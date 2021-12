30 jeunes francophones de moins de 30 ans à surveiller – Édition 2021

Le Nouveau-Brunswick ne manque pas de jeunes gens exceptionnels qui se démarquent, s’impliquent et transforment notre société. Cette année encore, l’Acadie Nouvelle met en avant 30 francophones de moins de 30 ans qui peuvent déjà se vanter d’avoir accompli de belles choses. Cette liste, dressée sans ordre particulier, ne compte que des personnes n’ayant jamais été sélectionnées.

Danielle Dorris, 19 ans – Championne paralympique

On n’a pas fini d’entendre parler des exploits de Danielle Doris! Après une première participation aux Jeux paralympiques de Rio à l’âge de 13 ans, le jeune nageuse de Moncton a vécu la consécration cet été à Tokyo. À seulement 18 ans, elle a décroché l’or en fracassé le record du monde du 50 m papillon S7. Quatre jours plus tôt, Danielle remportait son premier podium avec une médaille d’argent au 100m dos S7. La para-athlète du club de natation Bleu et Or espère bien vivre d’autres aventures olympiques spectaculaires et marquer l’histoire de sa discipline. Rendez-vous à Paris en 2024!

Guillaume LeBlanc, 27 ans – Dynamophile et avocat notaire

Quand Guillaume LeBlanc ne défend pas ses clients au palais de justice de Moncton, il soulève de la fonte avec une facilité déconcertante. Passé par la Faculté de droit de l’Université de Moncton, le jeune homme originaire de Notre-Dame-de-Kent a été admis au Barreau du Nouveau-Brunswick l’an dernier et travaille pour la firme juridique Fowler Law à Moncton. En 2019, Guillaume LeBlanc est devenu l’homme le plus fort au pays lors des Championnats canadiens de dynamophilie. Il a soulevé 666,4 lb au soulevé de terre (deadlift), 600,1 lb dans la flexion des jambes (squat) et 358 lb au développé couché (bench press) pour un total de 1620,5 livres. Il a atteint cette année un total de 1708,5 livres et se prépare à prendre part aux championnats mondiaux qui auront lieu en Afrique en juin 2022.

Chloé Mazerolle, 26 ans – Entrepreneure et chercheure

Cette universitaire basée à Shippagan ne s’arrête jamais. Chargée de cours en criminologie à l’Université de Moncton, Chloé Mazerolle est aussi assistante de recherche dans le cadre d’une étude sur les femmes francophones au Nouveau-Brunswick qui vivent des problématiques coexistantes de travail du sexe, consommation de substance et santé mentale. Elle est impliquée depuis plusieurs années dans un comité consultatif de citoyens du Service correctionnel du Canada. La jeune femme de Shippagan a récemment ouvert une clinique de thérapie – Mazerolle Mieux-Être et Counseling – et gère également une entreprise familiale: la Crémerie Tabagie Centre-Ville. Malgré tous ces engagements, Chloé Mazerolle trouve le temps de travailler sur sa thèse de doctorat consacrée à la consommation de substances psychoactives chez les jeunes néo-brunswickois.

Pierre Duguay-Boudreau, 23 ans – Étudiant

Ce jeune homme originaire de Beresford est un vrai touche-à-tout qui n’a pas peur de se risquer à de nouvelles aventures. Lors de la dernière campagne électorale provinciale, il s’est porté candidat dans Bathurst-Ouest-Beresford sous la bannière du Parti vert. Étudiant au programme Gestion des sports, loisirs et tourisme de l’Université de Moncton, il est aussi directeur et fondateur de Basketball Dieppe, la première association mineure de basketball à vocation francophone de la province. Pierre Duguay-Boudreau aime expérimenter, aussi bien lorsqu’il anime l’émission du retour de la station Codiac FM, participe à la création du balado Sur le bout d’la langue de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, amuse son public sur la plateforme Twitch ou compose ses premiers morceaux de rap bilingue sous le nom d’artiste petipé le rappeur.

Vivian Ni, 22 ans – Étudiante en médecine, pianiste et violoniste

Depuis son plus jeune âge, Vivian Ni a toujours visé l’excellence. Étudiante en recherche en Santé au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, elle se passionne pour la neurologie et s’implique auprès de la Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine.

Celle qui a grandi à Fredericton et fréquenté l’école Sainte-Anne a commencé à jouer du piano à l’âge de cinq ans et a été initiée au violon dès son huitième anniversaire. Adolescente, Vivian a participé à une foule de compétitions musicales nationales et internationales et décroché de nombreux prix. Il a atteignant le sommet du podium lors des événements American Protégé International Piano et Arts of String.

