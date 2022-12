Les citations de l’année 2022

L’année 2022 a été généreuse en déclarations savoureuses, controversées ou percutantes. Voici celles qui ont fait le plus réagir.

Paula Doucet, le 16 février



«Elles s’efforcent constamment de fournir des soins de qualité dans un système si dépourvu de ressources qu’elles sont incapables de fournir ces soins de manière responsable et sécuritaire.»

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick tente d’attirer l’attention sur la pénurie de personnel infirmier qui fragilise le système de santé et détériore considérablement les conditions de travail des équipes.

Erin Steuter, le 18 février

«Leur couverture a souvent servi à défendre les intérêts d’affaires de la famille et leurs journaux n’ont pas fait une bonne couverture d’enjeux importants, notamment environnementaux. C’était très malsain.»

La professeure à l’Université Mount Allison commente l’acquisition de tous les journaux quotidiens et hebdomadaires appartenant à la famille Irving par l’entreprise torontoise Postmedia.

Sylvie Bertrand, le 13 mars

«Est-ce que tu irais donner des bains et changer des couches pleines de caca pour 15$ l’heure?»

Préposée aux soins dans le Grand Moncton, Sylvie Bertrand dénonce la faible rémunération accordée à celles et ceux qui s’occupent de nos aînés.

Dre Jennifer Russell, le 14 mars

«C’est une grande journée!»

Après deux années marquées la pandémie, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick célèbre la levée complète des mesures sanitaires à travers la province.

Robert Gauvin, le 30 mars

«J’ai le cœur brisé. Je n’ai jamais été aussi fier de la décision que j’ai prise de sortir de là.»

L’ancien vice-premier ministre réagit avec vigueur au choix de Blaine Higgs d’accueillir deux députés de la People’s Alliance dans les rangs des progressistes-conservateurs.

Roger Melanson, le 31 mars

«Lorsqu’on met une patate pourrie dans un hangar à patates, ça pourrit les autres patates!»

Alors chef de l’opposition officielle, le député de Dieppe critique l’arrivée des deux transfuges, Michelle Conroy et Kris Austin, au sein du caucus progressiste-conservateur.

Nelson Gagnon, le 5 mai

«Ce n’est pas une claque au visage, c’est plutôt un knock-out!»

Le propriétaire de l’entreprise Taxi Cormier évoque les difficultés financières occasionnées par la flambée des prix des carburants.

Dave Steeves, le 18 juillet

«Si on rend la vie difficile dans nos rues, peut-être que les itinérants voudront aller ailleurs. Commençons par les frustrer.»

Le conseiller municipal de Moncton a fait preuve de peu d’empathie lors d’une des nombreuses discussions autour de l’itinérance.

Sean Couturier, le 30 juillet

«Depuis les deux ou trois dernières années, j’étais de plus en plus déçu par la façon dont c’était géré et j’ai demandé de ravoir mon argent et ils ont refusé. C’est fâchant.»

En désaccord avec la façon dont l’équipe est dirigée, le hockeyeur acadien des Flyers de Philadelphie ne veut plus être associé au Titan d’Acadie-Bathurst.

Bernard Thériault, le 5 août

«Dans le Nord, on devrait faire de Bathurst un super hôpital régional, et faire de Miramichi et de Campbellton quelque chose d’un peu plus petit. Et c’est un maire de la Péninsule acadienne qui dit ça!»

Le maire de Caraquet – comme plusieurs autres élus du Nord – se dit préoccupé par les interruptions de services dans les hôpitaux de la région.

Patrice-Éloi Mallet, le 11 août

«Si Hollywood peut avoir ses neuf lettres sur une montagne, nous autres aussi on a neuf lettres à Shippagan et on peut en faire autant.»

Le conseiller municipal de Shippagan explique pourquoi la communauté à décider d’afficher le nom de la ville en grosses lettres devant des bateaux en cale sèche pour les amateurs de selfies.

Bailey Owen, le 18 août

«Je me prépare à dormir dans ma voiture à la rentrée.»

