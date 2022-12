Nos 22 nouvelles les plus populaires en 2022

Comme d’habitude, les faits divers ont attiré l’attention des lecteurs et lectrices du site web acadienouvelle.com en 2022, mais – signe des temps – les textes portant sur la flambée des prix et l’aide gouvernementale pour contrer les effets néfastes de l’inflation galopante ont aussi été très populaires.

Voici donc les 22 textes les plus lus cette année:

1 – Wilfred LeBouthillier et sa conjointe font l’objet d’une poursuite judiciaire

L’ouverture d’une clinique de médecine esthétique à Tracadie au début de l’été 2020 est au cœur du litige qui oppose le couple à une médecin de la Péninsule acadienne depuis 2021.

2 – Baisse importante du prix de l’essence

Les prix de l’essence ont grimpé à des niveaux jamais vus en 2022. Cette journée-là, la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick avait décrété une baisse de près de 9 cents du prix maximum de l’essence ordinaire, qui était désormais de 1,80 $ le litre.

3 – Éric Lapointe annule son spectacle au Centre Avenir de Moncton

Le chanteur québécois a annulé le spectacle qu’il devait donner au Centre Avenir de Moncton le samedi 3 septembre. Dans un court communiqué de presse, la compagnie de production Tandem indique que «la faible reprise des activités en raison de la pandémie nous oblige à revoir certains engagements».

4 – Inflation: un chèque de 450 $ pour les familles à faible revenu

Pour amoindrir les effets de la hausse du coût de la vie, le gouvernement provincial lance un programme qui offrira un paiement unique de 250$ aux personnes seules à faible revenu, y compris les aînés, et 450$ aux familles dans le besoin. Le gouvernement réserve 20 millions $ à cette initiative qui profitera à 75 000 personnes particulièrement touchées par l’inflation.

5 – Inflation: la prestation d’urgence pour le carburant et la nourriture est prolongée

Le gouvernement provincial prolonge un programme qui fournit une aide financière aux personnes et aux familles admissibles qui doivent faire face à la hausse du coût de la vie. Une deuxième série de paiements permettra d’allouer une somme de 22 millions $, par l’entremise de paiements de 225 $ aux personnes à faible revenu, y compris les personnes âgées, ou de 450 $ aux familles.

6 – Liste rouge: des détaillants retirent le homard de leur menu

Des détaillants ont décidé de retirer le homard du menu après qu’un puissant groupe environnemental ait estimé qu’il représente une trop grande menace pour les baleines noires et qu’on devrait donc l’éviter. Seafood Watch a ajouté les pêcheries canadiennes et américaines du homard et du crabe à sa «liste rouge» des espèces à éviter.

7 – Une thermopompe gratuite pour les ménages qui gagnent moins de 70 000$

Énergie NB offrira gratuitement une thermopompe bibloc et une meilleure isolation aux ménages dont le revenu brut ne dépasse pas 70 000$ par an et qui utilisent des plinthes électriques chauffantes. Le nouveau programme comprend également le coût de l’installation. Le gouvernement investit 30 millions $ dans ce programme pour améliorer l’efficacité énergétique des maisons.

8 – Autre baisse importante du prix de l’essence

Les automobilistes ont eu droit à un autre répit à la pompe, alors que la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick a décrété une baisse importante du prix des carburants. L’organisme provincial de réglementation a abaissé de près de 12,4 cents/litre le prix maximum de l’essence ordinaire qui se détaille depuis minuit à 163,8 cents.

9 – Star Académie à Campbellton: Olivier Bergeron sera-t-il du spectacle des finalistes?

La présence ou non du jeune académicien restigouchois Olivier Bergeron lors du passage de la Tournée des finalistes à Campbellton en avril 2023 a fait beaucoup jaser.

