Les 22 personnalités qui ont retenu l’attention en 2022

Nombreux sont ceux qui ont marqué l’actualité de la dernière année grâce à leurs exploits, leurs prises de position ou leur contribution au débat public. Afin de souligner la période des Fêtes de fin d’année, le comité éditorial de l’Acadie Nouvelle vous propose une liste des 22 personnalités qui ont retenu son attention en 2022.

Blaine Higgs

Le premier ministre Blaine Higgs, en août 2022. – Archives

Tout au long de l’année, Blaine Higgs a fait l’objet de plusieurs critiques, certaines émanant de son propre parti. Dans sa lettre de démission envoyée au premier ministre, l’ancien ministre de l’Éducation, Dominic Cardy a par exemple accusé M. Higgs d’avoir voulu imposer des changements importants – par exemple l’abolition des conseils d’administration des réseaux de la santé – sans en aviser le cabinet ou le caucus progressiste-conservateur. «La différence entre notre démocratie parlementaire et une présidence exécutive ou une dictature est que les Néo-Brunswickois doivent s’attendre à ce que les décisions importantes soient au moins discutées avec un groupe de personnes élues, représentant le public», a-t-on pu lire dans la lettre de M. Cardy, qui a aussi reproché au premier ministre de «retarder ou saper» la réconciliation des communautés linguistiques et culturelles de la province. Blaine Higgs a aussi reçu son lot de critiques en raison de son intention d’abolir le programme d’immersion française pour les élèves anglophones de la province. C’est sans doute la société civile acadienne qui a été la plus sévère à l’endroit du premier ministre, entre autres parce qu’il a fallu attendre un an avant qu’il ne donne suite à la révision de la Loi sur les langues officielles (LLO). L’accueil de Kris Austin au sein du Parti progressiste-conservateur, sa nomination au conseil des ministres et sa présence au comité chargé de réviser la LLO a aussi fait grincer des dents. En fin d’année, le premier ministre s’est plaint d’avoir fait l’objet de critiques sur l’enjeu des langues officielles. M. Higgs a qualifié ces doléances comme étant non légitimes puisqu’elles avaient été formulées en raison de son unilinguisme.

Kris Austin

Kris Austin, ministre de la Sécurité publique, à l’AGA du Parti progressiste-conservateur. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Kris Austin, député de Fredericton-Grand Lake, a fait couler beaucoup d’encre en 2022. En mars, l’homme politique, qui était jusque-là à la tête de la People’s Alliance, a fait son entrée au Parti progressiste-conservateur. Au cours de sa carrière, Kris Austin a notamment dit croire que les critères de bilinguisme pour les fonctionnaires devraient être révisés à la baisse et que le poste de commissaire aux langues officielles devrait être aboli. M. Austin, qui a été nommé ministre de la Sécurité publique en octobre, n’a jamais publiquement renoncé à ses positions controversées sur les langues officielles et répète à qui veut l’entendre qu’il continue de défendre ses idées. Sa présence au comité du cabinet chargé de réviser la Loi sur langues officielles a semé la consternation chez les francophones de la province.

Daniel Allain

Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale. – Archives

Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux, a dominé les manchettes depuis un an, notamment en raison de la mise en œuvre de sa réforme municipale. Salués par les uns comme étant un important pas de l’avant, les changements en gouvernance locale pilotés par M. Allain ont aussi fait l’objet de critiques, par exemple en raison de son refus de revoir la formule de péréquation des entités municipales. En octobre, le ministre en a fait plusieurs lorsqu’il a dit vouloir donner le bénéfice du doute à son nouveau collègue, Kris Austin. Un mois plus tard, M. Allain a reconnu que son gouvernement aurait pu faire progresser le dossier de la révision de la Loi sur les langues officielles plus rapidement. Fin novembre, il a aussi remis une lettre au premier ministre pour l’avertir qu’il n’accepterait aucun recul en matière de droits linguistiques. En fin d’année, M. Allain s’est quelque peu distancié de la réponse qu’a offerte le premier ministre au rapport de la révision de la Loi sur langues officielles, affirmant que le gouvernement a le «devoir» de fournir une réponse aux 33 recommandations des commissaires. À Moncton, Daniel Allain a aussi été accusé de faire pression sur les élus municipaux afin qu’ils donnent leur aval à un projet immobilier qui favorise l’étalement urbain.

