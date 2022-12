10 rayons de soleil qui ont illuminé 2022

Il y a de ces histoires positives qui viennent nous chercher, qui nous font sourire et qui nous touchent. Voici 10 leçons d’altruisme, de bienveillance, ou de persévérance qui ont retenu notre attention en 2022.

Le courage de Patrick Richard

C’est une belle leçon de ténacité que nous a livré Patrick Richard cette année. Victime d’un accident de la route en octobre 2018, il a vu son bassin tourner à 360 degrés. Les séquelles resteront à vie: il se déplace désormais à l’aide d’une canne et ne sent plus le sol sous ses pieds quand il marche. Le diagnostic ne l’a pas abattu, bien au contraire. Il s’est mis en tête de participer à une course et a su dépasser ses limites pour y parvenir. Quatre ans plus tard, le 25 septembre 2022, le coureur originaire de Tracadie franchissait la ligne d’arrivée du demi-marathon Beneva de Montréal, canne à la main. Un véritable exploit.

Solidaires des réfugiés ukrainiens

L’invasion de l’Ukraine n’a laissé personne indifférent et il serait difficile de lister tous les gestes de soutien dont ont bénéficié les familles qui ont trouvé refuge dans notre province. Le club ukrainien de Moncton a été submergé par les dons de vêtements et plus d’un million de dollars a pu être amassé via diverses collectes de fonds. Certains réfugiés ont pu trouver un emploi quelques jours après leur arrivée, d’autres ont été hébergés par de généreux propriétaires. Les bénévoles du club ukrainien de Moncton se sont appuyés sur ces élans de générosité pour faire parvenir des médicaments, des trousses de premiers soins, des drones, des radios, de l’équipement de survie, des gilets pare-balles et de l’aide humanitaire vers leur pays dévasté par les combats.

Une mobilisation éclaire

En 2017, un accident de la route a laissé Gaétane Paulin à demi paralysée. Elle se déplace depuis en fauteuil roulant et ne peut compter que sur une pension d’invalidité mensuelle de 714$ pour subvenir à ses besoins. Début septembre, Énergie NB a coupé l’électricité de sa maison mobile pour un solde impayé d’environ 1400 $, privant du même coup la résidente de Pointe-Canot d’eau courante. Scandalisées par ce débranchement sans préavis, ses deux aidants Ginette Stewart et Josée-Hélène Chevalier ont réagi immédiatement pour la sortir de cette situation précaire, alertant les journalistes, sollicitant les dons. Grâce au soutien financier du Développement social et de nombreux contributeurs de la communauté, Gaétane Paulin a pu obtenir le rétablissement du service en moins de deux jours.

Steven Gagné revient de loin

Le 24 juin, Steven Gagné tenait enfin dans ses mains son diplôme de Soins infirmiers auxiliaires du CCNB. L’homme d’Edmundston s’est longtemps cherché dans une vie abîmée par la dépendance. Il a connu l’enfer de l’itinérance, les rechutes, le désespoir. Steven Gagné a depuis vaincu ses démons et le voilà infirmier, déterminé à aider celles et ceux qui souffrent de problèmes de dépendance et de santé mentale. Une incroyable transformation.

Mettre la main à la pâte pour la bonne cause

Un an après être venus en aide aux foyers de soins de la région, les étudiants des programmes Art culinaire et Cuisine professionnelle du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d’Edmundston, ont repris du service. Du 14 au 18 mars, ils ont cuisiné 2000 repas destinés à l’Atelier R.A.D.O d’Edmundston et à la banque alimentaire régionale de Grand-Sault. Le mois suivant, une dizaine d’élèves de l’école secondaire Népisiguit de Bathurst ont fait de même. Les jeunes de la Brigade culinaire ont préparé 400 portions de casserole mexicaine qui ont été distribuées aux banques alimentaires de Petit-Rocher et de Bathurst. Bravo à eux!

Serge André LeBlanc reprend sa vie en main

Serge André LeBlanc a connu quatre années particulièrement rudes dans les rues de Moncton. Il tente désormais de mettre cette vie d’itinérance derrière lui. Depuis le début de l’année 2022 le quadragénaire habite un logement abordable de l’organisme sans but lucratif John Howard Society et multiplie les expériences professionnelles. Celui qui a connu la survie et les dépendances tente d’aider autour de lui, notamment en participant au programme d’accompagnement par les pairs du Substance User Network of the Atlantic Region. Le journaliste Cédric Thévenin lui a consacré un portrait.

Une vague de générosité dans Kent

Perdre son portefeuille est déjà une mauvaise nouvelle, mais lorsqu’il contient 800 $ en argent, soit le montant reçu après avoir encaissé un chèque d’assurance-chômage, c’est une réelle catastrophe. Voilà ce qui est arrivé à Georgina Newcomb, de Galloway, dans le comté de Kent. Et vous pouvez imaginer la suite. Le portefeuille a été retrouvé, mais sans l’argent, bien sûr. Touchées par cette histoire, deux femmes de la région, propriétaires d’un dépanneur, ont lancé une petite campagne de financement pour leur venir en aide. Leur initiative a provoqué un élan de générosité qui a permis d’amasser 800$ et même plus pour la malheureuse victime. Voilà des petits gestes qui peuvent nous redonner foi en l’humanité.

Poursuivre la route pour Stéphane Boudreau

À la fin juin, près de 170 cyclistes – dont un de 90 ans et un autre de 88 ans – ont participé à une randonnée de sur la Véloroute de la Péninsule acadienne pour compléter le défi de Stéphane Boudreau, cet athlète qui avait été happé deux semaines plus tôt par une voiture en Ontario alors qu’il était en bonne voie de terminer un périple d’un bout à l’autre du pays. Le but de l’activité était de parcourir cumulativement 2000 km en vélo, soit la distance qui le séparait de sa destination finale, Caraquet. Cet objectif a été largement dépassé avec 6380 km.

Rencontré son sauveur, littéralement

Le ministre acadien Dominic LeBlanc a vécu un moment de grande émotion à la fin septembre. Il a enfin pu rencontrer le jeune Allemand qui lui a donné les cellules souches qui lui ont permis de vaincre le cancer. Gravement malade, le député de la circonscription fédérale de Beauséjour avait annoncé, en avril 2019, avoir entamé des traitements afin de soigner un lymphome de type non hodgkinien, une forme de cancer du sang. Trois ans plus tard, M. LeBlanc est complètement rétabli. Sa guérison, il la doit à Jonathan Kehl, un jeune de Bad Hersfeld, une petite ville du centre de l’Allemagne.

Ne plus être une victime

Alors qu’elle était adolescente, Mylène Thériault a vécu un épisode qui marque une vie au fer rouge. Elle a été victime d’abus sexuel. Elle a longtemps refoulé son traumatisme, n’ayant personne avec qui le partager ou à qui elle pouvait s’identifier. Après un événement qui a fait remonter ses douloureux souvenirs à la surface, elle a décidé de guérir de son passé. Elle ne serait plus une victime, mais bien une survivante. La jeune femme originaire de Saint-Léonard s’est lancée dans la création de la plateforme Flourish Survivors. Son objectif: raconter son histoire et offrir des informations afin d’inciter d’autres personnes ayant un passé similaire au sien à reprendre leur vie en main. Il y a aussi un volet prévention.