Amélie Richard, 24 ans – Saxophoniste

Née à Bouctouche, Amélie Richard a baigné dans la musique acadienne traditionnelle toute son enfance et s’est initiée à la guitare, au violon et à la mandoline au contact de ses proches, musiciens passionnés. Elle s’épanouit désormais dans le domaine du saxophone classique. La jeune femme a particulièrement brillé lors du Festival National de Musique 2021, remportant le premier prix instrumental et le premier prix musique de chambre. Diplômée du programme de baccalauréat en musique classique de l’Université de Moncton, elle poursuit ses études musicales à la maîtrise, à l’Université de Montréal. Fin novembre, Amélie Richard a accompagné l’artiste Maggie Savoie lors de sa tournée de lancement de son nouvel album Appalaches.

Dr Dax Bourcier, 28 ans – Médecin

Dr Dax Bourcier a obtenu cette année son doctorat en médecine de l’Université de Sherbrooke, après quatre années passées au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Ses dernières recherches portent sur l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, une dégénération de la moelle épinière affectant les fonctions motrices. Très impliqué au sein de la Fédération des étudiants en médecine du Canada, il a reçu récemment le Prix des jeunes chefs de file de l’Association médicale canadienne. Cette distinction récompense notamment sa participation à l’établissement d’un cadre national sur le bien-être des étudiants et étudiantes en médecine et à l’élaboration d’une plateforme numérique pour aider les futurs médecins dans leurs choix de carrière. Le brillant jeune homme vient de commencer sa résidence en pédiatrie à la Dalhousie University.

Mourad Badirou, 27 ans – Étudiant en santé publique

Celui qui a quitté le Bénin en 2013 pour suivre des études en kinésiologie à l’Université de Moncton termine actuellement une maîtrise en santé publique à l’Université de Montréal. Mourad Badirou a notamment collaboré avec la Santé publique néo-brunswickoise pour adapter la communication entourant la COVID-19 à la population immigrante, et espère bien faire carrière au sein de l’agence provinciale. Ce militant antiraciste oeuvre à rapprocher les communautés à travers l’organisation du festival We are One – Afrofest, sa participation au conseil culturel de Moncton, ou divers moments de sensibilisation entourant le mois de l’histoire des Noirs et le mouvement Black Lives Matter.

Émilie Savoie, 24 ans – Ingénieure

Cette jeune ingénieure, étudiante en étude de l’environnement, rêve de bâtir un futur écologique. Au cours des derniers mois, elle a travaillé sur la rénovation écologique de la Botsford Station à Moncton. Son projet visant à réduire l’empreinte écologique du bâtiment lui a permis de décrocher une deuxième position à la Compétition canadienne d’ingénierie. Émilie est membre du comité de la conservation du patrimoine de la Ville de Moncton, du groupe de travail sur l’action climatique de la Ville de Moncton et du conseil d’administration des Sentinelles Petitcodiac. Elle participe aussi au projet de recherche Passons à l’Action climatique mené par l’Université de Moncton, qui doit aboutir sur une série d’actions destinées à atteindre la carboneutralité des trois campus.

Dominic Michaud, 20 ans – Danseur

Formé par le studio Main Street Dancers d’Edmundston depuis l’âge de cinq ans, Dominic Michaud vient d’intégrer la troupe Intrepid Dance Company de Toronto. Depuis septembre, il danse près de 40 heures par semaine pour perfectionner différents styles et se préparer à passer des auditions. Ses progrès sont rapides. Le jeune homme espère que son talent lui permettra de danser à travers le monde et rêve de percer à Broadway. Il aurait déjà reçu des propositions prometteuses. À suivre!

Lucia Choulakian, 25 ans – Artiste visuelle

Lucia Choulakian est étudiante en 3e année au Département des arts visuels de l’Université de Moncton. L’artiste de Moncton d’origine arménienne a présenté cette année sa première exposition solo professionnelle, Féminicide, à la Galerie Sans Nom. Bouleversante, son installation traite de l’expérience traumatique des femmes arméniennes rescapées du génocide de 1915. Elle a notamment choisi d’écrire sur son corps les témoignages de victimes qui décrivent leurs souffrances vécues, pour représenter la transmission du trauma corporel de ces femmes sur les générations suivantes. Ses œuvres seront exposées en 2023 au Musée d’art moderne d’Erevan en Arménie.

Plus récemment, Lucia a présenté son exposition Conséquat à la Galerie Triangle de la Faculté des arts et de sciences sociales, une série d’images qui traite de l’exploitation forestière.