10 – Le spectacle de Star Académie annulé à Campbellton

Sans Olivier Bergeron, les billets du spectacle de Star Académie ne se sont pas vendus au Restigouche. L’unique arrêt prévu au Nouveau-Brunswick – et dans toutes les Maritimes – de la tournée des finalistes de Star Académie 2022 a été annulé.

11 – Il gagne 1,28 milliard $ à la loterie

Quelqu’un a déjoué les cotes et remporté la somme fabuleuse de 1,28 milliard $ à la loterie américaine Mega Millions. Selon le site megamillions.com, les numéros gagnants figuraient sur un seul billet acheté en Illinois.

12 – Déconnexion retardée: un nouveau type de fraude fait son apparition

La GRC explique que des fraudeurs communiquent avec des victimes par téléphone en se faisant passer pour des représentants de compagnies de cartes de crédit, d’institutions financières ou de départements de fraude.

13 – Une nouvelle histoire de chasse à 96 ans

À 96 ans, Jean-Eudes Vienneau aura une nouvelle histoire de chasse à raconter. Le natif de l’Île de Caraquet n’en était pas à sa première expédition de chasse à l’orignal, mais il n’avait jamais tué une bête aussi rapidement après le début de la saison. Il est ressorti du bois vers 8h mardi matin avec un orignal d’environ 850 livres.

14 – COVID-19: deux bonnes nouvelles vendredi

Au niveau national, le décompte des nouveaux cas est en baisse de 26% et le nombre de personnes atteintes de COVID-19 dans les hôpitaux et aux soins intensifs a diminué de plus de 20%. Autre bonne nouvelle: le variant BA2 «ne semble pas être associé à des symptômes plus sévères».

15 – La maison la plus chère de l’histoire du N.-B. est à vendre

La maison la plus dispendieuse actuellement à vendre au Nouveau-Brunswick est située à Utopia, à l’ouest de la ville de Saint-Jean. Nichée sur la route 785 aux abords d’un lac, la maison unifamiliale affiche un prix de vente de 5,9 millions $.

16 – Justin Barrow accusé du meurtre du jeune Max Boudreau

Un homme de 42 ans a été accusé de meurtre au premier degré de Max Boudreau en cour provinciale à Moncton. La victime était âgée de 24 ans. C’est devant une cour remplie d’amis et de proches du défunt que Justin Barrow, 42 ans, a été accusé du meurtre au premier degré.

17 – Sean Couturier tient à dissocier son nom du Titan d’Acadie-Bathurst

En désaccord avec la façon dont l’équipe est dirigée, le hockeyeur acadien des Flyers de Philadelphie ne veut plus être associé au Titan d’Acadie-Bathurst.

18 – Décès d’un élève de la polyvalente Louis-Mailloux

La mort soudaine d’un élève a secoué cette école secondaire de Caraquet. Un service de soutien a été organisé pour venir en aide aux jeunes éprouvés par ce triste événement et les drapeaux de l’école ont été mis en berne.

19 – Des pêcheurs de homard préfèrent rester à quai

Deux semaines à peine après le début de la saison, plusieurs homardiers de Caraquet ont préféré rester amarrés plutôt que de sortir en mer depuis quelques jours en raison du prix offert pour leurs prises et l’augmentation de leurs dépenses.

20 – Star Académie: Olivier de retour au bercail

Après 12 semaines, Olivier Bergeron doit dire au revoir à Star Académie. Le candidat acadien a été délogé lors de la demi-finale du concours sur les ondes de TVA.

21 – Deux femmes de Caraquet perdent la vie dans une collision frontale

Une femme âgée de 73 ans et une autre âgée de 69 ans, toutes deux originaire de Caraquet, sont décédée à la suite d’une collision frontale impliquant deux voitures. L’accident est survenu, vers 20h30, sur la route 11, à Pokemouche.

22 – Alain Doucet s’apprête à passer la nuit de Noël dans son auto

Souffrant de problèmes de santé mentale, un homme de Tracadie, sans logement depuis le mois d’août, prévoyait être obligé de passer la nuit de Noël dans son auto.