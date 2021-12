Quels individus ont contribué à alimenter l’actualité au cours des douze derniers mois? Qui a su attirer l’attention par ses accomplissements, ses prises de position ou sa contribution au débat public? Le comité éditorial de l’Acadie Nouvelle s’est penché sur ces questions à l’occasion des Fêtes de fin d’année. Voici notre liste des 21 personnalités qui ont marqué 2021.

Dr John Tobin

Dr John Tobin – Archives

Le chef du département de médecine familiale de l’hôpital d’Edmundston s’est inlassablement efforcé de pourfendre la désinformation entourant la COVID-19 et la vaccination en vulgarisant l’état du consensus médical par ses publications en ligne et ses prises de paroles dans les médias. Dr John Tobin est devenu une voix entendue, reconnue et respectée dans sa région et dans toute la province.

Dre France Desrosiers

La PDG du réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers. – Archives

Au cours de sa première année au poste de présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers aura eu du pain sur la planche. À la barre d’un système de santé de santé en crise, elle s’est employée à gérer la pandémie de COVID-19 de même qu’un sérieux manque de ressources humaines. Sous sa gouvernance, le réseau de santé a multiplié les ajustements pour diminuer la pression sur les services, repensé sa stratégie de recrutement de personnel et revu son mode de fonctionnement avec la création d’une direction dans chacun des hôpitaux régionaux. Le Dre Desrosiers jouera aussi un rôle clef pour mettre en œuvre la réforme en santé impulsée par le gouvernement Higgs.

Lukas Cormier

Lukas Cormier – Gracieuseté

Lukas Cormier est le seul représentant de l’Atlantique au Championnat du monde de hockey junior. Le défenseur acadien de Sainte-Marie-de-Kent a été sélectionné par Équipe Canada pour prendre part à la compétition qui s’est mise en branle le 26 décembre. À 19 ans, il est l’un des meilleurs espoirs des Golden Knights de Vegas dans la LNH. En 2021, Lukas a remporté le trophée Émile-Bouchard remis au meilleur défenseur de la LHJMQ. Il est devenu le premier défenseur dans l’histoire de la LHJMQ à terminer parmi les cinq meilleurs pointeurs de la ligue, récoltant 30 points en 22 matchs, dont 11 buts, avec les Islanders de Charlottetown.

Terry Richardson

Terry Richardson, le chef de la Première nation Pabineau. -Archives

Les chefs des communautés autochtones du Nouveau-Brunswick ne se sont jamais fait autant entendre qu’au cours des derniers mois. Le chef de la Première Nation Mi’kmaq de Pabineau, Terry Richardson, est du nombre. Cet ancien combattant qui a œuvré au sein des Forces armées canadiennes pendant 25 ans s’est déplacé à Fredericton pour tenter de convaincre les élus provinciaux d’interdire l’épandage d’herbicides sur les forêts de la Couronne. Il n’a pas hésité à dénoncer haut et fort la décision du gouvernement Higgs de mettre fin unilatéralement aux accords de partage de taxe avec les Premières Nations, ou celle d’interdire l’expression «territoire non cédé» aux employés provinciaux. M. Richardson s’est aussi démené pour convaincre 95% des résidents de sa communauté de se faire vacciner.

Ginette Petitpas Taylor

Ginette Petitpas Taylor – Archives

Réélue pour un troisième mandat dans la circonscription de Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas-Taylor retrouve un rôle de premier plan au sein du caucus libéral. Exclue du portefeuille de la Santé il y a deux ans, la députée a fait son retour dans le cabinet Trudeau au poste de ministre des Langues officielles. Elle hérite aussi du portfolio de ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. Sa première mission: présenter le projet de loi sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles, lequel, assure-t-elle, devrait être déposé dans les 100 premiers jours du gouvernement.

Kassim Doumbia

Kassim Doumbia, maire de Shippagan. – Acadie Nouvelle: David Caron

Kassim Doumbia a marqué l’histoire du Nouveau-Brunswick en devenant le premier maire noir de la province. L’élu sera la voix des citoyens de Shippagan au cours des quatre prochaines années, notamment pour faire avancer le dossier du remplacement du pont. Né en Côté d’Ivoire, M. Doumbia a pris racine dans la Péninsule acadienne depuis qu’il s’y est installé en 2005. ll est vice-président de la Société nationale de l’Acadie (SNA) et siège au Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton ainsi qu’au Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Le nouveau maire espère que sa victoire puisse servir d’inspiration à d’autres Néo-Acadiens.