Samuel LeGresley, 25 ans – Graphiste et environnementaliste

Spécialisé dans le graphisme animé, l’illustration et la communication, ce citoyen de Moncton met ses talents au service d’organismes de protection des insectes pollinisateurs et s’engage sur des questions de biodiversité et de justice sociale. Cette année, il a incité les gens à oublier la tondeuse pendant le mois de mai afin d’aider les insectes pollinisateurs, et distribué des affiches pour faire grandir le mouvement. Avec l’aide de l’Alliance du bassin versant Petitcodiac, l’initiative a été soutenue et adoptée par les villes de Moncton, Dieppe et Riverview. Coordonnateur d’un jardin collectif urbain nommé Park & Pine, Samuel a à cœur la préservation des légumes et des plantes indigènes et le développement d’infrastructures pour le transport actif dans sa région.

Sarah Djohra Ait Kheddache, 25 ans – Leader étudiante et environnementaliste

Particulièrement active et motivée, Sarah Djohra Ait Kheddache préside l’association étudiante de l’Université de Moncton campus de Shippagan, qui vient de créer une banque de nourriture et de vêtements au profit de ses membres. Détentrice d’un baccalauréat en écologie et environnement, elle étudie actuellement au baccalauréat en développement durable et zone côtière de l’UMCS. La jeune femme originaire de l’Algérie a coréalisé un balado diffusé par Codiac FM, l’écocast, qui aborde plusieurs enjeux écologiques touchant la région à l’aide d’invités passionnants, chercheurs ou militants. Gardienne de la faune avec la Société pour la nature et Parcs Canada, membre du comité vert de la Ville de Shippagan, Sarah défend des causes environnementales à travers ses engagements et par l’exemple au quotidien.

Sébastien Haché, 27 ans – Ingénieur et entrepreneur

Cet ingénieur de Shippagan fait assurément partie de la relève dans la Péninsule acadienne. Détenteur d’une maîtrise gestion de la technologie et entrepreneuriat, il occupe le poste de directeur du développement des affaires du centre de recherche Valorēs. Président du comité du pont Lamèque-Shippagan, Sébastien Haché milite pour la construction d’une nouvelle structure. Il s’est aussi consacré à la création d’EKKO Acadie, un incubateur et accélérateur d’entreprises destiné à favoriser la culture entrepreneuriale dans les régions rurales francophones. Le jeune homme est également crabier et cofondateur de l’entreprise Atlantique Nord Innovation qui commercialisera une boisson pétillante infusée de collagène marin dès le printemps 2022. La compagnie s’est récemment démarquée au Ocean Startup Challenge, un concours national conçu pour les entrepreneurs qui utilisent les ressources marines pour développer de nouveaux produits innovateurs.

Éméraldine Libert, 22 ans – Étudiante en médecine

Cette étudiante en quatrième année au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick se démarque par ses multiples engagements. Membre de plusieurs groupes de travail (pairs-aidants, santé autochtone, anti-racisme et santé globale), elle s’implique au sein de la Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine (Comité des droits humains et paix, groupe de travail pour la campagne sur l’inclusion sociale et la collaboration interprofessionnelle). Venue de Belgique en 2013, Éméraldine a notamment pris part à l’organisation d’activités pour les familles syriennes, l’animation de camps de francisation des jeunes nouveaux arrivants et a participé au programme d’aide aux devoirs du CAFI, le centre de services francophone pour les personnes immigrantes du Sud-Est.

Maggie-Eugénie McIntyre, 23 ans – Travailleuse sociale

Originaire d’Eel River Crossing, elle est une jeune féministe militante engagée et passionnée par la justice sociale, les mouvements sociaux et les droits de la jeunesse. Elle s’intéresse particulièrement à la question de la violence basée sur le genre. Présentement, Maggie est conseillère et coordinatrice du Caucus des jeunes féministes du Nouveau-Brunswick au sein du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et Mentor pour le projet Brave YW. Étudiante à la maîtrise en science sociale de l’Université de Moncton, elle veut approfondir la question de la traite de personnes et l’exploitation sexuelle de mineur.es au Nouveau-Brunswick.

