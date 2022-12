Salebarbes, Personnalité culturelle 2022 de l’Acadie Nouvelle

Couronné du titre de Personnalité culturelle de l’année 2022 par l’Acadie Nouvelle, le groupe Salebarbes a vécu une année exceptionnelle. Avec deux séries télévisées, des distinctions et plein de projets dans leurs valises, le quintette acadien Salebarbes a offert 124 spectacles, dont certains sur les plus grandes scènes du pays. Le groupe arrive sur nos côtes comme une véritable «vague de fond», estime le directeur de la salle Au Vieux Treuil aux Îles-de-la-Madeleine, Émile Deraspe.

En novembre, les cinq musiciens montaient sur la scène du Gala de l’ADISQ pour recevoir le Félix du groupe de l’année. Un rêve que bien des groupes caressent secrètement, note George Belliveau, chanteur et violoniste de la formation. En 2022, ils ont été partout dans les médias. Certaines de leurs chansons, dont Good Lord, se sont hissées au sommet des palmarès radio.

Après le lancement de son deuxième album Gin à l’eau salée en direct du Vieux Treuil, les cinq musiciens infatigables se sont engagés dans une immense tournée s’attirant les éloges autant de la critique que du public.

«C’est quelque chose que je n’ai jamais fait dans ma carrière à moi personnellement. Je n’ai jamais joué autant de shows dans une année», a exprimé George Belliveau.

Il confie avoir vécu des moments inoubliables en 2022. Parmi eux figure le spectacle de la Fête de la Saint-Jean sur les plaines d’Abraham à Québec. Le groupe hôte a vécu quelque chose de grand.

«Ça va toujours rester gravé dans ma mémoire», a commenté le musicien originaire de Memramcook.

Kevin McIntyre, qui n’avait jamais célébré la Saint-Jean-Baptiste, s’est retrouvé propulsé au cœur des festivités comme jamais il n’aurait pu imaginer. C’est une première grandiose, admet le musicien et chanteur. Il en est très fier.

Si la formation est heureuse de rayonner ailleurs au pays, elle souhaite rester connectée avec l’Acadie, a évoqué Kevin McIntyre. Ils ont été touchés d’apprendre qu’on leur décernait le titre de personnalité culturelle.

«C’est aussi important que l’ADISQ dans le fond. C’est un beau prix à recevoir et c’est grandement apprécié. Ma grand-mère va le voir au foyer et elle va être fière de me voir la fraise là-dedans (dans l’Acadie Nouvelle)», a mentionné le musicien natif de Charlo.

Des débuts explosifs

Salebarbes ce sont cinq auteurs-compositeurs-interprètes dans la quarantaine qui ont la musique dans le sang. Issus de différentes régions acadiennes, ils ont tous grandi dans des familles de musiciens. Leurs feuilles de route sont déjà bien garnies. Dès leur premier spectacle aux Îles-de-la-Madeleine, l’étincelle s’est allumée. Le départ a été explosif, avec leur musique rassembleuse, près des racines, souligne Émile Deraspe qui suit le groupe depuis ses débuts.

«C’est un parcours atypique comparativement à bien des projets qui se créent volontairement et consciemment qui essaient de percer et après une couple d’années, ils ont une structure et ça finit par marcher, mais Salebarbes est né plus vite que l’initiative pour le faire naître.»

Leur approche sans prétention, viscérale, un peu comme une famille, charme autant les amateurs de country, de Trad que les amateurs de musique plus pointue, soutient le diffuseur. Leur plaisir de jouer de la musique ensemble est communicatif.

«C’est le secret de leur succès, je pense. C’est quelque chose qui rejoint tout le monde. C’est des tounes à la fois traditionnelles et des compositions qui viennent des tripes. C’est du blues acadien, mais au sens de blues quand on dit chanter ses tripes.»

Avec les Madelinots Éloi et Jonathan Painchaud, la formation est devenue un modèle pour les jeunes Acadiens des îles.

«Dans les shows au secondaire, les galas amateurs, les tounes de Salebarbes ça sonne fort. Il y a vraiment de quoi qui résonne beaucoup chez les jeunes», a soulevé M. Deraspe.

Une montagne d’émotions

«2022 n’a pas été de tout repos, mais maudit que c’était le fun!», s’est exclamé Jean-François Breau, confiant du même souffle avoir vécu une année de grandes émotions.

Jamais il n’aurait pensé faire autant de musique avec une aussi grande portée. Et cet amour ne semble pas vouloir s’éteindre. Déjà des spectacles sont annoncés pour 2023.

«On est vraiment flabergasté d’une réception aussi forte, vive et authentique. On tasse nos autres projets professionnels pour faire de plus en plus de place à Salebarbes. […] Je n’ai jamais eu autant de musique dans ma vie que dans les dernières années avec Salebarbes. J’en consomme de toutes les sortes et j’en fais beaucoup. Pour moi à 44 ans de me baigner dans autant de musique, c’est un privilège», a mentionné l’artiste.

Si jouer sur les Plaines à Québec et au spectacle de la fête du Canada ou encore recevoir le Félix du groupe de l’année ont été des événements importants, il reste que pour l’artiste qui a grandi à Tracadie, l’un des moments les plus émouvants a été de se produire en concert sous un chapiteau dans sa ville natale. Attirant une foule de 6000 spectateurs, ils ont testé les limites de la capacité d’accueil du chapiteau.

La culture louisianaise

Même si aucun musicien louisianais ne joue au sein de Salebarbes, la culture cadienne est bien présente dans le groupe, autant dans son approche que dans ses influences musicales, souligne Kevin McIntyre.

«Ce sont des francophones qui ont une bataille beaucoup plus grande que la nôtre pour faire survivre la langue. On ne se donne pas le rôle de porte-étendard de la langue française, mais on trouvait que c’était impressionnant de voir qu’il y avait encore des gens qui parlent le français aux États-Unis et qui font de la musique en français et qui font vivre cette culture. On l’a vu comme une source d’inspiration.»

La formation prendra une courte pause de la scène cet hiver pour se consacrer à la création d’un troisième album. Ce sera dans les mêmes couleurs musicales avec probablement 100% de compositions, indique George Belliveau

Le troisième opus sera lancé probablement à la fin de l’été ou au début de l’automne. Ce sera suivi d’une nouvelle tournée de spectacles. Quelques concerts sont aussi prévus à l’été 2023.

Après le succès des séries Salebarbes aux îles et Salebarbes en Acadie, un troisième volet pourrait voir le jour.