Cet étudiant originaire de Saint-Jean a confié avoir le plus grand mal à trouver un logement pour ses études à Moncton.

Maurice Bourque, le 19 septembre

«Si on n’est pas capable de bien s’exprimer en français dans nos mémoires et nos plaidoiries à l’écrit, il n’y a pas grand avenir pour notre langue.»

L’ancien président de l’Association des juristes d’expression française du N.-B. s’inquiète du niveau d’écriture des étudiants de la Faculté de droit de l’Université de Moncton.

Mamadou Diallo, 1er octobre

«Je n’ai pas d’amis acadiens. J’ai eu l’occasion de causer (avec des Acadiens) dans les classes, mais ça reste des connaissances.»

Cet étudiant international du campus de Shippagan trouve les gens de la région très accueillants, mais affirme qu’il peut être parfois difficile d’établir des liens avec les étudiants locaux.

Dominic Cardy, le 13 octobre

«Votre comportement lors d’une récente réunion, où vous avez refusé de lire les preuves que vous aviez spécifiquement demandées, préférant crier ‘’Data my ass’’ à un haut fonctionnaire parce que vous n’aimiez pas ce que les données vous montraient: eh, bien c’était la fin de votre projet politique à mes yeux. Si vous rejetez les preuves parce qu’elles vous déplaisent, alors vous ne croyez pas aux preuves.»

Dans une lettre de démission explosive, l’ancien ministre de l’Éducation et du développement de la petite enfance s’attaque vigoureusement au premier ministre Blaine Higgs.

Susan Holt, le 25 octobre

«Reconciliation, my ass!»

À l’occasion d’un tintamarre organisé devant l’Assemblée législative, la nouvelle cheffe du Parti libéral du N.-B. a reproché au premier ministre Blaine Higgs de saper le travail de réconciliation avec les Premières Nations.

Ernie Steeves, le 4 novembre

«Si vous êtes du Nouveau-Brunswick, nous voulons que vous profitiez de ce qui est à votre disposition en matière d’épargne.»

Interrogé sur les stratégies employées par la famille Irving pour échapper à l’impôt, le ministre des Finances du N.-B., a refusé de condamner ces pratiques et les a presque encouragées.

Kevin Arseneau, le 4 novembre

«C’est une façon de prendre des revenus qui nous reviennent à tous. Ce sont des revenus qu’on ne peut pas mettre dans nos écoles, dans nos hôpitaux, sur nos chemins ou dans nos programmes sociaux et qui profitent à une seule famille.»

Le député du Parti vert du N.-B. s’indigne de la perte de recettes fiscales occasionnées par les stratégies d’évitement fiscal employées par la famille Irving et le recours aux paradis fiscaux.

Richard Saillant, le 11 novembre

«Fondamentalement, il y a un décalage énorme entre ce que renferment les coffres de la province et ce que vivent les Néo-Brunswickois.»

L’économiste Richard Saillant critique le choix du gouvernement provincial d’accumuler des surplus plutôt que d’appuyer les citoyens les plus touchés par la crise du coût de la vie.

Blaine Higgs, le 14 décembre

«Ça n’a pas été facile pour moi comme unilingue anglophone. J’ai personnellement fait face à la critique directe…»

Le premier ministre a une fois de plus fait réagir en se plaignant de recevoir des griefs de la communauté acadienne sur son incapacité à parler le français.

Marc Poirier, le 17 décembre

«Nous essayons de prendre ça avec philosophie: nous sommes déjà chanceux d’avoir vu le Machu Picchu!»

Le journaliste acadien Marc Poirier et sa conjointe se sont retrouvés bien malgré eux au beau milieu d’un soulèvement populaire au Pérou.

Johan Schitterer, le 22 décembre

«Le Canada vient de perdre l’un de ses titans et la France vient de perdre l’un de ses chevaliers.»

Le consul de France dans les provinces atlantiques a participé aux obsèques de Arthur Haché, le dernier Acadien à avoir participé au débarquement de Normandie.