Kevin Arseneau

Le député Kevin Arseneau du Parti vert. – Archives

Le député de la circonscription de Kent-Nord ne fait pas dans la langue de bois et a le sens de la formule lorsque vient le temps d’attirer l’attention sur des enjeux qui lui sont chers. M. Arseneau a jeté de nombreux pavés dans la mare en 2022, notamment lorsqu’il a traité Blaine Higgs de fou en raison de la concentration des pouvoirs au sein du cabinet du premier ministre. Le député n’a pas mâché ses mots afin de dénoncer les surplus faramineux affichés par le gouvernement, pourfendre le piètre bilan des progressistes-conservateurs en matière de langues officielles et les pratiques fiscales douteuses de la famille Irving. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux en juin, Kevin Arseneau a aussi habilement démontré que le transport collectif dans la province est particulièrement inefficace pour de nombreux Néo-Brunswickois.

Alexandre Cédric Doucet

Le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

La deuxième année de mandat d’Alexandre Cédric Doucet à la tête de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) aura été fort occupée. À titre de représentant de la communauté acadienne, le militant a multiplié les rencontres avec des représentants gouvernementaux afin de faire progresser de nombreux dossiers, notamment la révision fédérale et provinciale de la Loi sur les langues officielles. La SANB a été active dans les médias lorsqu’il a été temps de se positionner sur de nombreux enjeux, que ce soit le redécoupage électoral au N.-B., le bilan de Fredericton en matière de langues officielles ou la révocation de conseils d’administration des réseaux de la santé. L’organisme a aussi joué un rôle mobilisateur en 2022, par exemple en organisant un tintamarre à Fredericton où se sont réunis des francophones et des membres des Premières nations afin d’exiger un plus grand respect des populations minoritaires de la part des élus.

Susan Holt

La chef libérale Susan Holt. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

En début d’année, Susan Holt est devenue la première femme à briguer la chefferie du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Pendant sa campagne, elle a dit incarner le changement et a promis un climat de travail plus harmonieux à l’Assemblée législative, plus de transparence et de meilleures relations avec les groupes minoritaires de la province. Fin juillet, l’ancienne fonctionnaire remporte son pari et a été choisie par les militants libéraux afin de les mener vers la prochaine élection provinciale.Après des semaines de tergiversations, Susan Holt a finalement annoncé, mi-novembre, qu’elle tentera de remporter le siège de la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, laissé vacant à la suite de la démission du député Denis Landry, nouvellement élu maire de la municipalité des Hautes-Terres.

Normand Pelletier

Le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, lors de la manifestation organisée afin de sauver la clinique sans rendez-vous du Centre de santé communautaire St. Joseph. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Le Restigouche a connu en 2022 une importante mobilisation afin de défendre les soins de santé dans la région. Le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, est l’un de ceux qui a fait beaucoup de bruit afin que les services de santé offerts dans sa région soient maintenus. Après que le Réseau de santé Vitalité a annoncé en janvier la fermeture temporaire de la clinique sans rendez-vous du Centre de santé communautaire St. Joseph en raison d’une pénurie de personnel, M. Pelletier a organisé des réunions publiques, des manifestations et a fait pression sur le conseil d’administration de Vitalité afin de dénoncer la situation. Le maire, qui a été récemment réélu dans la nouvelle entité Baie-des-Hérons, a aussi publiquement dénoncé la fermeture de la clinique sans rendez-vous de Campbellton et a, à de nombreuses reprises, affirmé que les efforts de recrutement doivent être décuplés afin d’assurer le maintien des services de santé dans la région.

