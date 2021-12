Nos 10 Prix Citrons 2021

Alors que 2022 cogne à nos portes, l’Acadie Nouvelle vous propose aujourd’hui un pot-pourri des Prix Citrons de l’année. Retour sur 10 nouvelles peu reluisantes qui nous ont fait grincer des dents au cours des derniers mois.

La réconciliation est encore loin

Les relations entre le gouvernement Higgs et les Premières Nations sont loin d’être au beau fixe. Plusieurs décisions de l’équipe au pouvoir ont provoqué la colère des leaders autochtones. Le refus de faire de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation un jour férié, le refus de mettre en place une commission d’enquête publique sur le racisme systémique ou encore l’annulation des conventions fiscales signées par 13 communautés ont été très mal reçues. Plus récemment, le gouvernement a provoqué un nouveau tollé en appelant les fonctionnaires provinciaux à ne plus déclarer dans un discours officiel ou dans la signature de leur courriel que l’endroit où ils se trouvent est un territoire non cédé.

Des hausses de loyer indécentes

Des propriétaires imposant des augmentations de loyer allant jusqu’à 205% ont défrayé la chronique cette année et alimenté le débat sur les droits des locataires. Aussi invraisemblables soient-ils, les abus demeurent légaux alors que la province n’impose aucun plafonnement. De mai à 2020 à mai 2021, les loyers du Nouveau-Brunswick ont augmenté de 10,9%, soit la flambée la plus importante au pays.

Une haine d’un autre siècle

La candidate du NPD dans la circonscription de Beauséjour, Evelyne Godfrey, rapporte avoir été victime d’injures racistes de la part d’un résident de Sackville lors d’une séance de porte-à-porte. Au cours de l’altercation, l’homme aurait crevé un pneu du véhicule de son équipe de campagne. Mme Godfrey attribue cette réaction à l’élection de Jagmeet Singh, premier sikh portant le turban à occuper la position de chef d’un parti fédéral. Une preuve de plus que le racisme est encore loin d’avoir disparu de notre société.

Une langue française malmenée

Dans son dernier rapport, la commissaire aux langues officielles, Shirley MacLean, constate que le gouvernement provincial a manqué à son obligation d’utiliser les deux langues lors de ses communications sur la pandémie. Quelques jours plus tôt, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick déposait une plainte auprès du Commissariat à la suite d’une conférence de presse lors de laquelle la ministre de la Santé s’est exprimée uniquement en anglais.

Une hausse de cinq cents…

Ce n’est pas une farce, le gouvernement provincial a augmenté le salaire minimum de cinq cents le 1er avril. À 11,75 $ de l’heure, le salaire minimum du Nouveau-Brunswick est actuellement le plus bas au Canada. Au cours des derniers mois, ces travailleurs pauvres ont vu les prix de l’essence, de l’électricité, des loyers et des aliments grimper à toute vitesse. Heureusement pour eux, le gouvernement a annoncé en décembre que le salaire minimum va augmenter de 2$ en 2022.

Des soignants contre la science

En dépit du consensus scientifique, la résistance à la vaccination contre la COVID-19 a été significative parmi le personnel hospitalier. En date du 28 septembre, le taux de vaccination n’atteignait que 64% à l’Hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin et 69% au Centre Hospitalier Restigouche de Campbellton. Des associations d’infirmières se sont également insurgées de la participation de certaines professionnelles de la santé à des manifestations hostiles aux consignes de la santé publique.

Une éducation au rabais

Sérieusement compromis par la pandémie, le droit des élèves à une éducation de qualité a été à nouveau malmené par la fermeture des écoles néo-brunswickoises pendant plus de deux semaines. Incapable de s’entendre avec les syndiqués du secteur public, le gouvernement provincial a mis en lock-out des milliers de travailleurs et décrété que l’école se ferait à distance.

Le fiasco de la rencontre avortée Bloc-SANB

En septembre, en pleine campagne électorale, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a révélé qu’une rencontre prévue à Caraquet avec la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick avait été annulée au dernier moment en raison de pressions politiques exercées sur l’organisme. La SANB a démenti cette version des faits. La réunion, dit-elle, a été annulée en raison de la rhétorique électoraliste de M. Blanchet voulant que le Bloc ait été le seul parti à défendre les communautés francophones hors Québec à la Chambre des communes. Le flou persiste à savoir pourquoi cette rencontre privée avait été organisée en premier lieu.

Un syndicat remet en question la vaccination obligatoire de ses membres

En octobre, en pleine quatrième vague de la pandémie et alors que des élèves ne sont toujours pas vaccinés, l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick remet en question la volonté du gouvernement Higgs d’imposer la vaccination obligatoire pour ses membres et ne ferme pas la porte à des recours si jamais des travailleurs sont suspendus sans salaire. Cette réaction a provoqué plusieurs commentaires négatifs dans la population et chez les parents. Finalement, la mesure du gouvernement a eu peu d’impacts puisque la très grande majorité des enseignants avaient reçu leurs deux doses de vaccin.

Quand le gouvernement se mêle de la police…

Prétextant qu’il a perdu confiance en la capacité du commandant divisionnaire de la GRC, Larry Tremblay, d’accentuer la lutte contre les drogues illégales, le ministre provincial de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh J. Flemming, a demandé son renvoi immédiat. M. Tremblay a plutôt choisi de prendre sa retraite. La décision a soulevé des soupçons d’ingérence politique, surtout que la GRC a affirmé être en voie d’atteindre ou de dépasser ses cibles en matière d’arrestations et de saisies. Le ministre a qualifié le sergent Tremblay de «policier exemplaire»…