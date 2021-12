10 rayons de soleil qui ont illuminé 2021

Si les mauvaises nouvelles font plus souvent la manchette, un tas d’initiatives inspirantes et d’histoires qui donnent chaud au cœur ont égayé les pages de l’Acadie Nouvelle ces derniers mois. Voici quelques bons coups qui nous ont fait sourire.

Mettre le pain à la pâte pour la bonne cause

Une vingtaine d’étudiants des programmes de Cuisine professionnelle et Art culinaire du CCNB – Campus d’Edmundston, se sont donné comme mission de préparer à manger pour les résidents de deux foyers de soins d’Edmundston aux prises avec d’importantes éclosions de COVID-19. Plus de 12 500 repas servis, 2 700 heures de travail… les apprentis cuisiniers se sont acquittés de cette tâche colossale avec brio!

Semer les graines de l’entrepreneuriat en région

L’organisme Ekko.Acadie, un incubateur et accélérateur d’entreprises destiné à épauler les entrepreneurs des régions francophones, a pris son envol cette année. Par la collaboration et le partage des ressources, ses fondateurs entendent contribuer à l’innovation et au développement économique de l’Acadie rurale.

Combattre ses démons loin de la ville

L’organisme de bienfaisance Humanity Project travaille à convertir une ferme du comté d’Albert en centre de réadaptation destiné à celles et ceux qui souffrent de dépendances et de problèmes de santé mentale. Son fondateur, Charlie Burrell, souhaite y bâtir des mini-maisons et offrir des services de soutien. Il a récemment présenté un plan d’affaires aux élus de Moncton dans l’espoir d’obtenir un financement.

Ça pousse sur le campus!

Sous l’impulsion de l’ancien président de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton, Alex Arseneau, une forêt nourricière a été plantée au mois de mai au beau milieu du campus de Moncton. Pêches, poires, framboises, pêches, abricots, cerises, coings, groseilles, camerises, baies d’argousiers, noix, cet espace d’autocueillette compte quelque 70 arbres et 150 arbustes et est voué à s’agrandir. Les étudiants et les membres du personnel pourront s’y ravitailler à leur gré.

Le petit Loïck fait la guerre aux détritus

L’initiative écologique du jeune Loïck Thomas a pris une ampleur qu’il n’aurait pas pu imaginer. Le petit garçon de 4 ans, de Charlo, s’était donné la mission de ramasser 1000 sacs de déchets abandonnés dans la nature avant la fin de 2021. Avec l’aide de sa mère et de centaines d’autres familles inspirées par son appel à l’action, l’objectif a été atteint en un éclair. En date du 25 avril, 4822 sacs avaient été amassés par plus de 1000 personnes dans huit provinces!

Mêler entraide et écologie

Des élèves de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie ont décidé de s’attaquer à la surconsommation de vêtements en mettant sur pied la friperie Chics Fripes dans l’enceinte de leur école. Ouvert depuis novembre, le petit commerce étudiant met à disposition des vêtements de seconde main gratuits aux élèves moins fortunés tout en offrant une expérience de travail aux jeunes gestionnaires.

Un soutien bienvenu en des temps difficiles

Dans la région d’Edmundston, une trentaine de bénévoles ont donné une belle leçon de solidarité et de générosité lors du confinement dans la zone 4. Membres du groupe les Anges bienveillants, ils ont notamment parrainé des personnes vivant dans la solitude, fait des emplettes pour les citoyens forcés de se confiner, livré le repas aux résidents de foyers de soins touchés par des éclosions, participé à des cliniques de vaccination, et déneigé les véhicules des travailleurs de la santé. Leurs bonnes actions méritent d’être applaudies!

Un sentier de réputation mondiale

S’il n’en tient qu’au magazine National Geographic, le sentier Nepisiguit Mi’gmaq Trail est l’un des 25 endroits les plus fabuleux à visiter en 2022. La prestigieuse publication mensuelle, qui peut toucher jusqu’à 40 millions de lecteurs chaque mois, a ajouté le sentier à son groupe sélect de destinations mondiales inspirantes dans la catégorie «aventure». Ce sentier de randonnée à une seule voie suit la rivière Nepisiguit sur 150 km, de Bathurst jusqu’au parc provincial du Mont Carleton.

De l’entraide au CCNB-Campbellton

Grâce à la volonté des étudiants et étudiantes, Le Grenier de l’amitié, la toute première friperie du campus de Campbellton du CCNB, s’est tenue au début du mois de décembre. L’objectif était de permettre à la population étudiante dans le besoin de se procurer des vêtements et objets divers de seconde main pour quelques dollars. Les dons provenaient en majeure partie des étudiants et du personnel. L’activité pourrait devenir annuelle.

Des bons Samaritains à Grande-Digue!

Linda Lowery venait à peine d’aménager à Grande-Digue et elle s’est sentie la bienvenue.

Par une journée venteuse le 27 novembre, Mme Lowery était en plein déménagement. Son frère qui conduisait une camionnette a dû s’avouer vaincu face au vent qui a renversé sa remorque vide. Celle-ci s’est retrouvée sur le côté, bloquant une voie de la route 530. Heureusement, des résidents sont rapidement intervenus pour la retirer de sa fâcheuse position. Une façon plutôt inusitée de rencontrer ses nouveaux voisins!