 87 ans. Originaire de Petit-Rocher, Gilbert Doucet a fait ses études à l’Université Saint-Joseph à Memramcook et à Moncton avant de faire son entrée chez Assomption Vie en 1954. Il a gravi les échelons jusqu’à devenir président et chef de la direction entre 1985 et 1989.

Membre de la société secrète «la Patente», il a notamment été impliqué auprès de la Société Nationale de l’Acadie, des journaux L’Évangéline et Le Matin, des scouts catholiques, de la campagne de sauvegarde de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Moncton, de la bibliothèque de Dieppe et de la Caisse populaire de Dieppe.

Norma Landry

1940-2019

La femme d’affaires de la Péninsule acadienne Norma Landry est décédée le 27 février après une lutte contre le cancer. Elle avait 78 ans.

Née à Pokemouche, Norma Landry a commencé sa carrière en tant qu’enseignante aux écoles de Landry Office et de Maltempec. Après avoir quitté l’enseignement, Mme Landry a été à la tête d’un bon nombre d’entreprises, dont un total de six foyers de soins et le Camping Pokemouche. En 1983, elle est devenue la première femme élue au conseil municipal de Shippagan.

Martin Saulnier

1978-2019

L’humoriste et comédien Martin Saulnier est décédé subitement le 19 avril à l’âge de 40 ans.

Décrit par beaucoup comme un pionnier de l’humour en Acadie, il avait remporté le concours amateur L’Acadie juste pour rire! en 2016 et intégré la troupe du Pays de la Sagouine. Atteint de dystrophie musculaire, il intervenait auprès des écoles pour témoigner de l’importance de la persévérance et de poursuivre ses rêves.

Gemma Caron

1921-2019

Pionnière du mouvement féministe au Restigouche et fervente protectrice de la langue française, Gemma Caron s’est éteinte le 2 février à l’âge de 97 ans.

Infirmière de formation originaire de Rivière-du-Loup au Québec, Mme Caron a déménagé à Campbellton dans sa jeune vingtaine. Militante de la première heure pour l’équité salariale au Nouveau-Brunswick, on lui doit la création des Dames d’Acadie. Elle fut également membre fondatrice du conseil d’administration de la première Société culturelle du Nouveau-Brunswick (celle de la baie des Chaleurs).

Greg Thompson

1947-2019

Le ministre des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick, Greg Thompson, est mort le 10 septembre à l’âge de 72 ans.

Greg Thompson a été élu député de Sainte-Croix en septembre 2018 après plusieurs années en politique fédérale. Au cours de sa carrière, M. Thompson a été ministre des Anciens Combattants à Ottawa. Il a été élu à la Chambre des communes pour la première fois en 1988 en tant que député de Carleton-Charlotte, puis réélu en 1997, 2000, 2004, 2006 et 2008 en tant que député de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest.

Elaine Amyot

1932-2019

L’artiste-peintre et poète Elaine Amyot s’est éteinte le 27 février à l’âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle le souvenir d’une artiste marquante du paysage culturel de Moncton et de l’Acadie. L’ancienne directrice du Centre culturel Aberdeen était notamment une membre fondatrice de la Galerie Sans Nom et de la Galerie 12 à Moncton.

Jean Jacques Roy

1948-2019

Le fondateur de la firme Roy Consultants Jean-Jacques Roy nous a quittés le 25 juin à l’âge de 70 ans. Son entreprise d’ingénierie fondée en 1984 compte son siège social à Bathurst, avec des bureaux satellites à Edmundston, à Dieppe, à Fredericton et dans la Municipalité régionale de Tracadie.