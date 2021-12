Daniel Allain, Personnalité de l’année 2021 de l’Acadie Nouvelle

Depuis 1997, l’Acadie Nouvelle profite du temps des Fêtes pour décerner le titre de la Personnalité de l’année à une Néo-Brunswickoise ou à un Néo-Brunswickois ayant marqué l’actualité. Cette année, un nom a fait l’unanimité au sein du comité éditorial. Parce que sa réforme transformera en profondeur le paysage municipal, parce que son projet de modernisation de la gouvernance locale était attendu de longue date, parce qu’il a su bousculer le statu quo tout en faisant preuve d’écoute, l’Acadie Nouvelle a choisi de désigner le ministre Daniel Allain.

L’homme à la tête du nouveau «ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale» nous accueille dans son bureau de circonscription de Moncton-Est. Nous nous trouvons dans le quartier Lewisville, là où il a passé son enfance. Sur son bureau, un petit drapeau acadien flotte aux côtés du fanion du Nouveau-Brunswick. «Le nom du ministère a certainement légitimé l’idée qu’un changement s’en venait», lance Daniel Allain.

Du changement, son Livre blanc présenté récemment en propose à la pelle, Au programme: réduction du nombre de communautés de 340 à 90 par de multiples restructurations, fin des districts de services locaux (DSL), élargissement du mandat des commissions de services régionaux, mais aussi refonte de la fiscalité, création d’une commission municipale et encadrement des dépenses électorales.

Au fil de la discussion, l’élu francophone revient sur les coulisses de sa réforme et dresse les grandes lignes de la «méthode Allain», celle qui lui a permis de faire accepter sans grande contestation un profond chambardement à coup de fusions forcées.

Écouter pour désamorcer les controverses

Depuis le début de l’année, Daniel Allain s’est engagé dans un véritable marathon de consultations. Lorsqu’on veut créer du consensus, rien de tel que le dialogue sur le terrain. Le vétéran de la politique, qui fut notamment adjoint principal du premier ministre Bernard Lord et sous-ministre au sein du cabinet Alward, en était bien conscient.

«Les gens ont besoin d’être écoutés», répète-t-il. «La politique, c’est la business des gens!»

En quelque mois, il a sillonné la province en long et en large en parcourant quelque 50 000 kilomètres pour prendre le pouls des élus municipaux et des habitants des DSL.

«J’ai rencontré environ 95% des municipalités et presque 80 DSL», clame le ministre. «Je suis allé dans la Péninsule six ou sept fois, à Edmundston quatre ou cinq fois, à Charlo trois fois… C’était important pour moi de connaître le milieu.»

Lui et son équipe ont voulu s’assurer de bien cerner les réalités linguistiques et géographiques locales en sortant de la capitale autant que possible, rapporte Daniel Allain.

«Quand tu es dans ta bulle à Fredericton, c’est important d’apporter les fonctionnaires avec toi et d’aller voir ce que les gens disent en région», souligne-t-il. «Le Nouveau-Brunswick est tellement diversifié. J’ai vite réalisé que les 12 régions étaient importantes pour les anglophones et les francophones. J’ai aussi réalisé qu’on ne pourrait pas avoir une même solution pour toutes les régions et qu’il faudrait reconnaître les spécificités.»

L’idée de réduire la fragmentation, de renforcer la coopération régionale ou de créer des entités plus viables sur le plan économique et fiscal ont facilement suscité l’adhésion du plus grand nombre.

«Le monde municipal avait soif de changement», observe le politicien. «On vit une crise en santé, la même chose pourrait se produire dans nos municipalités. Les services que les citoyens reçoivent pourraient être mis en péril si on ne prend pas d’actions fortes dès maintenant. À McAdams, par exemple, ils ont déjà du mal à trouver des gens pour ramasser les déchets, le ramassage se fait aux deux semaines et pourrait passer aux trois semaines…»

Daniel Allain attribue aussi la réception positive qui a suivi la publication au travail de fond mené par l’Association francophone des municipalités du N.-B. (AFMNB), l’Union des municipalités du N.-B et l’Association des cités du N.-B. «Elles nous ont épaulés, elles ont fait leurs propres consultations et réunions de travail. Du beau travail a été fait au niveau associatif, c’est un travail d’équipe.»

Daniel Allain – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

S’entourer et rassembler les expertises

Fraîchement installé aux commandes, le ministre est allé chercher les conseils d’universitaires à même de nourrir la réflexion. Il lui aussi fallu recruter son équipe d’artisans: une vingtaine de haut-fonctionnaires jugés capables de s’atteler à un chantier de cette ampleur.