Lisa LeBlanc

Lisa LeBlanc a remporté deux Félix au Premier Gala de l’ADISQ et au Gala de l’industrie. – Gracieuseté: Jean-François LeBlanc

Lisa LeBlanc a encore eu une année fort chargée. Après avoir réalisé l’album de la grande Édith Butler en 2021, l’artiste a fait paraître un nouveau disque, Chiac Disco. Dix ans après la parution de son album éponyme, le nouveau projet de Lisa LeBlanc a encore une fois été salué par le public et la critique et s’est mérité une place parmi les albums de la courte liste du prestigieux Prix Polaris. L’artiste originaire de Rosaireville était en nomination dans sept catégories lors de la 44e soirée de l’ADISQ, remportant les Félix pour l’Album pop de l’année et Réalisation de disque de l’année.

Olivier Bergeron

Olivier Bergeron a fait vibrer l’Acadie et le Québec en participant à la populaire téléréalité musicale sur TVA. – Archives

Dix ans après la victoire de Jean-Marc Couture à Star Académie, un autre Restigouchois a fait un passage remarqué à la populaire téléréalité. Le chanteur Olivier Bergeron a fait la fierté de ses concitoyens de Kedgwick pendant de nombreuses semaines et a réussi à se tailler une place jusqu’à la demi-finale de l’édition 2022 de cette compétition télévisée. À son retour au Nouveau-Brunswick, sa communauté a voulu lui démontrer leur soutien en organisant un spectacle-bénéfice mettant en vedette le jeune artiste, un événement dont les profits ont servi à appuyer sa nouvelle carrière.

Phil Comeau

Le cinéaste Phil Comeau – Gracieuseté

La dernière année aura été productive pour le cinéaste acadien originaire de la baie Sainte-Marie. En plus d’avoir fait paraître le documentaire Femmes capitaines, Phil Comeau a aussi livré L’Ordre secret, un film levant le voile sur La Patente. Présenté en première lors du Festival international de cinéma francophone en Acadie devant une salle comble, ce docu-fiction de l’ONF a remporté le prix Vague coup de cœur du public. Le cinéaste a aussi été promu officier de l’ordre des arts et des lettres de la France lors de la première du film à Moncton.

Denise Bouchard

Denise Bouchard – Archives

La comédienne et réalisatrice Denise Bouchard a présenté en 2022 son deuxième long métrage de fiction, Notre-Dame-de-Moncton. Le film, dont le scénario a été signé par Mélanie Léger, a été présenté au Théâtre Capitol en novembre afin de donner le coup d’envoi du 36e Festival international du cinéma francophone en Acadie. Tournée à Moncton à la fin de l’hiver 2022, cette fiction produite par Bellefeuille Production aborde les thématiques de l’itinérance et de l’entraide. Depuis 1994, Notre-Dame-de-Moncton est le quatrième long métrage francophone financé en production indépendante par Téléfilm Canada à avoir été produit au Nouveau-Brunswick.

Nataliia Haidash

Nataliia Haidash, originaire de Zaporizhia, une ville du sud-est de l’Ukraine. – Archives

Nataliia Haidash est originaire de Zaporizhia, une ville du sud-est de l’Ukraine. Depuis que la Russie a envahi son pays d’origine en février, la jeune femme, qui habite Moncton avec son mari depuis 2017, se démène afin de venir en aide à ses compatriotes ayant fui la guerre. En plus d’avoir organisé plusieurs manifestations visant à dénoncer le conflit, Mme Haidash a coordonné l’arrivée de dizaines d’Ukrainiens venus s’installer à Moncton. L’Association ukrainienne de Moncton – Mme Haidash siège au conseil d’administration de l’organisme – a également fait l’acquisition d’une ancienne église de la rue Park où a été aménagé un centre de collecte de dons pour les familles fuyant les violences en Ukraine. Le lieu sert aussi d’école et de centre communautaire pour la diaspora ukrainienne de la ville.

