L’événement de l’année: la flambée des prix

La crise du coût de la vie a fait mal aux Néo-Brunswickois en 2022.

La majorité des citoyens ont vu leur pouvoir d’achat être rongé par l’inflation ces derniers mois. Les dépenses de consommation des ménages les plus pauvres de la province ont augmenté de 42% du deuxième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2022.

Vivant seule, avec un loyer à payer, les hypothèques, les assurances, etc., Hélène Lagacé affirme qu’il ne lui reste presque plus rien pour son épicerie une fois toutes ses factures payées. Juste pour l’essence, ça lui coûte une petite fortune puisqu’elle doit faire 88 km par jour pour se rendre à son travail.

«Un petit céleri à 4,49$ non merci. Je dois maintenant passer par-dessus beaucoup de bonnes choses à l’épicerie. Fromage et bacon inclus!», écrit-elle dans un message au journal.

En juin, la hausse des prix à la consommation a bondi de 9,1% d’une année à l’autre au Nouveau-Brunswick, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 40 ans. L’indice des prix à la consommation a progressé de 14% entre mai 2020 et octobre 2022.

Cette flambée est liée en partie au prix des carburants. La province a connu un nouveau record le 9 juin dernier, alors que le prix maximal autorisé pour l’essence ordinaire libre-service a atteint 2,196$ le litre. Heureusement, il est redescendu depuis.

Dans le même temps, les hausses successives du taux directeur de la Banque du Canada ont fait grimper rapidement le coût du crédit, au grand dam des citoyens les plus endettés.

Conséquence: un ralentissement économique important se profile à l’horizon désormais, ce qui, une fois encore, affectera davantage les Canadiens à faible revenu.

La crise du logement n’est pas non plus derrière nous, après avoir imposé un plafond de 3,8% sur la hausse des loyers pour l’année 2022, le gouvernement Higgs ne renouvellera pas la mesure pour 2023.

Joindre les deux bouts

Les effets combinés de ces mauvaises nouvelles se font ressentir. Les ménages ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. L’utilisation des cartes de crédit est à la hausse. L’effet conjugué de l’inflation et des taux d’intérêt majorés pousse davantage les consommateurs vers la faillite. Et une nouvelle catégorie de bénéficiaires a fait son apparition dans les cuisines des banques alimentaires de la province: les travailleurs pauvres, qui ne réussissent plus à gagner un salaire de subsistance. Une fois qu’ils ont payé leur loyer, leurs factures et l’essence pour se rendre au travail, il ne leur reste plus rien pour se nourrir.

Tous les consommateurs – même ceux de la classe moyenne – sont touchés par la hausse des prix puisque les salaires n’ont pas augmenté au même rythme. Leur pouvoir d’achat a chuté. Certains n’ont eu d’autres choix que de changer leurs habitudes de consommation.

«Je vérifie les prix, les spéciaux. Et je paie en argent, pas de crédit», nous explique une lectrice, Jocelyne Thériault.

On voit, en effet, moins de légumes et de viande dans les chariots d’épicerie et parfois uniquement des produits en rabais. Dans sa plus récente mise à jour de l’Indice des prix à la consommation (IPC), en novembre, Statistique Canada indique que les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 11,4 % d’une année à l’autre.

Plusieurs Néo-Brunswickois ont limité leurs sorties, au cinéma ou ailleurs. Une lectrice de l’Acadie Nouvelle de Campbellton, Collette Savoie, nous a partagé avoir diminué sensiblement ses sorties au restaurant et affirme qu’elle évite désormais le magasinage.

Des retraités sont retournés sur le marché du travail et des centaines de travailleurs ont dû se résoudre à occuper un deuxième emploi.

C’est le cas d’une lectrice de Dieppe, Sophie Doucette, qui dit avoir obtenu un emploi à temps partiel au cours de la dernière année, qui s’ajoute à son travail à temps plein.

Loin d’être un phénomène isolé, le cumul d’emplois concerne de plus en plus de gens dans la province et dans l’ensemble du pays.

De nouvelles données de la société de services professionnels Accenture ont révélé que 41% des Canadiens se sont lancés dans une activité secondaire comme la garde d’enfants, la promenade de chiens et la vente d’articles en ligne pour gagner un revenu supplémentaire.

Que nous réserve 2023? L’inflation a diminué dans toutes les provinces depuis juin, en raison de la baisse des prix du pétrole, rappelle Beata Caranci, économiste en chef chez la Banque TD. L’an prochain, elle diminuera dans tout le pays, dans un contexte de rétablissement des chaînes d’approvisionnement et d’inflation moins élevée pour l’énergie.

Cela dit, l’économie mondiale se rapproche un peu plus de la récession, qui risque de toucher plusieurs pays avancés en 2023, nous rappelle le Fonds monétaire international (FMI).

Le Canada sera-t-il du nombre et quels seraient les effets sur le portefeuille et les avoirs des Néo-Brunswickois? Seul le temps nous le dira.