Geneviève Lalonde

– Archives

Geneviève Lalonde a fait une nouvelle fois la fierté de l’Acadie lors des Jeux olympiques de Tokyo. Elle est rentrée du Japon après avoir battu deux fois le record canadien et obtenu une 11e place au 3000 m steeple, le meilleur classement de l’histoire du pays dans cette épreuve. La coureuse a dû suivre une préparation intensive de deux ans et parvenir à se remettre à temps d’une blessure pour réaliser cette belle performance. La voilà déjà tournée vers son nouvel objectif: une participation aux Jeux de Paris, en 2024!

Simon Ouellette

Simon Ouellet – Archives

L’année 2021 a été marquée par le bras de fer entre le gouvernement provincial et les syndiqués de la fonction publique. Porte-parole francophone du Syndicat canadien de la fonction publique, Simon Ouellette a été de ceux qui ont défendu les intérêts des travailleurs avec ardeur, et répliquer aux affirmations du premier ministre progressiste-conservateur. Le jeune syndicaliste a vécu un automne aussi prenant qu’éprouvant alors que le Nouveau-Brunswick était agité par des négociations féroces et un mouvement de grève d’une ampleur rarement vue.

Edith Butler

Édith Butler – Archives

Et c’est reparti pour un tour! À l’aube de ses 80 ans, la grande ambassadrice de la chanson acadienne semble se bonifier avec le temps. Édith Butler a signé un beau retour cet été avec un 28e album, Le tour du grand bois, réalisé par Lisa Leblanc. Entre retour aux sources, renouveau audacieux et passage de flambeau, ce formidable projet musical mené main dans la main par les deux artistes a été encensé par la critique.

Kevin Arseneau

Le député Kevin Arseneau du Parti vert. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le député vert de Kent-Nord a su encore une fois faire entendre une voix progressiste et un discours alternatif au sein de l’Assemblée législative comme sur les réseaux sociaux. Homme de convictions, Kevin Arseneau a été de tous les combats, qu’il s’agisse d’exiger le respect des droits autochtones, de questionner la gestion des forêts, de défendre bilinguisme officiel et la langue française, de rappeler la nécessité d’une transition écologique, de réclamer une réforme de la démocratie, de demander des hausses de salaire ou de dénoncer les cadeaux fiscaux faits à certaines entreprises.

Xavier Gould

Xavier Gould lors de la projection de son film Mona. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Xavier Gould a vu son film Mona être couronné du prix du meilleur court métrage acadien au 35e Festival international du cinéma francophone en Acadie. Poète queer, comédien.ne, artiste multidisciplinaire, iel mène un combat pour l’inclusion des personnes de la communauté trans et queer, et milite pour la reconnaissance du pronom non-genré, iel, et de l’écriture inclusive. Pour l’ensemble de ses œuvres, du personnage de Jass-Sainte Bourque à celui de Chiquita Mére, Xavier Gould s’est aussi vu décerner le prix de Découverte de l’année lors de la soirée des Éloizes.

Danielle Dorris

Danielle Dorris

On n’a pas fini d’entendre parler des exploits de Danielle Doris! Après une première participation aux Jeux paralympiques de Rio à l’âge de 13 ans, le jeune nageuse de Moncton a vécu la consécration cet été à Tokyo. À seulement 18 ans, elle a décroché l’or en fracassant le record du monde du 50 m papillon S7. Quatre jours plus tôt, Danielle remportait son premier podium avec une médaille d’argent au 100m dos S7. La para-athlète du club de natation Bleu et Or espère bien vivre d’autres aventures olympiques spectaculaires et marquer l’histoire de sa discipline. Rendez-vous à Paris en 2024!

Daniel Allain

Le ministre Daniel Allain dans son bureau de circonscription de Moncton-Est. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le ministre de la gouvernance locale, Daniel Allain, vient de présenter la réforme municipale la plus ambitieuse des dernières décennies. Conçu au terme d’un vaste exercice de consultation, son projet de modernisation ne fait pas dans la demi-mesure. Au programme: réduction du nombre de communautés de 340 à 90 par de multiples restructurations, fin des districts de services locaux (DSL), élargissement du mandat des commissions de services régionaux, mais aussi refonte de la fiscalité, création d’une commission municipale ou encore encadrement des dépenses électorales. L’Acadie Nouvelle a nommé Daniel Allain Personnalité de l’année 2021.

Dominic LeBlanc

Dominic LeBlanc

Élu dans sa circonscription de Beauséjour pour un huitième mandat, Dominic LeBlanc a pris du galon au sein du gouvernement Trudeau. Le député conserve les Affaires intergouvernementales, mais ajoute aussi à ses responsabilités le portefeuille des Infrastructures et des Collectivités. Cela devrait l’aider dans sa tâche, celle de gérer les relations parfois délicates entre Ottawa et plusieurs provinces. La signature d’une entente entre le Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral sur le programme de garderie à 10 $ par jour était l’une de ses priorités, il peut déjà crier victoire.