Fatoumata Guindo

Fatoumata Guindo – Gracieuseté

Diplômée de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton en 2022, Fatoumata Guindo a fait paraître son premier roman, Inspectrice Ina. Publié aux Éditions de la Francophonie, ce roman policier aborde la place réservée aux femmes au Mali, le pays d’origine de Mme Guindo. Alors qu’elle effectuait un stage à la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, la jeune autrice a également contribué à la rédaction du mémoire qu’a présenté l’organisme dans le cadre de la révision de la Loi sur les langues officielles.

Mohamed Aagab

Mohamed Aagab – Archives

Les performances du coureur de Campbellton continuent à impressionner. Tout au long de l’année, le Marocain, installé au Nouveau-Brunswick depuis quatre ans, est monté sur le podium lors de courses un peu partout au pays. En juin, Mohamed Aagab a terminé troisième du demi-marathon de Vancouver. En septembre, il a remporté le demi-marathon de Saint-François. Quelques semaines plus tard, le coureur a montré qu’il se taille tranquillement une place parmi les meilleurs au pays en remportant la deuxième position dans l’épreuve du demi-marathon du Marathon de Montréal. En octobre, il a terminé les 42,2 km du Marathon Waterfront de Toronto en 2 heures, 15 minutes et 19 secondes, devenant le premier coureur du Nouveau-Brunswick à compléter cette distance en moins de 2 heures 16 minutes.

Lukas Cormier

Lukas Cormier – Archives

Le jeune hockeyeur de Sainte-Marie-de-Kent Lukas Cormier a de quoi être fier de la dernière année. En février, il est devenu le meilleur franc-tireur parmi tous les défenseurs originaires du Nouveau-Brunswick à avoir évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). En plus d’être devenu le 15e Néo-Brunswickois et le premier défenseur à amasser au moins 200 points en carrière dans la LHJMQ, l’espoir des Golden Knights de Vegas a remporté le titre de meilleur défenseur de cette ligue pour une deuxième année consécutive, une première. Le tout sans compter sa médaille d’or remportée avec le Canada lors du Championnat mondial junior de hockey.

Dr Louis-Marie Simard

Le Dr Louis-Marie Simard. – Archives

La gestion des soins de santé a été au cœur de l’actualité tout au long de la dernière année. La suspension en mars du Dr Louis-Marie Simard du conseil d’administration de Vitalité en raison de son implication au sein du comité santé de la Commission des services régionaux de Kent a lancé un débat sur la participation citoyenne au réseau de la santé. Estimant que la structure du conseil d’administration du réseau nuit aux intérêts des Néo-Brunswickois et que son fonctionnement est antidémocratique, l’ancien gestionnaire en santé a demandé que les citoyens aient davantage de pouvoirs au sein des CA des réseaux Vitalité et Horizon.

La famille Irving

Comme c’est souvent le cas, les entreprises de la famille Irving ont souvent été au centre de l’actualité économique et politique de la province. En début d’année, l’annonce de la vente des journaux de Brunswick News – propriété de J.D. Irving Limited – à Postmedia a eu l’effet d’un séisme dans le paysage médiatique. Plusieurs analystes craignent que la qualité de l’information locale souffre de la transaction. Il y a quelques semaines, les Irving ont aussi beaucoup fait parler d’eux à la suite d’une enquête de Radio-Canada et CBC sur les pratiques d’évitement fiscal pratiqué par la famille depuis cinquante ans. Après que l’affaire a rebondi à l’Assemblée législative, le premier ministre Blaine Higgs n’a pas voulu dire s’il estimait que le recours aux paradis fiscaux constitue une pratique éthique.

