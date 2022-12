Les événements culturels marquants de l’année 2022

Après avoir été touchée durement par la pandémie, la scène artistique a connu une forte reprise de ses activités en 2022. L’Acadie Nouvelle vous propose de revoir huit événements ayant marqué l’actualité culturelle de l’année au Nouveau-Brunswick.

Olivier Bergeron à Star Académie

Olivier Bergeron a fait vibrer l’Acadie et le Québec en participant à la populaire téléréalité musicale sur TVA. Le jeune artiste de Kedgwick a traversé une gamme d’émotions pendant son séjour à l’académie. Il affirme qu’il ne changerait rien à son aventure. «Quand je suis rentré dans l’académie, je suis devenu comme un enfant qui entre dans un magasin de jouets, j’étais à ma place», a-t-il confié. L’année 2022 a donc marqué un grand tournant dans sa vie.

«Je travaillais dans un moulin, on dirait que je ne voyais plus vraiment d’intérêt, je n’avais plus de rêve. Star Académie m’a redonné la joie de vivre!»

Son passage à Star Académie lui a permis de confirmer son désir profond de devenir un artiste. «En sortant, ça a été un gros choc, je ne m’attendais pas à une vague d’amour aussi forte.» Au cours des mois qui ont suivi, il a donné plusieurs spectacles et des conférences dans les écoles.

Il est maintenant installé à Québec où il travaille à la création d’un premier album de chansons originales aux couleurs rock. Il a commencé aussi à suivre des leçons de chant. «C’est sûr que ce n’est pas une période facile tout de suite, mais je ne lâche pas et je veux vraiment prouver au monde que c’est ce que je vais faire dans la vie et que je suis capable», a ajouté le chanteur qui occupe aussi un emploi à temps partiel dans une boutique de vêtements.

Chloé Breault sur le tapis rouge du Gala des Prix de la musique de la côte Est. – Archives

Les festivités de l’Association de la musique de la côte Est à Fredericton

En mai, un peu plus de 800 professionnels et artistes se sont rassemblés pour célébrer la 34e conférence et gala de l’Association de la musique de la côte Est à Fredericton. Plusieurs artistes francophones étaient de la fête, dont 1755 et Patsy Gallant à qui on a rendu hommage.

Lors du gala des prix, la chanson Le monde a bien changé de 1755 a été intronisée officiellement au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Pour sa part, la chanteuse native de Campbellton à la longue et fructueuse carrière a reçu le Prix de la réalisation spéciale des directeurs, saluant ainsi l’ensemble de son œuvre. Chloé Breault a triomphé dans la catégorie de l’album francophone, tandis que la carrière de certains professionnels de l’industrie de la musique tels que Carol Doucet, Mark Young et Jean Surette a été soulignée.

Le directeur de Musique NB, Jean Surette, qui suit l’AMCE depuis longtemps, estime que cette édition a été spéciale parce qu’elle marquait le retour des festivités en personne après deux années d’absence.

«Pour beaucoup de gens, c’était la première fois qu’ils se revoyaient en personne. C’était le premier événement artistique de cette envergure-là et il y avait beaucoup de monde. J’ai été à plusieurs ECMA et c’était un des plus gros.»

À son avis, il y a eu une belle présence des musiciens de la province et de l’Acadie. Un spectacle 100% acadien réunissant Émilie Landry, Lisa LeBlanc et 1755 a fait salle comble au Playhouse au centre-ville de la capitale provinciale.

La version musicale de la pièce Les Belles-Soeurs de Michel Tremblay. – Archives

Le théâtre musical Les Belles-Soeurs à Caraquet

Pour la première fois produite en Acadie, la version musicale de la pièce Les Belles-Soeurs de Michel Tremblay, créée par René Richard Cyr sur une musique de Daniel Bélanger, a connu un immense succès, avec 20 représentations à Caraquet. Ce sont 5000 spectateurs qui ont vu cette œuvre phare de la dramaturgie québécoise cet été, dépassant ainsi largement les attentes de l’équipe du Théâtre populaire d’Acadie. L’originalité est que la distribution est 100% acadienne.