Lisa LeBlanc

Lisa LeBlanc – Archives

Lisa LeBlanc a traversé 2021 sous le signe de la collaboration et du renouvellement. L’auteure-compositrice-interprète vient de réaliser l’excellent Le tour du grand bois, le nouvel album de la grande Édith Butler. Elle s’est aussi associée au groupe Salebarbes pour revisiter un classique du répertoire cadien, Bonsoir Moreau. Plus récemment, Lisa LeBlanc nous a offert un avant-goût de son troisième album, Chiac Disco, prévu le 18 mars. Avec ses deux premières pièces, Pourquoi faire aujourd’hui et Entre toi pi moi pi la corde de bois, l’artiste connue pour sa musique folk annonce la couleur: l’ensemble sera festif, joyeux et nourri de sonorités parfois sixties, parfois seventies.

Richard Saillant

Richard Saillant – Archives

Économiste et chroniqueur, Richard Saillant partage ses analyses aux lecteurs de l’Acadie Nouvelle comme à ceux du Telegraph Journal. Consulté dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, il a l’oreille de plus d’un responsable politique à Fredericton. Ce spécialiste des politiques publiques n’hésite pas à s’exprimer avec force lorsque vient le temps d’encourager le gouvernement provincial à faire preuve de transparence sur ses états financiers, réguler le marché du logement, stimuler l’immigration ou privilégier la relance économique à la rigueur budgétaire.

Ronald Babin

Michelle Knockwood de la Première nation de Fort Folly ainsi que Krysta Cowling et Ronald Babin de Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper. – Gracieuseté

L’année 2021 aura marqué l’aboutissement d’une lutte de plusieurs décennies en faveur de la restauration de la rivière Petitcodiac qui était autrefois l’une des plus menacées au Canada. Le remplacement du pont-chaussé par un nouveau pont reliant Moncton à Riverview et l’amélioration du centre d’épuration des eaux usées ont été acclamés par les militants de la première heure dont fait partie Ronald Babin. Celui qui a présidé l’organisation des Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper a entrepris d’initier une réflexion collective sur les suites de cette victoire environnementale, vantant les possibilités en matière d’écotourisme et d’utilisation récréative du cours d’eau.

Georgette LeBlanc

Le 20 décembre 2018. La poète officielle du Parlement Georgette LeBlanc. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

La poétesse et traductrice Georgette LeBlanc s’est distinguée cette année en remportant l’un des prestigieux Prix littéraires du Gouverneur Général. L’Acadienne a été récompensée pour sa traduction du recueil Océan de la poétesse d’Halifax Sue Goyette, édité en 2019 sous les éditions Perce-Neige. Ayant grandi à la Baie Sainte-Marie et maintenant établie à Moncton, elle contribue à la scène théâtrale, télévisuelle et musicale à titre d’auteure et de collaboratrice, et compte quatre recueils à son actif.

Dr Jean Robert Ngola

Dr Jean Robert Ngola – Archives

Accusé d’avoir violé les règles sanitaires lors de son retour dans la province en mai 2020, montré du doigt par le premier ministre Blaine Higgs, Dr Jean Robert Ngola a lancé sa riposte cette année. Peu de temps après que la Couronne ait retiré son accusation, l’ancien médecin de famille de Campbellton a intenté une poursuite contre le Nouveau-Brunswick et la Gendarmerie royale du Canada. Le docteur qui pratique désormais au Québec estime avoir été victime d’abus et de racisme et continue d’exiger des excuses de la part du chef du gouvernement depuis que ce dernier a déclaré, en mai 2020, qu’une éclosion de cas de COVID-19 dans la région de Campbellton avait été déclenchée par un travailleur de la santé «irresponsable». Blaine Higgs a toujours refusé de s’excuser pour ces propos.

Kamylle Frenette

Kamylle Frenette – Archives

À Tokyo, Kamylle Frenette s’est confrontée au défi le plus relevé de sa carrière. Malgré la report des Jeux d’une année, malgré les restrictions sanitaires, la jeune femme originaire de Dieppe avait suivi un régime d’entraînement intensif pour se préparer à l’épreuve du paratriathlon. Elle a finalement terminé en quatrième place et représenté fièrement son pays.

Salebarbes

Le groupe Salebarbes – Archives

La formation Salebarbes continue de surfer sur un succès inattendu à travers le Canada francophone. Le groupe fondé par les Acadiens Éloi et Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau nous a offert l’été dernier un second album, Gin à l’eau salée. Ce nouveau concentré d’énergie festive, produit en bonne partie à distance, est un petit rayon de soleil en ces temps moroses.