Thomas Chassé, 21 ans – Étudiant

Originaire de Grand-Sault, Thomas Chassé est président de l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston. Intervenant pour l’organisme GRIS Acadie, il a œuvré à sensibiliser les élèves des écoles francophones à la diversité sexuelle et de genre en témoignant de son parcours de jeune trans. Assistant de recherche à l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, il a pour centres d’intérêt les théories féministes et de genre, la violence sexuelle et l’histoire des mouvements sociaux LGBTQ+ en Acadie. Cette année, Thomas a entamé sa quatrième année au baccalauréat multidisciplinaire, a rejoint la nouvelle cohorte du Centre de leadership Frank McKenna et s’est vu décerner le prix de l’Institut d’études acadiennes pour sa recherche sur l’histoire de l’Escale MadaVic, une maison de transition venant en aide aux femmes victimes de violence et à leurs enfants au Madawaska.

Fatoumata Guindo, 22 ans – Leader étudiante

Fatoumata Guindo a quitté le Mali pour rejoindre les rangs du programme d’administration des affaires de l’Université de Moncton. Après avoir occupé le poste de vice-présidente externe en 2020-2021, elle a été élue présidente de l’Association des Étudiant-e-s Internationaux du Campus Universitaire de Moncton en prônant le rapprochement entre les communautés. Vice-présidente du Conseil des personnes d’ascendance africaine du Nouveau-Brunswick, elle travaille à créer des liens entre l’organisation et les organismes acadiens. Aspirant devenir femme d’affaires, elle est principalement intéressée par le milieu humanitaire.

Amélie Ferron-Roussel, 28 ans – Élue municipale

Cette conseillère à la ville de Shippagan ne compte pas son temps pour contribuer à sa communauté. En tant que responsable du dossier Environnement, transport actif et jeunesse, elle travaille sur diverses initiatives comme le projet pilote de compostage communautaire, la sensibilisation à la préservation des arbres ou la promotion du vélo. Elle est aussi présidente du Carnaval des glaces, membre de Vert Rivage un groupe d’action environnemental, et membre du conseil d’administration du centre plein air les Arpents de neiges.

Alain Lavoie, 20 ans – Leader étudiant

Originaire de Grand-Sault, Alain Savoie est étudiant de quatrième année en éducation primaire, vice-président académique de la FÉÉCUM. Capitaine de l’équipe de cross-country, il se distingue aussi bien par ses performances sportives qu’académique, et cumule jusqu’à présent une moyenne de 4,2 sur 4,3. Alain siège également au conseil d’administration de la Fondation nationale de l’Acadie et préside le conseil jeunesse de la Coopérative de développement Régional-Acadie

Daphnée McIntyre, 17 ans – Musicienne

Ukulele, guitare, piano, chant, Daphnée McIntyre a plus d’une corde à son arc. Avec son groupe Écarlate, la musicienne a remporté le Gala de la chanson de Caraquet et le concours Accrocs de la chanson cette année. Écrivaine pleine de talent, elle a décroché la première place du Concours provincial de création littéraire. L’élève de l’école Odyssée de Moncton s’est aussi fait connaître en prenant part aux activités du Festival Frye et en participant à la réalisation d’un court-métrage lors du FICFA.

Jean-Sébastien Leger, 19 ans – Étudiant en administration des affaires

Jean-Sébastien Leger compte déjà plusieurs accomplissements. Vice-président externe de l’association étudiante de la faculté d’administration de l’Université de Moncton, il a récolté un podium lors des derniers Jeux du commerce avec son équipe dans la catégorie «Débat oratoire». Avec l’aide d’une autre étudiante, Tracy Pitre, il a multiplié les démarches pour trouver des subventions dans le but d’acheter des vêtements chauds à une trentaine d’étudiant(e)s dans le besoin. Une bonne action soulignée par le prix de la Nouvelle initiative de l’année lors du Gala bleu et Or. Jean-Sébastien a récemment reçu le prix Dave Harvey de la faculté d’administration. Membre de la cohorte du centre de leadership Frank McKenna, il prévoit se spécialiser dans le droit commercial.

Sofia Brownstein, 21 ans – Étudiant-e et militant-e LGBTQ+

Originaire de la petite communauté de North River, au Cap-Breton, Sofia Brownstein poursuit des études en éducation à l’Université de Moncton. Iel se définit comme une personne trans non binaire queer et préside l’association étudiante LGBTQ+ Prisme. Sofia souhaite créer un milieu universitaire plus inclusif à travers l’accès à des toilettes non genrées, la distribution de produits menstruels et d’articles destinés à masquer l’apparence des organes génitaux ou de la poitrine; et participe à des activités de sensibilisation aux enjeux de la communauté LGBTQ+ dans les écoles francophones. Iel fait aussi du mentorat pour le Groupe-Pont destiné aux étudiant(e)s issu(e)s de l’immersion et s’implique auprès de l’organisation Français pour l’avenir, encourageant les jeunes à continuer leurs études en français, et à surmonter l’insécurité linguistique.