«Les gens savent que les Belles-Sœurs c’est quelque chose de mythique, puis je pense qu’avoir 12 comédiennes professionnelles sur scène c’était du jamais vu en Acadie», a affirmé le directeur artistique et codirecteur général du Théâtre populaire d’Acadie, Allain Roy.

La version musicale de l’histoire de Germaine Lauzon et de son lot d’un million de timbres-primes a fait ses preuves. «Il y a plein d’éléments qui ont été mis ensemble qui garantissaient quelque part un succès, encore fallait-il que le public y réponde.»

Allain Roy estime qu’une production de cette ampleur et de cette qualité met de l’avant le talent d’ici.

«Si les compagnies avaient plus souvent les moyens de produire des œuvres comme celle-là, c’est tout le talent qu’on a ici qui serait mis en valeur en Acadie. Parfois c’est le manque de moyen qui nous empêche de faire des productions comme celle-là.»

Le directeur artistique ne sait pas encore si la pièce musicale sera présentée à nouveau à l’été 2023. La question financière demeure le principal obstacle.

Lisa LeBlanc en spectacle au 11e Festival Acadie Rock à Moncton. – Archives

Des festivals qui suscitent l’enthousiasme

Les festivals sont revenus en force cet été et le public a répondu à l’appel dans la plupart des cas. Le Festival Frye, le Festival du 30e anniversaire au Pays de la Sagouine, le 73e Festival du homard à Shediac, le 11e Festival Acadie Rock à Moncton, le premier festival country à Dieppe, le 60e anniversaire du Festival acadien de Caraquet et bien d’autres figurent parmi les grands événements du printemps et de l’été. Dans plusieurs régions acadiennes, les tintamarres se sont également fait entendre.

Les festivals ont permis à des centaines d’artistes de se produire sur scène et d’aller à la rencontre du public. Le président du Festival acadien, Paul-Marcel Albert, se réjouit de la participation du public au 60e festival qui a mis en vedette une soixantaine d’artistes. Jamais les salles n’ont été aussi bondées. Les organisateurs ont évalué la participation à 75 000 festivaliers. En plus de la programmation, la météo et l’après-pandémie ont joué en leur faveur, estime Paul-Marcel Albert.

«Les gens ne s’étaient pas vus et rencontrés depuis deux ou trois ans et il y a aussi le fait que la température était de notre côté, on avait la moitié de notre programme qui était présentée gratuitement, dont tous les spectacles du 15 août.»

Dans tous les salons du livre, les auteurs et les éditeurs étaient heureux de retrouver leurs lecteurs. – Archives

Les salons du livre francophones renouent avec leur public

L’ensemble des salons du livre dans les différentes régions de la province, à Edmundston, à Shippagan et à Dieppe, ont connu un retour à la normale. Après avoir organisé leurs activités en format virtuel, les salons d’Edmundston et de Shippagan, ont pu enfin renouer avec le public.

À Dieppe, le salon qui avait opté pour une formule hybride en 2020 et 2021 a également retrouvé sa forme habituelle en présentant l’ensemble de ses activités en personne au Centre des arts et de la culture Dieppe et dans divers lieux du Grand Moncton.

Les auteurs et les éditeurs étaient heureux de retrouver leurs lecteurs. L’auteur Sébastien Bérubé du Madawaska a mentionné en entrevue dans l’Acadie Nouvelle, plus tôt cette année, la nécessité de tenir le Salon du livre dans sa forme classique. Tout comme son collègue le poète Félix Perkins, l’auteur qui a participé au 37e Salon du livre d’Edmundston a soutenu que les auteurs ont besoin de ce contact avec les autres pour nourrir leur inspiration. Dans l’ensemble, les organisateurs des salons du livre ont dressé des bilans positifs même si dans certaines régions, il y a eu une légère baisse de l’achalandage. En général, les exposants ont souligné avoir fait de bonnes affaires.

Très attendus, les Éloizes figurent parmi les événements incontournables de l’année avec une programmation étoffée dans toutes les disciplines artistiques en Acadie. – Archives

Les Éloizes à Petit-Rocher

Très attendus, les Éloizes figurent parmi les événements incontournables de l’année avec une programmation étoffée dans toutes les disciplines artistiques en Acadie.

