2021 en caricatures

Marquée par la pandémie et les controverses politiques, l’année 2021 a représenté un terreau fertile pour Marcel Boudreau. Jetons un dernier regard sur les derniers mois à travers neuf dessins de notre caricaturiste.

8 janvier

Donald Trump aura marqué l’histoire des États-Unis en devenant le premier président à ne pas reconnaître le résultat d’une élection, et retardant la transition présidentielle par une soixantaine de recours juridiques. Le 6 janvier, l’assaut du Capitole par ses partisans alors que le Congrès y était réuni pour certifier la victoire de Joe Biden est considéré comme une insurrection ou une tentative de coup d’État.

11 mai

Héros de la vaccination. Marcel Boudreau rend hommage aux acteurs d’une campagne de vaccination massive qui ont contribué à l’administration d’environ 1,3 million de doses auprès de la population néo-brunswickoise. (11 mai)

6 juillet

Une mer de vêtements orange a remplacé le blanc et le rouge habituels du 1er juillet cette année, dans la foulée de la découverte de tombes anonymes sur le site d’anciens pensionnats pour Autochtones. Depuis, la pression ne cesse de s’accentuer sur l’Église catholique qui n’a pas encore présenté des excuses officielles aux survivants.

14 juillet

Conséquence de la reprise économique, les prix de l’essence au Nouveau-Brunswick ont ​​atteint des sommets historiques cette année, dépassant même 1,50$ par litre à la fin du mois d’octobre.

29 juillet

Le 30 juillet, le Nouveau-Brunswick faisait le saut dans l’inconnu en levant toutes les restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

21 septembre

En septembre, le mouvement d’opposition à la vaccination se fait plus audible que jamais alors que la quatrième vague de la pandémie frappe de plein fouet la province.

30 septembre

Le début de l’automne est marqué par l’épisode le plus meurtrier de la pandémie au Nouveau-Brunswick. Entre le début du mois de septembre et la mi-octobre, 55 Néo-Brunswickois ont succombé à la COVID-19.

20 octobre

Profitant des centaines de millions de dollars d’aides fédérales en réponse à la pandémie, le Nouveau-Brunswick a enregistré un surplus de 408 millions $ l’an dernier, le plus important de son histoire.

5 novembre

Le conflit de travail opposant les membres du Syndicat canadien de la fonction publique et le gouvernement Higgs aura également marqué l’année 2021. L’impasse dans les négociations aura entraîné la paralysie du système d’éducation pendant plus de deux semaines et eu des répercussions importantes dans les hôpitaux.