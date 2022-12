Nos 10 Prix citrons 2022

Alors que 2023 se dessine à l’horizon, l’Acadie Nouvelle vous présente un pot-pourri des prix Citrons de l’année. Voici quelques histoires peu reluisantes qui ont retenu notre attention.

L’interminable révision de la loi sur les langues officielles

Après le dépôt en décembre 2021 d’un rapport sur la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, le gouvernement Higgs a laissé planer le doute sur ses intentions pendant de longs mois. S’il s’était engagé à y répondre avant le mois de juin, le premier ministre a rompu sa promesse et a attendu jusqu’à décembre et la fin de la session législative. Le choix de nommer Kris Austin au sein du comité de révision de la loi n’a d’ailleurs fait qu’accroître les tensions avec la communauté francophone. Et sa réponse tant attendue n’a pas plus à la communauté francophone, c’est le moins que l’on puisse dire.

Des drag queens ont été visées par des menaces de mort lors du spectacle du 15 août organisé par Acadie Rock. – Archives

Menacées de mort pour leur apparence

Des drag queens ont été visées par des menaces de mort lors du spectacle du 15 août organisé par Acadie Rock. Pour éviter les risques, les équipes du festival ont dû annuler une des animations en demandant aux artistes de ne pas monter sur scène. L’incident nous rappelle que les combats de la communauté LGBTQIA+ sont encore loin d’être gagnés.

À la fin août, une victime de viol âgée de 26 ans a été refoulée à l’urgence de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton car aucune infirmière du programme des infirmières examinatrices en cas d’agression sexuelle n’était disponible pour la prendre en charge. – Archives

Une victime de viol livrée à elle-même

À la fin août, une victime de viol âgée de 26 ans a été refoulée à l’urgence de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton car aucune infirmière du programme des infirmières examinatrices en cas d’agression sexuelle n’était disponible pour la prendre en charge. On lui a plutôt donné pour consigne de retourner chez elle, de ne pas prendre de douche et de se présenter le lendemain pour subir l’examen médico-légal. Cet incident traumatisant pour la jeune femme a été condamné de toutes parts. Les réseaux de santé Vitalité et Horizon se sont depuis engagés à former davantage d’infirmières examinatrices pour assurer un accès constant au service.

Il devient difficile de prendre au sérieux les estimations budgétaires présentées par le gouvernement provincial tellement les recettes sont systématiquement sous-évaluées. – Archives

Des estimations budgétaires risibles

Il devient difficile de prendre au sérieux les estimations budgétaires présentées par le gouvernement provincial tellement les recettes sont systématiquement sous-évaluées. Fredericton prévoyait un déficit de 244,8 millions $ dans son budget de 2021-2022, il termine finalement l’année financière avec un surplus historique de 777,3 millions $. Un écart de plus d’un milliard de dollars!

La nomination controversée d’une lieutenante-gouverneure unilingue au Nouveau-Brunswick a encore fait couler de l’encre cette année. – Archives

Une nomination contestée

La nomination controversée d’une lieutenante-gouverneure unilingue au Nouveau-Brunswick a encore fait couler de l’encre cette année. La juge en chef de la Cour du Banc du Roi du N.-B. a donné raison à la Société de l’Acadie du N.-B. qui contestait la légalité constitutionnelle de cette décision prise par le gouvernement Trudeau en 2019. Cette bataille juridique n’est pas terminée, le gouvernement fédéral a choisi de faire appel. Les deux députés libéraux fédéraux Serge Cormier et René Arseneault n’ont pas changé leur déception.

Un déversement de homards dans ce qui semble être un dépotoir à ciel ouvert à Gauvreau-Petit-Tracadie a suscité beaucoup de réactions en mai dernier. Plutôt que de se tourner vers une usine de transformation ou de déchetterie – pour une raison que l’on ignore. – Archives

Une montagne de homards dans un champ

Un déversement de homards dans ce qui semble être un dépotoir à ciel ouvert à Gauvreau-Petit-Tracadie a suscité beaucoup de réactions en mai dernier. Plutôt que de se tourner vers une usine de transformation ou de déchetterie – pour une raison que l’on ignore -, le propriétaire de la cargaison a choisi d’abandonner des centaines de carcasses de crustacés au milieu d’un champ.

Quelque 48% des matières du centre de tri de Tracadie, qui traite les matières provenant du programme de recyclage résidentiel du Restigouche et de la Péninsule acadienne, prennent la route du site d’enfouissement en raison de leur mauvaise qualité. – Archives

La moitié des matières recyclables à la poubelle!

Quelque 48% des matières du centre de tri de Tracadie, qui traite les matières provenant du programme de recyclage résidentiel du Restigouche et de la Péninsule acadienne, prennent la route du site d’enfouissement en raison de leur mauvaise qualité. Cette tendance de matières recyclables souillées aurait pris de l’ampleur durant la pandémie de la COVID-19 et serait constatée pratiquement partout en province.

La direction de l’école Marguerite Bourgeoys a avisé que des aiguilles ont été retrouvées dans des chocolats et des friandises lors de l’Halloween. – Archives

Des aiguilles retrouvées dans des bonbons

La direction de l’école Marguerite Bourgeoys a avisé que des aiguilles ont été retrouvées dans des chocolats et des friandises lors de l’Halloween. Selon la GRC, qui mène l’enquête, aucun enfant n’a été blessé. La nouvelle a suscité la colère chez bon nombre de nos lecteurs.

Une femme de 50 ans de Tracadie a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies à la fin juin après avoir heurté de plein fouet une voiture de police dans la municipalité. – Archives

Un dur lendemain de veille

Une femme de 50 ans de Tracadie a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies à la fin juin après avoir heurté de plein fouet une voiture de police dans la municipalité. La fautive circulait à contresens dans une bretelle d’accès. Une policière a tenté de l’éviter, mais sans succès. La conductrice du VUS a fui les lieux, mais a été retrouvée tout près, cachée dans l’herbe haute. Les deux femmes n’ont pas été gravement blessées.

Un drone qui volait à proximité de l’aéroport régional d’Edmundston a causé le retard d’un avion-ambulance, en juillet. Un incident qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences. – Archives

Au mauvais endroit, au mauvais moment

Un drone qui volait à proximité de l’aéroport régional d’Edmundston a causé le retard d’un avion-ambulance, en juillet. Un incident qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences. Le tout s’est produit lorsque l’avion-ambulance s’apprêtait à décoller. Le pilote a alors aperçu le drone à environ 50 mètres de son aile gauche. Même si personne n’a été blessé, cet incident a tout de même causé un délai de 20 minutes dans le transfert d’un patient.