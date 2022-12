Les cinq autres événements marquants de l’année en Acadie

Dans le flot quotidien d’informations, certaines nouvelles retentissent plus que d’autres. Plusieurs dossiers et moments forts de l’actualité ont eu un impact indéniable aux yeux du comité éditorial de l’Acadie Nouvelle. En voici cinq.

Finies les restrictions sanitaires

Après deux années éprouvantes, les Néo-Brunswickois ont pu célébrer le retour vers une certaine normalité au mois de mars. Plus de masques obligatoires, plus de distanciation sociale, plus de passeport vaccinal, plus de limites pour la capacité d’accueil, plus d’isolement imposé au grand public, plus de règles strictes pour les écoliers.

Festival, concerts et rassemblements communautaires ont ainsi pu faire leur grand retour cet été.

La COVID-19 est toutefois loin d’avoir disparu, alors que le nombre total de décès continue de croître chaque semaine au Nouveau-Brunswick. Entre le 1er mars 2020 et le 19 novembre 2022, 609 personnes ont perdu la vie en raison de la maladie.

La nuit du 24 au 25 septembre a été courte pour bien des résidents habitant le long du détroit de Northumberland lorsque la tempête Fiona s’est abattue sur les provinces de l’Atlantique. – Archives

La tempête Fiona laisse ses marques

Les dommages sont estimés à plusieurs milliards de dollars, ce qui pourrait faire de l’ouragan Fiona la tempête la plus coûteuse à avoir frappé l’est du Canada. La ville de Port aux Basques, sur la côte est de l’île de Terre-Neuve, a été particulièrement ravagée: une centaine de maisons ont été emportées ou rendues inhabitables.

Au Nouveau-Brunswick, le quai de Pointe-du-Chêne a été sévèrement endommagé, tandis qu’une partie de la passerelle de la Dune de Bouctouche a été détruite par la force des vagues. Les inondations ont aussi fait des ravages dans plusieurs terrains de camping du Sud-Est. Dans la communauté rurale de Beaubassin-Est certains chalets situés près du rivage ont été déplacés de quelques mètres, plusieurs résidences du Cap-des-Caissie ont aussi été durement touchées.

Une question se pose désormais: comment se préparer adéquatement à la prochaine grande tempête?

C’est tout un chambardement qu’a subi la direction du système de santé le 15 juillet, quelques jours après le décès d’un patient dans la salle d’attente de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton. – Archives

Prise de pouvoir en santé

D’un seul coup, Bruce Fitch a remplacé Dorothy Shephard à la tête du ministère de la Santé, le PDG du réseau de santé Horizon a été démis de ses fonctions, les conseils d’administration des deux réseaux ont été également révoqués, et deux fiduciaires non élus – Gérald Richard et Suzanne Johnston – ont été nommés à leur place.

Seule la PDG du réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers, a survécu à ce grand ménage décidé par le premier ministre Blaine Higgs.

En août dernier, le groupe Égalité santé en français a annoncé qu’il se tournait vers les tribunaux pour faire invalider le limogeage du conseil d’administration de l’organisation francophone.

Alors que la grave pénurie de personnel soignant se fait toujours sentir, plusieurs observateurs notent que l’amélioration du système de santé passera surtout par des changements en profondeur et un travail de longue haleine.

Ce qui a commencé l’année à la tête de la People’s Alliance, un parti connu pour ses positions hostiles au bilinguisme officiel et à la dualité en santé et en éducation, a renforcé son pouvoir politique au fil des mois. – Archives

La consécration de Kris Austin

Dès le mois de juin, le politicien propose la tenue d’un débat sur la fusion des deux réseaux de santé lors d’une réunion du caucus. Le 13 octobre, le premier ministre Blaine Higgs lui offre un poste de ministre de la Sécurité Publique.

Les réactions indignées au sein de la société civile acadienne n’empêche pas le chef du gouvernement de nommer son nouvel allié au sein du comité de révision de la loi sur les langues officielles. Cette dernière décision est assurément celle qui provoquera la plus large levée de boucliers: 21 organismes du milieu associatifs acadiens ont parlé d’une même voix pour exiger que M. Austin soit retiré du comité. Sans succès.

La réforme de la gouvernance locale la plus ambitieuse des dernières décennies se met en place à un rythme effréné. Au cours d’une année bien remplie, tout a été entrepris pour faire passer le nombre d’entités municipales, de 340 à 77, plus 12 districts ruraux dès le 1er janvier 2023. – Archives

La réforme municipale progresse à toute vitesse

Un travail titanesque mené sans trop d’accrocs. Les comités de transition, les fonctionnaires provinciaux et les employés municipaux n’ont pas chômé pour définir les quartiers, préparer les budgets ou revoir la structure organisationnelle. Baie-des-Hérons, Balle-Baie, Vallée-des-Rivières, Rivière-du-Nord, Beaurivage ou Cap-Acadie, les noms retenus pour chacun de ses territoires ont été bien reçus. En revanche, l’accueil réservé par les municipalités à la formule de financement proposée par la province n’a pas été aussi chaleureux. Plusieurs craignent d’être déficitaires.

Le 28 novembre, les citoyens ont ensuite été appelés aux urnes pour désigner les élus des nouvelles municipalités. Que de changements en peu de temps!