Roseline Pelletier

La mairesse de Lac-Baker, Roseline Pelletier (à gauche). – Archives

Bien que la réforme municipale pilotée par Daniel Allain ait généralement été bien accueillie, elle a néanmoins rencontré une certaine résistance, notamment de la part de Roseline Pelletier, mairesse de Lac-Baker. Mme Pelletier, qui a contesté le bien-fondé de la fusion forcée de son village avec la Communauté de Haut-Madawaska, a accusé Daniel Allain d’être «paternaliste et condescendant» dans son approche. Roseline Pelletier a aussi dit ne pas comprendre pourquoi certaines communautés, comme Fredericton-Junction et Tracy, ont pu échapper à un regroupement comme celui qui a été imposé à son village. Pour justifier son opposition au regroupement, elle a aussi brandi le spectre d’une augmentation importante de l’impôt foncier pour les citoyens de Lac-Baker.

Patricia Bernard

Patricia Bernard, cheffe de la Première Nation Malécite du Masdawaska. – Gracieuseté

Patricia Bernard, chef de la Première Nation de Matawaskiye (Madawaska) est intervenue dans l’actualité à de nombreuses reprises pendant l’année afin de défendre les droits et les intérêts de sa communauté, notamment dans le bras de fer l’opposant à la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick et Fredericton. Ces derniers refusent de partager une partie des revenus tirés des appareils de jeux vidéo du casino Grey Rock de la communauté autochtone. Cette saga, a dit Mme Bernard, montre bien que le gouvernement de Blaine Higgs ne souhaite pas établir une relation constructive avec les Premières Nations, un discours véhiculé par plusieurs chefs autochtones dans les médias au cours de la dernière année. Mme Bernard a également fait front commun avec des chefs d’autres communautés afin de demander une enquête sur le racisme systémique dans la province.

Dre France Desrosiers

La PDG du réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers. – Archives

Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité a fait l’objet de plusieurs critiques en 2022. Confrontée à un système de santé au bord du gouffre en raison de la pandémie et la pénurie de travailleurs, Dre Desrosiers a reconnu cet été que des relations de travail laborieuses sévissent au CHU Dumont après qu’il a été révélé que six spécialistes avaient quitté l’hôpital depuis un an. En juillet, une dizaine d’Acadiens influents, dont Denis Losier, ont dit que les gestionnaires de Vitalité avaient perdu leur crédibilité et qu’une enquête indépendante devait être menée sur la gestion du réseau. En décembre, Mme Desrosiers a affirmé à Radio-Canada qu’une fusion des réseaux de santé ou de leurs conseils d’administration serait inacceptable.

Salebarbes

Salebarbes a remporté le Félix de Groupe de l’année, en novembre, à Montréal. – Archives

Sacré Groupe de l’année lors du dernier gala de l’ADISQ, Salebarbes a fait danser les foules d’un peu partout au pays cette année. Le groupe formé par Éloi et Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau a notamment participé au grand concert de la Fête nationale du Québec sur les Plaines d’Abraham et au spectacle télévisé de la fête du Canada. En novembre et en décembre, les musiciens ont fait découvrir leur coin de pays sur les ondes d’ICI Télé dans le cadre de la série documentaire Salebarbes en Acadie. Leur succès ne se dément pas.

Jeremy Dutcher

Jeremy Dutcher – Archives

Jeremy Dutcher, un artiste woloastoqey de la Première Nation de Neqotkuk (Tobique) continue à se faire remarquer un peu partout au Canada grâce à sa musique et ses compositions qui marient les chants traditionnels de sa communauté à la musique classique. Compositeur, interprète et musicologue, Jeremy Dutcher a remporté le Prix Polaris en 2018 pour son premier album Wolastoqiyik Lintuwakonawa. En 2022, il a consacré une partie de son temps afin de faire la promotion et récolter des fonds pour l’école Kehkimin, une école d’immersion wolastoq qui a ouvert ses portes en septembre, près de Fredericton. M. Dutcher a offert de nombreux spectacles, dont un au Centre culturel Aberdeen à Moncton, afin de financer ce projet qui lui tient à cœur.