«On a réussi en l’espace de cette semaine-là à faire 23 activités. […] C’est la plus grande programmation qu’on n’a jamais réalisée dans le cadre des Éloizes», a affirmé la productrice Carmen Gibbs, directrice générale de l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick.

Sous la direction artistique d’Isabelle Cyr, l’événement qui s’est tenu à la fin septembre a offert des spectacles touchant à différentes formes d’arts, des expositions, des activités jeunesse, des festins littéraires et la traditionnelle Soirée des Éloizes.

«Les gens étaient au rendez-vous parce que les salles étaient pleines. Il y avait un enthousiasme énorme dans la communauté.»

La 22e soirée des Éloizes qui a décerné 12 prix dans toutes les disciplines artistiques a rendu hommage à Édith Butler. Carmen Gibbs estime que les Éloizes ont eu un impact majeur dans la communauté d’autant plus que c’était le dernier événement d’envergure à se tenir à Petit-Rocher avant d’être regroupée dans la nouvelle entité de Belle-Baie.

Les activités jeunesse dans 33 écoles ont rejoint 1600 élèves. Le plus grand défi a été de réussir à trouver des techniciens et de tenir l’événement dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, a fait savoir la productrice. D’après les plus récentes données, le secteur culturel aurait perdu 30% de sa main-d’oeuvre. Environ 150 artistes et travailleurs culturels ont oeuvré à la tenue de l’événement. Les prochains Éloizes se tiendront à Shediac en 2024.

Kim Rayworth a dévoilé la programmation de la saison qui a été marquée par le 100e anniversaire du Théâtre Capitol à Moncton. – Archives

Le 100e anniversaire du Théâtre Capitol

La 23e saison artistique du Théâtre Capitol a été marquée par le 100e anniversaire de cette institution culturelle située en plein coeur du centre-ville de Moncton.

Le théâtre historique a ouvert ses portes le 6 octobre 1922. On y avait alors projeté un film muet My Old Kentucky Home accompagné d’un orchestre en résidence. Longtemps dédié au cinéma, le Théâtre Capitol est devenu au fil des années un centre de divertissement culturel avec des spectacles en français et en anglais, diverses productions et des expositions d’art visuel, en plus d’avoir une académie de théâtre.

En cette saison anniversaire qui se poursuit jusqu’à la fin mai 2023, plus d’une soixantaine de spectacles figurent au programme. Le grand concert du 100e anniversaire avec Gregory Charles et l’orchestre Tutta Musica a fait salle comble.

D’après les informations fournies par la direction du Théâtre Capitol, la saison du 100e s’annonce pour être la plus importante à ce jour, en termes de nombre d’activités, d’assistance et de budget de fonctionnement. Près de 70 000 personnes ont visité le théâtre depuis la mi-mars. L’établissement a été fréquenté surtout au printemps et à l’automne, puisqu’il n’y a pratiquement pas de spectacle durant l’été.

Dominique Léger, responsable de la programmation du FICFA. – Archives

Le retour en force du cinéma acadien au FICFA

Avec quatre longs métrages réalisés par des cinéastes de l’Acadie à la sélection du 36e FICFA, on peut dire que le cinéma acadien est revenu en force au festival en 2022. Très différentes l’une de l’autre, ces œuvres documentaires et de fiction ayant toutes des signatures particulières ont fait salle comble. Le drame Notre Dame de Moncton de Denise Bouchard a donné le coup d’envoi au festival, suivi de Lettre d’amour de Léopold L. Foulem de Renée Blanchar, de Croque-mort, c’est beau la vie! de Georges Hannan et de L’Ordre secret de Phil Comeau.

C’est le documentaire de Georges Hannan qui a remporté la Vague Léonard Forest du meilleur long métrage acadien, tandis que le docu-fiction L’Ordre secret a été couronné par le public. Mentionnons aussi que six courts métrages acadiens étaient à l’affiche du FICFA, en plus des nombreuses œuvres réalisées par des artistes d’ici dans le cadre du volet art médiatique. Le film GendrBendr, de Joe Nadeau, a récolté le prix du meilleur court métrage acadien.