Léonid Kim, 12 ans – Amateur de nouvelles technologies

Ce jeune as de la programmation n’en finit plus d’épater ses enseignants. L’élève de septième année à l’école Antonine Maillet de Dieppe était l’un des rares participants de la dernière compétition de robotique Place aux robots provenant d’une école intermédiaire. Le garçon originaire de la Russie est arrivé au Nouveau-Brunswick sans parler un mot de français. Depuis qu’il a découvert les bases de la programmation en 4e année, Léonid explore sans cesse les possibilités offertes par les nouvelles technologies grâce à ces prédispositions pour les mathématiques. Création d’une montre intelligente, construction d’une voiture téléguidée, développement de sites web, Léonid multiplie les projets à l’extérieur des heures de classe. Il espère devenir un jour ingénieur en programmation.

Réanne Cooper, 27 ans – Leader étudiante

Cette Acadienne originaire du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, étudiante à la maîtrise ès sciences (gestion) de l’Université de Moncton, mène un projet de recherche sur l’intention entrepreneuriale des étudiants internationaux. Cet été, elle a participé à un forum des Nations Unies sur le développement durable en temps que déléguée des Jeunes diplomates du Canada.

Très impliquée, Réanne siège au conseil d’administration de la Société acadienne de Clare, au conseil aviseur du Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat et au conseil d’administration de l’antenne régionale Acfas-Acadie. Elle préside le Club entrepreneur étudiant de l’Université de Moncton, et fait partie de la deuxième cohorte du Centre de leadership Frank McKenna.

Érik Arsenault, 25 ans – Juriste

Érik Arsenault n’aurait jamais cru aller aussi loin, aussi vite. Ce finissant en droit complète actuellement une cléricature à la Cour d’appel de l’Ontario. Un autre défi de taille atteint le juriste qui occupera pendant un an un poste d’auxiliaire juridique à la Cour Suprême du Canada, dès l’été prochain. Il est le seul francophone parmi 36 diplômés à avoir été sélectionné par le plus haut tribunal du pays. Le jeune homme de Mundleville a fréquenté la polyvalente Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis de Kent. Après sept années passées à l’Université du Nouveau-Brunswick, il a reçu son précieux diplôme de droit en mai dernier.

Maude Sonier, 18 ans – Artiste et leader étudiante

L’auteure-compositrice-interprète Maude Sonier a été couronnée gagnante de la plus récente édition d’Accros de la chanson. Après des années passées entre les murs du Carrefour Beausoleil de Miramichi, Maude a entamé un baccalauréat multidisciplinaire à l’Université de Moncton, ce qui lui permet de se former aussi bien à la science politique, qu’à la musique et la gestion. Elle assume également le rôle de vice-présidente de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

Anthony Poirier, 23 ans – Maire de Maisonnette

Élu maire de Maisonnette à seulement 22 ans, Anthony veut rendre la Péninsule plus attrayante pour les jeunes et développer le secteur touristique. Fraîchement diplômé de l’Université de Moncton en administration des affaires, il occupe un poste de conseil financier chez UNI coopération financière.

Mélissa Frenette, 23 ans – Étudiante en travail social

Cette étudiante à la maîtrise en travail social s’intéresse particulièrement aux activités créatives comme outils d’intervention. Elle s’est consacrée à des actions bénévoles auprès de la cuisine à cœur de Moncton ou de la banque alimentaire de Bathurst et a organisé une activité de sensibilisation Robe rouge pour les femmes autochtones assassinées ou disparues. Mélissa a aussi participé au programme de jumelage et y a réalisé des activités pour faciliter l’intégration communautaire des étudiantes et étudiants internationaux. Ses efforts ont été soulignés par l’Ordre du mérite Bleu et Or et le prix d’Excellence de l’École de travail social de l’Université de Moncton.

Alexandre Richard, 24 ans – Entrepreneur

Originaire de Richibucto, Alexandre Richard rêvait de devenir médecin. Après avoir créé sa première entreprise de vente en ligne, il a finalement choisi de quitter l’université pour se plonger dans le monde des affaires. Il a d’abord lancé une société de marketing et géré plus de 500 comptes de réseaux sociaux pour aider à développer leur présence en ligne. Depuis, le jeune homme a créé quatre sociétés à six chiffres et fait fortune. Il est notamment PDG de Walmart Automation Pro, qui propose des services de commerce en ligne, et le fondateur d’UltimateLeads.co, une agence de marketing immobilier.