«Nous sommes allés voir du côté de différents ministères pour trouver les fonctionnaires les plus aptes à travailler sur ce projet pendant trois ans. Je peux vous garantir que de grandes personnalités sont ressorties, des femmes incroyables: Christie Dennison, Nathalie Dubois, Jennifer Wilkins… Ce sont des gens qui auront certainement un grand rôle à jouer dans la fonction publique à l’avenir!»

Citant les experts qui ont eu voix au chapitre, Daniel Allain nomme les économistes, Pierre-Marcel Desjardins, Richard Saillant, Herb Emery et André Leclair, le politologue Roger Ouellette, l’ancien sous-ministre Jean-Guy Finn, le directeur général de la CSR du Sud-Est, Gérard Belliveau, ou encore Lise Ouellette et Frédérick Dion, qui ont tous deux assuré la direction de l’AFMNB.

Au passage, le progressiste-conservateur convaincu révèle avoir pu compter sur les conseils du député vert de Kent-Nord Kevin Arseneau au moment de préparer sa feuille de route. «Je dois le remercier, il est venu à mon bureau trois ou quatre fois. On n’est pas du même parti, mais on fait quand même partie de la même province.»

Il lui aura aussi fallu vendre sa vision auprès de collègues de la majorité, alors que sept des circonscriptions les plus rurales sont représentées par des élus progressistes-conservateurs. Daniel Allain évoque «une barrière» et des débats sur les critères entourant les restructurations et le nombre de régions autour desquelles serait bâtie la réforme.

S’il dit avoir voulu respecter l’esprit du programme Chances égales pour tous de Louis-J.-Robichaud, le citoyen de Moncton a aussi profité de l’expérience d’un autre dirigeant libéral, l’ex-premier ministre Frank McKenna, dont il a sollicité les conseils. «Il m’a dit qu’une réforme, ça se mène avec des carottes et des bâtons», raconte-t-il, amusé.

Parmi ses sources d’inspiration figurent bien entendu David Alward, Blaine Higgs et surtout Bernard Lord, son mentor politique. «Il avait pour dicton que le Nouveau-Brunswick sera fort que ses régions seront fortes», mentionne Daniel Allain. «Ces personnes ont fait qui je suis aujourd’hui.»

Un ministre décidé à laisser sa marque

Le ministre Daniel Allain dans son bureau de circonscription de Moncton-Est. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

À quoi pourrait ressembler le monde municipal dans cinq ans?

Les chantiers de Daniel Allain sont nombreux. Il espère poser les bases de nombreuses restructurations, d’une collaboration régionale accrue, de la refonte du système de taxation, d’une nouvelle commission municipale mais aussi d’une stratégie d’aménagement pour l’ensemble territoire néo-brunswickois.

Encouragé à devenir la voix de la population acadienne au sein de son caucus, Daniel Allain a d’abord rechigné à endosser ce rôle. Au lendemain de son élection, le député a répété qu’il entendait représenter avant tout les électeurs de sa circonscription. Sa position semble avoir quelque peu évolué depuis, il affirme ainsi vouloir peser sur le processus de révision de la loi sur les langues officielles.

«Ce sera certainement un dossier sur lequel j’entends travailler, en tant que progressiste-conservateur, seul élu francophone de la majorité, diplômé de l’Université de Moncton et fier Acadien qui a grandi à Moncton», déclare-t-il.

«Un grand de l’avant»

Qui de mieux placés que Jean-Guy Finn, auteur d’un rapport majeur sur la gouvernance locale, et Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du N.-B. de 2011 à 2021, pour juger de la copie rendue par le ministre?

Le premier se félicite de retrouver dans le livre blanc une bonne partie des recommendations qu’il avait formulées en 2008, mais qui ont été écartées par le gouvernement de Shawn Graham.

«C’est un pas de l’avant, reconnaît Jean-Guy Finn. L’architecture de la réforme est solide, basée sur des principes acceptables et acceptés.»

S’il croit que le nombre de municipalités pourrait être réduit davantage, l’ancien haut-fonctionnaire salue «la volonté politique et la détermination» dont a fait preuve M. Allain.

«Il a pris une année complète pour consulter les gens, les élus, les organisations. Il a fait un effort considérable et louable pour sonder la population et il a tenu compte dans ses propositions d’un certain nombre d’études sur le sujet.»

De son côté Frédérick Dion estime lui aussi que le ministre a livré la marchandise. «Il a eu le courage d’aller où les autres n’ont pas osé aller. Il le fait avec doigté, intelligence. Des choix politiques ont été faits, mais ce n’est pas une réforme basée sur les chiffres ou une idéologie, elle tient compte de la réalité et reflète l’écoute du ministre Allain», souligne-t-il.

«C’est une réforme intelligente, elle n’est pas parfaite, elle ne répond pas à tout et il reste du travail à faire mais c’est quelque chose qui était attendu depuis de nombreuses années!»